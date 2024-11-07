停止格林要求挑戰判決的鬼叫 竟讓勇士開季超神勇

上個賽季金州勇士隊掉到西區第十名，是自從2012/13年賽季後第二差的排名。制服組在季末檢討時，發現了一個看似很細微的缺點，引起了總教練柯爾和老將格林的注意：教練挑戰成功率。他們是聯盟最後一名。

根據長期跟隨勇士隊的作家斯雷特（Anthony Slater）統計，上季在82場比賽中，勇士隊一共動用了44次挑戰，結果只成功打臉裁判14次，這成功率僅僅31.8%而已，在30支球隊中敬陪末座。此等成功率有多離譜？NBA的平均成功率為59.2%，除了勇士之外，只有兩支球隊成功率不到五成，是勝率不到三成的球隊—底特律活塞隊和波特蘭拓荒者隊，但他們不過略低於50%成功率而已，有半數球隊成功率超過六成。勇士隊是怎麼回事？

大家這些年看勇士的比賽，應該對這個場景不陌生：嘴綠在被裁判吹犯規後，大喊冤枉，然後馬上對著板凳區劃手指，要教練團提挑戰。格林自己承認：「我今年夏天有看到這個統計，我看到柯爾教練的名字在最下面，我心裡的感覺就是，我們真爛。我得承認我們挑戰的過程並不理想。」他自己知道自己是個問題。「你會看到我一直鬼叫，或是別人一直鬼叫，要挑戰，要挑戰！我們沒建立起一個好的挑戰決策過程。」

勇士「嘴砲王」格林(左2)過去在場上受了一點判決上的小委屈時，動不動就要求總教練柯爾(右1)向裁判提出挑戰，結果常常失敗，除了對球隊的士氣造成打擊外，還可能打亂了原本的節奏。 美聯社資料照片

其實勇士隊有個助理教練，叫做Jacob Rubin，坐在教練團第二排，手上拿個平板，專門負責在爭議性判決出現時，尤其是那種可能會影響比賽走向的判決，盡快看重播，然後跟柯爾說要不要挑戰。但這過程沒那麼簡單，因為場上正上頭的嘴綠還在鬼吼鬼叫，連柯爾都控制不了他，更不用說在生態層底部的小小助理教練了，結果就是勇士的挑戰常常以失敗收場。

但本季很不一樣。改邪歸正的格林，讓勇士能真正建立起一個像樣的機制，格林說：「有好幾次教練有先問我，怎樣？我會說，先不要。我也有看到波傑姆斯基說不要挑戰。我知道我們現在改進很多。」在本季七場比賽中，勇士隊挑戰了六次，成功推翻了其中四次，這是67%的成功率。其中前五次全都是在格林身上，他五次都要求教練挑戰，前四次都成功，直到對鵜鶘隊的大勝時，對格林一個明顯的犯規還是去挑戰，才第一次失敗。

柯爾解釋他的理由：「我們手風正順，就賭下去了。有些時候你得要冒個險，好讓你的球員知道你會挺他。」今年勇士第一次挑戰裁判的判決，是在客場對爵士隊時，格林主要防守的對象是馬卡南，讓這位七呎的高炮塔只有17投4中，但為了要克服身材上的劣勢，格林得要積極防守，還不能陷入犯規麻煩。在第三節時，格林的第四犯是個有爭議的判罰，格林向教練團表示這是誤判，柯爾也覺得這是高張力的時刻，因為這時候不挑戰的話，他得要把嘴綠換下來。結果勇士隊去挑戰，也成功逆轉判決。接下來兩場比賽，都是類似的情形，格林都在第三節被吹第四犯，然後勇士隊都挑戰，結果裁判都認錯，認定格林對快艇時的阻擋，實際上是帶球撞人；還有對鵜鶘時摸毛的程度不構成犯規。

柯爾說：「我們本季挑戰謹慎許多，但如果是格林或柯瑞在第三節吞下第四犯這種情形，而我們又認為判決有問題，這就是挑戰的時機了。」格林自己說：「這比你單純地有沒有贏得挑戰更重要，像上季我們輕率丟失挑戰權的情況，會讓我們情緒太過激動，太被裁判的判決牽著走。對我們這些球隊的大哥來說，明智地使用挑戰權太重要了，這可能會改變比賽的結果，我們的確有進步。」

格林的防守對勇士是很重要，因此挑戰權的使用時機應該要特別謹慎。 影片來源：勇士 YouTube 官方頻道

勇士隊本季開季七場比賽，拿下了六勝，靠的是攻守兩端的高效率，他們是聯盟唯二進攻防守效率值都在前四名的球隊（另一隊是波士頓賽爾提克），其中防守效率排第二，僅次於奧克拉荷馬雷霆隊，七場比賽中兩度讓對手得分低於90分。格林得過一次年度防守球員，當時他才27歲，現在他已經34歲，但還有再拿年度大鎖的野心。格林說：「我一整個夏天都聽大家在討論溫班亞瑪或霍姆葛倫（拿年度最佳防守球員）和他們的防守，但可別忘了Dray。」

順帶一提，在柯爾教練帶兵時期，勇士隊在開季七場比賽拿下六勝以上，這是第四次，而前三次，他們都打進了NBA總冠軍賽。