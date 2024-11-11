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12強賽／賽程巧妙安排助攻 中華隊打進複賽並非沒機會

聯合新聞網／ Ramos
中華隊這次在12強賽中多位好手受傷不能參賽，讓球迷是非常擔心，不過中華隊除了擁有地主優勢之外，在賽程上更是非常有利，還是有機會拿下好成績。 聯合報系資料照片
中華隊這次在12強賽中多位好手受傷不能參賽，讓球迷是非常擔心，不過中華隊除了擁有地主優勢之外，在賽程上更是非常有利，還是有機會拿下好成績。 聯合報系資料照片

2024年第3屆世界12強棒球賽本週開打，由於許多球員因傷勢或疲勞關係辭退，中華隊戰力大打折扣，因此不被看好，不過其他參賽各隊都有徵招不順利的問題，各國陣容都沒有想像中來的堅強，加上賽程安排對對地主國有利，中華隊奮力一搏還是有機會拿到4強複賽門票。

這次中華隊沒有古林睿煬、徐若熙、劉致榮、陳柏毓、莊陳仲敖、林振瑋、曾峻岳、呂彥青、孫易磊，也沒有高宇杰、張育成、陳俊秀、許基宏、王威晨、吳念庭、王柏融、陳子豪，許多好手因故沒辦法打，無法組成戰力相對更強的中華隊。

特別是先發投手戰力，除了掛頭牌的左投林昱珉和球路陰柔的側投黃子鵬比較可靠，江國豪郭俊麟在所屬球隊都只是5、6號先發輪值，陳柏清表現不錯，但要投澳洲或古巴顯得艱難，少了幾位大投手壓陣確實落居下風，畢竟一級國際賽事先發投手角色非常吃重，牛棚戰力深度不足的問題也顯而易見，面對6天5戰的密集賽程，考驗重重。

在古林睿煬缺陣之後，林昱珉成為中華隊本屆12強賽的王牌投手。 聯合報系資料照片
在古林睿煬缺陣之後，林昱珉成為中華隊本屆12強賽的王牌投手。 聯合報系資料照片

好在這屆12強賽中華隊賽程算相對有利，除了沒有去年經典賽「晚接午」的地獄賽程，5場都是打晚場，而且又是在熟悉的大巨蛋，另外，中華隊前兩場依序對韓國、多明尼加，休息一天後再對日本、澳洲、古巴，多了這一天休息，意味前兩場中華隊牛棚可以精銳盡出，休一天後，對日本之戰的投手調度可以有保留空間，最後兩場戰澳、古，牛棚再傾巢而出。

由於這屆12強賽制關係，預賽分組6取2，扣掉實力超強的日本，中華隊所在的B組形同「5搶1」，中華隊5場必須拿到4勝才幾乎篤定晉級，如果只拿3勝仍不保險，也因為賽制關係，各隊都會拿好投手來抓中華隊，能先搶1勝是1勝，其實每一場都不好打。

不用多說，中華隊第一場對韓國一定要贏，這不只是一場勝利，更攸關全隊士氣，試想，如果第一場輸了，後面對日本贏面不大，等於其他3場都要全贏，還不保證能晉級4強複賽，教練團和球員心理壓力之大可想而知。

韓國隊選自斗山熊的投手郭彬（前）被外界視為首戰對中華隊的先發投手人選之一。 中央社
韓國隊選自斗山熊的投手郭彬（前）被外界視為首戰對中華隊的先發投手人選之一。 中央社

正因為如此，中華隊第一場推出王牌林昱珉先發，這是完全可以預期的事，幾名狀況好的後援投手會在牛棚待命，一有狀況就要馬上換投，絕對不能像職棒例行賽的投手調度模式，也不用去想下一場對多明尼加該如何是好，畢竟這是一場「過不了今天、明天更黯淡」的重要比賽。

也因為中華隊打完前兩場休一天，第3場對勝算不高的日本，投手調度可以不用完全梭哈，如果前兩場都出賽的牛棚主力投手，就有空間再休兩天後，「滿血回歸」對澳、古。

日本隊實力超強，中華隊在預賽碰上可以稍微保留投手戰力，力拚後面的場次。 擷圖自野球日本代表官方推特
日本隊實力超強，中華隊在預賽碰上可以稍微保留投手戰力，力拚後面的場次。 擷圖自野球日本代表官方推特

回顧第一屆12強賽，其實賽程跟今年非常類似，當時預賽也是12隊分兩組，每組6隊，只是中華隊並沒有和日本同組，當時與古巴、荷蘭、加拿大、波多黎各、義大利同分組，每一場都要搶勝，沒有實力懸殊的比賽，7天5戰，所以當時中華隊牛棚使用狀況非常慘烈，陳鴻文和陳禹勳都是5場全上，陳冠宇、潘威倫、羅嘉仁也上了3場，而且陳冠宇還是第一場隊荷蘭先發之後，再投2場中繼。

至於郭俊麟則是第2場對義大利先發7局失1分拿下勝投，休3天後，預賽最終戰再對波多黎各先發8局失1分無關勝敗，「中3日」表現非常出色，也讓人印象相當深刻。

第一屆12強賽中華隊帶了13名投手，郭俊麟包辦2場先發，陳冠宇、呂彥青、宋家豪各投1場先發，羅國華和王鏡銘完全沒上場，9年後國際賽我們還是要靠郭俊麟和陳冠宇，至於屆時中華隊投手調度是何樣貌，比賽開打見真章。

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