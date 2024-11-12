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金塊大爆發打出5連勝 角色球員到位不再被看衰

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
在「約老師」(右)不斷努力之下，終於帶領球隊打出低潮，隊友受惠於他的助攻與製造機會，逐漸打出信心，多位球員都越打越好。 美聯社
在「約老師」(右)不斷努力之下，終於帶領球隊打出低潮，隊友受惠於他的助攻與製造機會，逐漸打出信心，多位球員都越打越好。 美聯社

開季2勝3敗被貼上「崩壞」標籤，接下來一波5連勝，包括拿下獨行俠、雷霆、熱火三個難啃對手，金塊7勝3敗戰績回到西區前四，逐漸找回金塊那種韌性與競爭力。

金塊花不到10天時間就迅速恢復競爭力，展現爭冠球隊光芒，核心關鍵當然是中鋒約柯奇打出MVP超級表現，約柯奇今年球季場均29.5分、13.5籃板、11.5助攻，場均「超級大三元」， 投籃命中率5成6、三分命中率5成4簡直天神下凡。

約柯奇沒有因為快滿30歲或是剛在奧運拚戰完而出現疲態，本季至今反而繳出史詩級的驚人成績！ 影片來源：金塊 YouTube 官方頻道

約柯奇為金塊撐起所有一切，他的驚人輸出和超高攻防效率讓後衛穆雷有時間養傷、找回投籃手感，前鋒波特有空間找回比賽節奏和投籃信心，同時解除前鋒葛登傷停至少兩周傷害。圍繞約柯奇「吃香喝辣」的還有先發後衛布勞恩，他正在打出生涯最佳表現，場均16.6分、5.3籃板，投籃命中率5成8，三分命中率5成，進攻數據效率非常誇張。

今年剛加入金塊替補後衛衛斯特布魯克，狀況大起大落是常態，但有約柯奇做為大家支柱和底氣，衛斯特布魯克先發3場，場場讓人驚艷。衛斯特布魯克金塊年場均11.7分、5.4助攻非常夠水準，投籃命中率3成6並不理想，三分命中率3成2也很低迷，但衛斯特布魯克為金塊帶來足夠火力和改變比賽能量，這股板凳力量超越數據可以呈現作用。

衛少「寶龜」未老，依然有能力打出全方位身手，在金塊板凳是如魚得水。 影片來源：金塊 YouTube 官方頻道

金塊從開季短兵缺將衰弱中復甦，翻身過程非常辛苦，金塊教練馬龍把板凳和角色球員一個一個擺進輪換陣容，耐心定位為球員找到狀況和信心，磨合出更有韌性團隊，一切都不容易。

進攻是馬龍調整角色球員信心，重建團隊合作最重要成就。金塊目前進攻效率聯盟第六，三分命中率3成96聯盟第四，完全解決開季三分不準，進攻效率不及格，波特、穆雷、衛斯特布魯克三名主力外圍得分點同陷手感低迷困境。

馬龍調整金塊進攻 有三個關鍵細節

1、堅決執行更多擋拆和約柯奇高位持球搭配兩翼空切掩護戰術

約柯奇是解決金塊開季貧攻問題和三分失準唯一解藥，透過高位擋拆和約柯奇牽制力，金塊在半場進攻進行更多空手掩護、側向跑動，創造更多傳球和出手空間，約柯奇本身就是優勢和進攻終結者，馬龍要求球員堅持執行戰術和空切，更多傳球創造空檔取得絕佳效果。

2、華森、史特羅瑟、布勞恩三名年輕球員成長為出色角色球員

金塊去年夏天失去前鋒布朗和格林兩名高效角色球員，今年夏天再失去波普和傑克森兩名主力後衛兼射手，2022年奪冠八名主力剩下四核心，核心陣容和輪換出現大斷層。

NBA三年級前鋒華森和布勞恩，二年級後衛史特羅瑟不到兩周時間很快進入輪換，找到信心和節奏融入以約柯奇為軸心戰術，金塊角色球員一一到位，重新建立緊密團隊。

金塊前鋒華森(左)和布勞恩(右)近來都開始獲得大量上場時間，他們也不負期待，無縫接軌地完全融入球隊的先發陣容之中。 美聯社
金塊前鋒華森(左)和布勞恩(右)近來都開始獲得大量上場時間，他們也不負期待，無縫接軌地完全融入球隊的先發陣容之中。 美聯社

3、更多突破和禁區攻擊 加快進攻節奏和攻防轉換

金塊每場28.6次罰球聯盟最多，金塊把進攻打得更積極更有侵略性，在禁區創造更多持球和攻擊對手籃框，迫使對手必須更多收縮防守，金塊成功創造更多外圍出手空檔。

兵無常勢、水無常形，金塊總教練馬龍在好手流失、沒有強力補強的情況下，還能開發現有球員潛力，不論老將、新人都有快速的成長，可謂是用兵如神！ 美聯社
兵無常勢、水無常形，金塊總教練馬龍在好手流失、沒有強力補強的情況下，還能開發現有球員潛力，不論老將、新人都有快速的成長，可謂是用兵如神！ 美聯社

調好進攻和角色球員定位，迅速重建團隊，金塊重新完成爭冠拼圖，約柯奇史詩級偉大表演，馬龍執教能力和調整工夫都讓人刮目相看。金塊、太陽、勇士都成為西區最頂尖球隊，今年西區競爭將更加慘烈。

NBA NBA專欄 穆雷 約柯奇 衛斯特布魯克 金塊

特約記者李亦伸

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