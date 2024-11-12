中職／尋找保護張育成的人 悍將應積極爭取朱育賢或陳子豪

中職今年符合自由球員資格者共有32人，在昨日下午5點截止時，申請行使權利有陳子豪、詹子賢、陳韻文及朱育賢4人，其餘球員包括林泓育、林承飛及許基宏等人，都決定不行使，但這4人的提出，已讓今年的自由球員市場較往年熱鬧許多，相信有不少球隊都對這4人有很大的興趣，最終會留下來還是轉隊就靜待後續發展了。

詹子賢(右一)今年率先確定行使自由球員權利。 聯合報系資料照片

甫加入富邦的林威助副領隊日前在記者見面會上被問到對於自由球員的想法，他回覆「如果能選的話，每個都想要。」實際上對於富邦來說，今年的自由球員正好都是能夠補起球隊缺口的適合人選。

張育成下半季加入富邦，個人打擊表現精采，如果能強化他後面棒次的火力，他應該更能發揮強大的爆發力。 聯合報系資料照片

首先是投手部分，陳韻文今年雖然表現起伏較大，但畢竟有過實績，且在台灣大賽出賽3場，3又1/3局只被打出1支安打無失分，延續10月季賽不錯的投球內容；富邦牛棚本季的表現不如前幾年穩定，如果補進陳韻文，可增強牛棚戰力，或者還能把洋將名額挪到先發或打者方面，算是一石二鳥，不過與其他位置比起來，這裡的補強並不是第一順位，另外3名自由球員的爭取才是重點。

外野是近年來富邦攻守上最大的漏洞，主要就是青黃不接，在胡金龍、高國輝、林哲瑄之後，除了申皓瑋外，就找不出來能夠固定擔任外野手，且攻守或至少任一方面有一定能力的球員，今年好不容易才出現一個調往外野後打擊穩定、守備中規中矩的王正棠，即使陳真本季也有突破，但他受傷後的外野手如周佳樂、孔念恩等，都還不算是能夠站穩先發的球員，球季後期偶有佳作的蔡佳諺仍待持續成長，因此只要補進今年3名自由球員中的任1人，對球隊戰力就已有很大的幫助，首要目標當然是朱育賢。

朱育賢今年維持穩定的長打火力，12轟是樂天全隊最多，打擊率2成95，打點有59分，連續9年單季全壘打都在10轟以上，累積169轟，生涯打擊率也高達3成11，且可兼守一壘及外野，這對他來說是一大加分，富邦的外野、一壘甚至DH都需要火力支援，教練團更可適時安排他不同守位，以達到戰力及練兵兩方兼顧的局面，如果富邦要在今年自由球員市場上大力補強，朱育賢絕對是第一目標。

長打火力不輸給朱育賢的陳子豪是第二順位，未滿30歲的陳子豪只要能健康出賽，每年打出2成7打擊率、15轟、50分打點以上的成績是可期待的；詹子賢的防守是3人中最好，即使近幾年的打擊狀況不太穩定，且長程砲火也沒有其他2人來得強大，但對富邦的外野來說仍會有幫助，只不過補強的順位就會落在第3位。

中信有兩位打者提出自由球員申請，今年打擊復甦的陳子豪是其中之一。 聯合報系資料照片

再來就是實際花費上的問題，朱育賢月薪70萬元，在樂天隊上屬於A級選手，全額轉隊費將會超過1000萬元，加上合約必須要是3年以上的複數年約才會有競爭力；陳子豪與詹子賢2人若選用全額轉隊費也要在900萬以上，如以金錢加補償球員來算，3人也都要在500萬以上。

富邦在季中以大額合約簽下張育成後，陣中已有2名百萬級月薪的球員，是否會繼續花錢也是考量的因素，只不過簽下張育成，就是要力拼總冠軍，然而下半球季證明張育成一人無法力挽狂瀾，還一度陷入沒人可以保護他的窘境，如果爭取到朱育賢或陳子豪，打線上安排在張育成後位，不僅讓張育成有更多好球能夠攻擊，還可達到連攜強攻的效果，對於富邦要一圓冠軍夢來說當然有明顯的助益。

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