令和怪物佐佐木朗希報到！ 日本投手接力主宰大聯盟

「有錢沒錢，簽個日本投手好過年」應該是近年來許多大聯盟球隊總管一致的心聲。從上世紀的野茂英雄開始，幾乎年年都有日籍投手來到大聯盟初試身手。但除了洋基一手包辦的伊良部秀輝與井川慶等少數失敗案例外，不論是入札金創紀錄的松坂大輔或後來超越松坂紀錄的達比修有都不曾讓花大錢的球隊感到不值，更別提大谷翔平跟「血汗勞模」前田健太這種特殊案例。即便是當了兩次冤大頭的洋基，後來從黑田博樹跟田中將大身上找補後也絕不算吃虧。

在將近三十年的時間裡，日本投手尤其是先發投手江山代有人才出，既能長期穩定「供貨」，而且持續保持高水準，難怪讓大聯盟球隊總管有口皆碑，一有「新貨」出爐無不爭先恐後。遠的不說，就看最近這兩年，即便搶不到最高檔的大谷或山本由伸，退而求其次得到千賀滉大或今永昇太也都是美事一樁。甚至從結果來說，第一年都健康出賽的這兩人CP值更比山本還要高。

小熊搶不起山本由伸，結果找來30歲的今永昇太CP值更高！ 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

就在昨天，萬眾矚目的最新「日貨」佐佐木朗希終於讓母隊千葉羅德海洋點頭同意放人。其實佐佐木去年就曾強烈要求羅德放他赴美發展，但由於大聯盟規定外籍球員除非年滿25歲且在海外職棒聯盟打滿六季，否則都比照業餘球員辦理。受限於這項規定，各隊只能動用最高僅有750萬美元左右（依球隊而不同）的業餘球員簽約金預算（bonus pool）來簽佐佐木，就算有球隊透過交易來換取其他隊的預算空間，這個金額也無法高過1500萬。但一心一意要前往大聯盟的佐佐木顯然不在意「這點損失」。

佐佐木可以不在意，對於母隊羅德來說，因此造成的天大潛在損失可不能等閒視之。既然各隊因此無法像去年道奇簽山本那樣祭出投手史上最大份額合約（12年3.25億美金），羅德也就永遠失去了比照山本老東家歐力士猛牛靠入札金賺得盆滿缽滿的大好機會（由於入札金是照球員合約的一定比例計算，靠山本簽到的一紙天價合約，歐力士一口氣就笑納五千多萬美金）。因此儘管大家都心知肚明鐵了心想去美國的佐佐木遲早要離開羅德，但卻不知他如何能迫使老東家提前點頭。然而俗話說「斷人財路如殺人父母」。對於不惜讓老東家少賺至少好幾個億（日圓）也要提前赴美的佐佐木起反感的自是大有人在。

佐佐木朗希雖然本季才首度達成10勝，但他的潛力無窮，未來必是超級巨投。羅德提早兩年放他走，損失是非常巨大。 影片來源：太平洋聯盟TV YouTube頻道

不過無論如何，佐佐木的實力就擺在那裡，不然他也不會如此自信滿滿地一再想要「越級打怪」。儘管日職四年下來只有一季先發滿20場（而且就剛好20場），但他所創的連續三振13名打者世界紀錄、單場19K（平日職單場紀錄）以及完全比賽等壯舉，都足以讓大聯盟各隊公認他是當今大聯盟以外的最強投手。在看過佐佐木去年出戰WBC的表現後，多位大聯盟總管逕視之為不遜於狀元郎投手史特拉斯堡（Stephen Strasburg）的超級天才。羅德一宣布準備讓佐佐木入札，ESPN官網瞬即將他列為今年冬天第二強僅次於超級球星索托（Juan Soto）的自由球員。而打算「過鹹水」挑戰大聯盟的還不只佐佐木一人。早在大聯盟季後賽剛開打之際，就傳出35歲的讀賣巨人王牌投手菅野智之決定下季赴美打球，一圓當年因疫情未能實現的夢想，隸屬中日龍隊的主力左投小笠原慎之介也已確定會入札。

菅野智之雖然已經35歲，但他今年投出15勝3敗、防禦率1.67的優異成績，依舊可能是大聯盟各隊眼中的搶手貨。 影片來源：DRAMATIC BASEBALL 2024 YouTube 頻道

即便不計入佐佐木等三位新「洋將」，包括新一季準備重返二刀流的大谷在內，大聯盟現役日籍先發投手就已能組成大谷、山本、達比修、千賀、今永的五門齊黃金先發陣容。其中除了今年因傷只打了半季但仍表現出色的山本外，大谷、達比修都是明星賽常客，千賀及今永則是第一年打大聯盟就憑真本事入選明星賽。凡此種種皆可見如今日本投手不僅整體實力足與美國本土及拉美球員鼎足而三，甚至隱隱有後來居上之勢。如今又來了佐佐木這個「令和怪物」，不論是實力或話題熱度，日本投手都已掌握大聯盟半邊天。

近年來大聯盟投手球速越投越快、變化球越投越犀利，但在這一波改造投手的變革背後，付出了先發投手不堪久戰、無法投長局數而且大傷頻出、動輒休養一年甚至更長的慘痛代價。與此同時，來自日職的投手們適時填補了因此出缺的戰力，並且投出不遜於人的一流表現，這是棒球界的盛事，也是棒球迷的福氣。如今終得如願以償的佐佐木人還未到就已先在美國掀起一股旋風，最終他將花落誰家？又會在他夢寐以求的大聯盟投手丘上投出何種驚人的表現？新的一季所有人將拭目以待。

商品推薦