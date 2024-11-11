日職／又一傳奇左投告別 和田毅從新人年就很不平凡

上週日本職棒最讓球迷感到震驚的消息莫過於福岡軟銀鷹隊43歲左投手和田毅的閃電引退宣言。和田毅於5日召開記者會宣布今年球季結束後將正式引退，結束22年的職業生涯。1989年出生的和田毅，也是最後一位大榮鷹隊出身的現役球員。由於前一天日本媒體還報導軟銀球團明年將繼續與和田毅簽約的消息，宣布引退的過程中嚴加保密，連軟銀球團會長王貞治都是到前一天才告知，因此讓球界大感震驚。加上和田毅2024年年薪還高達2億日圓，即使本季在一軍只出賽8場，2勝2敗3中繼成功、防禦率3.76的成績，不過一般認為降薪續留機會大，但因為有感傷勢讓他的身體來到極限，最終選擇告別投手丘。

日本職棒歷史上出過不少「左投老妖怪」，包括2015年投到50歲才退休，成為日本職棒史上以50歲高齡登錄出賽第一人的山本昌（29年生涯累積219勝165敗），以及46歲拿下勝投刷新中央聯盟紀錄的工藤公康（29年生涯累積224勝142敗）等兩大傳奇球星。和田毅去年以42歲的年齡拿下8勝，是繼2008年的山本昌之後相隔15年再度有投手超過42歲還能投出8勝。同時和田毅超過40歲還累積20勝也是洋聯第一人，雖然今年已經43歲，成績不若去年出色，不過他以實際成績證明依舊具有在一軍生存的能力。

和田毅最終帶著165勝94敗（美日通算）的成績引退，雖然未達200勝，勝投數也未如山本昌、工藤公康等大前輩出色。不過投到43歲還有這樣的表現，的確相當不容易，絕對是足以留名日本職棒史上的傳奇左投。加上從2003年還是大榮鷹的時代，他就以單季14勝拿下新人王，菜鳥球季幫助球隊拿下日本一，還在對阪神虎的日本一總冠軍賽中擔綱先發，就注定他是為「鷹軍團」黃金時代而生的投手。扣除掉赴美發展的4年（2012-2015年MLB巴爾的摩金鶯、芝加哥小熊隊），他總計幫助軟銀（包含大榮）奪下6次太平洋聯盟優勝以及日本一總冠軍。

不同於許多歷經美職資歷重返日本職棒之後身手大不如前的選手，和田毅2016年重返軟銀的第一年就以15勝5敗、防禦率3.04、勝率0.750拿下勝投王、最高勝率。「第二次軟銀時期」9年期間（2016-2024年）總計獲得53勝，今年軟銀相隔4年再度奪下聯盟優勝，只是可惜日本一遭到橫濱DenA逆轉，無法在生涯最終年譜寫日本總冠軍的輝煌一頁，畫下完美句點。

而在今年1月，軟銀鷹隊在休賽季簽下32歲的西武重砲強打山川穗高，一度傳出西武獅隊要選擇和田毅作為補償，引發球迷熱議。雖然最後公布西武選擇的是後援投手甲斐野央為補償人選，但中間的曲折過程對於這名身經百戰的老將來說肯定是相當複雜。最後他在年底選擇引退，2024年絕對是和田毅22年職棒生涯之中難以抹滅的一個賽季。

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