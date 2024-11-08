從上季笑柄蛻變為巫師一哥 波爾力拼擺脫薪水小偷惡名

華盛頓巫師開季至今2勝4敗，暫居東區第11，雖然戰績依舊不太好，但是波爾(Jordan Poole)的表現卻有明顯蛻變。波爾過去在勇士拿到一紙4年1億四千萬美金的逐年遞增延長合約，卻在該年季後賽表現荒腔走板，季後遭到勇士放棄。上季波爾轉戰巫師一般預料他將持有更多球權，有利於提升自我表現，沒想到新合約開跑首年2700萬美元年薪的他宛如薪水小偷，不時上演無腦失誤、烏龍球，投籃準心過於離譜等搞笑事件而淪為媒體、球迷茶餘飯後的笑柄。

波爾上個球季和團隊格格不入，太想透過自主進攻來證明身價，無奈過於輕浮的投籃選擇是他的最大毛病。波爾一些想模仿柯瑞(Stephen Curry)的動作不僅做不來，還讓他顯得可笑，甚至簡單的空檔投籃都可以打滑摔跤或是籃外空心作收。波爾上季三分球命中率32%，整體投籃命中率41%都是菜鳥年以來次差的紀錄。雖然波爾在巫師首年例行賽出戰78場，66場先發，繳出場均17.4分4.4助攻2.7籃板，但實質上對球隊的貢獻以及和隊友間的配合，絕對遠不及數據面所呈現。

波爾成為搞笑球員的潛質在上季徹底爆發出來！ 影片來源：Finessin Sports YouTube頻道

然而今年開季的波爾像上緊發條換了個人似的表現令人驚艷。他在六場比賽中有五場得分上20大關，成為巫師最重要的得分來源。其中，波爾多項數據暫創生涯新高，場均22.5分5助攻2.8抄截1.2火鍋，三分球命中率高達45.3%，場均飆進四顆，整體投籃命中率44.9%多項紀錄寫下生涯新高。波爾彷彿對比賽的領悟性突然開竅，讓他在攻守兩端有了顯著改變。

波爾本季不再肖想成為柯瑞，找回腦袋來打球，反而是打出不錯的個人風格。 影片來源：巫師 YouTube 官方頻道

首先，波爾減少了無謂的耍帥進攻，出手選擇的合理性也讓人比較能理解。連過去在勇士和波爾有過節的綠師傅格林(Draymond Green)都在賽後稱讚波爾的出手時機變好了，不像上季那麼著急的想表現，逐漸適應新體系後正漸入佳境。波爾除了進攻選擇較上季沉著，更令人意外的是他在防守端的閱讀能力有所提升，且願意投入更多熱情於防守，讓他對於傳球路線的預判與協防封阻都得到不俗的驗證。

雖然樣本數不多，但也希望波爾繼續保持這種願意防守、願意傳球的態度，搭配開季的進攻穩定度，這也才符合本季高達2900萬美金的身價與當初巫師球團對他的期待。若要說波爾還有甚麼可以改善的地方，我覺得學習成為領袖，善用優勢來替隊友創造機會與個人的失誤控制皆是他得持續進修的課題，雖然波爾減少了基本到不行的非受迫性失誤，但場均仍有高達3次失誤，與隊友之間的默契與化學效應有待磨合。簡單說，他的助攻失誤比1.67以主力後衛來說還有一大段成長空間。

波爾想要成為巫師一哥，除了得分之外，還要繼續加強在防守、傳球、減少失誤上的努力。 影片來源：巫師 YouTube 官方頻道

現在的波爾在場上雖能帶給球隊數據面的貢獻，但他得學習承擔更多責任而不是獨善其身。巫師在整個團隊的搭配上，一來波爾還不太會運用吸引防守的威脅性來幫助隊友，二來球隊防守體系還是薄弱了些，團隊場均籃板與失分都是聯盟倒數的存在。年輕的巫師要成為有機會攪局季後賽的黑馬，防守端的相對弱勢無疑是他們現今最大的罩門。

主力輪換陣容與戰術搭配的多方嘗試，年輕潛力股的培養，核心球員的確立，巫師正在重建的道路上前進著，若波爾不想只是被定位成砍將，那麼他就得將團隊的成長與他個人的表現綁標在一起。波爾今年開季有個出色的起頭，希望不會隨著球季進行再次上演脫序失控的滑稽表現，只要他維持心態成熟與穩定，相信波爾在巫師有這麼多發揮空間下，肯定有機會脫離高薪低效的行列，賽季還長得很我們就拭目以待。