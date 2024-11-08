從爭冠球隊變戰績墊底 公鹿到底怎麼了？

開季1勝後吞6連敗，公鹿表現慘不忍睹，跟76人、爵士同以1勝6敗並列聯盟倒數第一。公鹿超級球星安戴托昆波今年球季只缺席一場，場均31分、12.3籃板、6.3助攻，投籃命中率6成3，打出年度最有價值球員(MVP)數據和輸出，但公鹿還是打不出預期戰力。

公鹿主力陣容都很正常，核心球員安戴托昆波、里拉德、波提斯、洛培茲、康納頓依舊在陣，只有小前鋒米道頓還在傷停，但公鹿竟然爛到聯盟戰績墊底，斷崖式下墜難以置信。

公鹿上季東區第三種子，上上季東區第一種子，都是精英球隊。今年ESPN預測季前東區排名1：塞爾蒂克、2：尼克、3：76人、4：公鹿、5：騎士，公鹿戰力季前預測是東區前五。美國TNT電視球評「俠客」歐尼爾甚至把安戴托昆波健康歸隊公鹿視為NBA總冠軍最熱門。

公鹿在季前還是很被專家看好，而字母哥(左)近來健康狀況也很不錯，主力球員中只有一個米道頓還是傷兵，照理說應該會有一個強勢的開季才對。 美聯社

過去兩年季後賽由於安戴托昆波受傷缺陣，公鹿都沒能打出真實力，2022-23季後賽第一輪，東區第一公鹿被第八熱火逆襲，2023-24季後賽第一輪，東區第三公鹿被第六溜馬淘汰。連續兩年季後賽被低順位種子「以下剋上」，季後賽沒有安戴托昆波的公鹿根本就像樂透區球隊，毫無競爭力。

今年開季安戴托昆波傷癒歸隊打出MVP數據和出色表現，公鹿卻很難贏球，甚至淪為墊底球隊，一切都不正常。

從陣容和精神面看 公鹿主力老化、防守不行

公鹿一直靠防守建隊，不管是布丹霍澤執教五年還是上個賽季葛里芬執教上半季43場(30勝13敗，勝率6成97)，公鹿都是聯盟精英防守球隊，靠防守打出反擊和天賦，禁區護框和掌握籃板快速反擊是公鹿底氣。今年公鹿防守不再是球隊招牌，公鹿防守效率排第21，聯盟後段班表現，防守不行，團隊三分命中率只有3成54，低於聯盟中間水平，攻守戰力和數據都在退化。

主力球員老化，公鹿本季的防守能力急速下滑。 影片來源：灰熊 YouTube官方頻道

主力老化問題被公鹿管理階層忽視，中鋒洛培茲36歲，仍有護框能力但速度更慢，主力替補後衛萊特32歲、康納頓31歲還是中生代，但兩人都打不出改變比賽奇兵作用和活力。角色球員乎失去改變比賽能力，為球隊注入各種驚奇能量和攻防效率，公鹿角色球員老化現象不是年紀，而是心態和功能性。

從球隊文化和用人輪換檢視 總教練瑞佛斯執教能力和用人都不符期待

瑞佛斯是非常傳統教練，用人相對保守，他相信球員名氣和牌子，對年輕球員和角色球員普遍沒有信心。瑞佛斯不敢用年輕後衛格林(AJ Green)、傑克森(Andre Jackson Jr.)、比徹姆(MarJon Beauchamp)，但先發後衛崔蘭特(Gary Trent Jr.)、替補後衛康納頓(Pat Connaughton)狀況和投籃手感又超差。

瑞佛斯沒有要求防守，建立公鹿打法主體風格，角色球員和外線也陷入低迷，板凳球員功能性和效率都受到限制，安戴托昆波和里拉德兩人只能自己卯起來，團隊戰力一直沒能凝聚出來。

瑞佛斯(左)雖然是非常資深的教練，2000年在魔術時還獲得年度最佳總教練、2008年帶領塞爾蒂克奪冠，但近年他在快艇、76人帶兵時都有不少爭議，本季接掌公鹿兵符後，似乎有跟不上時代的感覺。 美聯社

但瑞佛斯老神在在：「球季剛開始，球隊也能打進季後賽，我們的陣容少了米道頓，球隊很多戰術打法小個陣容都是以米道頓為軸心組合，少了米道頓對球隊戰力影響很大。」「我們只要贏個4-5場就能提升勝率和拉近差距，我們會沒事的。」瑞佛斯並不擔心公鹿開季1勝6敗戰績表現。

公鹿需要面對的真相和挑戰都很殘酷，瑞佛斯樂觀自信能不能為公鹿老闆賴斯瑞(Marc Lasry)帶來信心，都是未知數。天佑公鹿，瑞佛斯這種執教能力和表現今年能不能撐過上半季，問題真的很大。