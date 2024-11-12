羅素擺爛、湖人老毛病又犯了 新教頭瑞迪克急需改善情商

2024-25年NBA球季湖人隊最顯著變動，應該就是新教頭瑞迪克（JJ Redick）登場，這位退役球員似乎頗有人緣，上個月22日率隊以 110：103 擊敗明尼蘇達灰狼隊、贏下 2024–25年 開幕戰後，獲得球員包圍喝采。不過，隨著一波連敗問題凸顯，種種跡象顯示老症頭依舊，瑞迪克除了得抓方子下藥，還要學習如何擔任激勵人心的好教練。

瑞迪克的聘用，季外曾引發一些批評，有人說這是好萊塢劇本嗎？找一個電視球評執教湖人隊。接掌兵符後，瑞迪克亟欲顛覆外界看衰說法，所以摘下第一勝壓力釋放後，賽後球員在更衣室為他慶祝，將一大桶水澆他身上。雖然濕透，瑞迪克臉上帶著笑容。看板球星戴維斯（Anthony Davis）也公開讚揚新教練，表示瑞迪克摸熟對方戰術，湖人在攻防兩端表現是「準備充分」。基本上，瑞迪克賦予戴維斯更大責任，即使詹姆斯（LeBron James）仍是絕對核心，但戴維斯角色更吃重，甚至被點名本季要用表現拼例行賽MVP獎座，無論是禁區主宰力或外線。

瑞迪克主張，戴維斯在的能力釋放，攸關湖人在西區的排名。之後，湖人再一鼓作氣力挫鳳凰城太陽隊，這一勝還是逆轉落後22分的劣勢斬獲，亦是湖人2010年以來首次在開季後連勝。深究其因仍是戴維斯，對灰狼拿36分、16個籃板和4次助攻，對太陽又攻下35分、8個籃板和4次助攻，加入貝勒（Elgin Baylor） 、威斯特（Jerry West）成湖人隊史開季連兩場刷破35分的球員。戴維斯講述：「這是球隊戰術（成功），大家都命中關鍵分，我們做出正確決策。顯然地，JJ（總教練）的戰術對我和每個人都有幫助，有很多空間，我們打得開心享受比賽。」

戴維斯現在已成為湖人贏球的關鍵角色，當他能健康在場上時，總是能在禁區展現強大的威力。 影片來源：湖人 YouTube官方頻道

只要贏球，詹姆斯不擔心失去鎂光燈焦點，認可戴維斯對球隊的重要性：「他（戴維斯）是進攻和防守關鍵，我們必須繼續把球給他，教練組和 JJ 做得好，找到了主力。」JJ在建立一支有空間感的球隊頗為成功，無論是限制灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）或對杜蘭特（Kevin Durant）均收成效，加上詹姆斯以擋拆創造機會，團隊對傳球和移動的投入更高。對上沙加緬度國王隊，戴維斯被強敵沙波尼斯（Domantas Sabonis）看死， 「詹皇」挺身而出貢獻大三元，湖人再以以131：127取勝，只是一波客場之旅又被打回原型。

10月28日湖人敗給太陽隊，《The Athletic》的記者布瓦（ Jovan Buha ）披露，教練JJ賽後在更衣室發火。原因是自家人搞丟18分領先優勢，最終仍無法守住反撲以105：109輸球，戴維斯失望表示：「這不僅是他（JJ）責任，還有我們所有人，顯然地他試著承擔責任，但教練組和球員沒有做好。」湖人隊一節崩盤的症頭還在，即使有了新戰術和新的教練帶隊，瑞迪克遇到他的第一波挑戰，讓球員正視自己缺點，搞明白每次能打出精彩開局，突然間又力不從心，難以組織進攻並得分。

11月4日輸給底特律活塞隊令人難以下嚥，綽號AD的戴維斯坦言球隊出了問題。他說，湖人隊目前「像是兩支不同的球隊」，更慘的是腳傷二度復發。這一仗，全隊只有菜鳥內希特（Dalton Knecht）命中率50%，其餘乏善可陳，導致僅得103分，更糟的是籃板輸了18個，還讓活塞搶到17個進攻籃板，轉化為22個二次得分。若輸給波士頓塞爾蒂克隊、紐約尼克隊等勁旅沒話說，但被活塞這樣的重建球隊「修理」，顯然是不可接受。

兩週比賽後，我對湖人隊有不少好的和壞的認識。好的是選秀挑到寶，內希特展現自信和爆發力，目前平均得分 6.2 分，投籃命中率為 37.7%，對克里夫蘭騎士隊砍下生涯新高 18 分，未來大有可為。其次是八村壘的成長，除了得分外，他也在努力搶籃板，六場比賽中平均6.1個籃板生涯新高，還有平均1.6個進攻籃板積極許多。另一個驚喜是里夫斯（Austin Reaves），得分效率高、積極助攻，防守端表現可圈可點。

里夫斯進攻效率很高，場均得分上升到18.7分，在防守端也有不錯的表現，逐漸踏入球星之列。 影片來源：Basketball Highlights YouTube頻道

說到壞的認識，一是文森（Gabe Vincent）目前觀之是名過其實，上季由於傷病而整季抹去，我本以為他今年表現更好，但至今令人失望。進攻端的幫助有限，防守端有天賦，但湖人換防時身高劣勢帶來問題，說穿了像雞肋。再來是羅素（D'Angelo Russell）散漫的防守態度，11月6對曼菲斯灰熊隊之戰，憤怒的瑞迪克將羅素按在冷板凳，11月8日對費城76人更失去了先發位置，如今各界瘋傳隨時被交易的熱門人選。

最後一個負面元素就是瑞迪克，開季不滿一個月他已經因更衣室發飆上媒體版面，以131：114輸給灰熊隊後又憤而離開賽後記者會，還對球隊提出嚴厲批評。身為球員可以諒解，但教練等於是球隊領袖與門面，這些跡象顯示瑞迪克還沒準備好。

瑞迪克的確有出色的籃球智商，但在處理球員和媒體的關係上仍有進步空間，目前開季還沒滿月，就傳出更衣室發飆、憤怒離開記者會事件，他得學習處理情緒問題。 美聯

首先，瑞迪克公開批評子弟兵，他說羅素的競爭水準、與對細節關注不夠。更進一步抨擊全隊僅兩、三人全力以赴，等於為自己開脫。我承認他能設計出色的戰術，制訂計畫，以及指導如何打球。然而，職業運動勝負論英雄，即使個人能力再出色，無法落實於球員身份，說穿了就只是個球評、不是教練。瑞迪克任職球員期間的教練、曾執教奧蘭多魔術隊和紐奧良鵜鶘隊的 范甘迪（Stan Van Gundy） 接受《體育新聞》電話訪問說：「教練唯一重要該做的是，知道自己球員在場上該做什麼。世界上最聰明的人不一定是領導者，智慧不是區別成功和失敗的關鍵。」

根據TeamRankings.com數據，湖人隊是聯盟中最容易被快攻的隊伍，這一點瑞迪克也知道。但問題出在，他對著記者去數落羅素，並無法產生什麼效果。諷刺的是，瑞迪克擔任球評時曾批評現役教練瑞佛斯（Doc Rivers）沒擔當，把輸球責任推給球員，不願意承擔責任。如今，他正在做一樣的事情，或許他應該致電范甘迪討教如何當教練，後者提過：「當教練的挑戰，是讓球員做到該做的事，特別是讓最好的球員做正確的事贏下比賽，這不是籃球天賦的問題，人際關係才是重點。」一名好的教練不需要聽球員去吹捧，而是用賽果表現，瑞迪克可能知道讓湖人變強的答案，但在解決問題前要先瞭解自己是教練、不是球評。

商品推薦