12強賽／先發投手續航力不足 張奕、陳冠宇是關鍵長中繼

世界12強棒球錦標賽的官辦熱身賽將於10日開打，中華隊在2場熱身賽中要調整投打狀況，先發投手尤其是重點，中華隊原本預計由古林睿煬及林昱珉2人扛起雙王牌，搭配黃子鵬、江國豪及陳柏清組成先發輪值，古林在台灣大賽受傷辭退後由郭俊麟遞補，原本就令人擔心的先發戰力更顯薄弱。

先不論球威，續航力是這次先發投手最大的問題。前幾年各打過一次12強及WBC的黃子鵬，是先發輪值中較具有一級國際賽經驗的投手，今年雖因傷及狀況不佳只出賽18場，但也投了100局，16場先發有9場投滿6局以上，是除了林昱珉之外讓教練團較能放心的先發投手。

林昱珉是中華隊在本屆12強的王牌投手。 聯合報系資料照片

另外3人，本季進入台鋼先發輪值的陳柏清，先發18場投102局，3.53的防禦率及1.30的WHP都不錯，其中有11場在6局以上，季賽的續航力不差，只不過這是他進職棒後首次打一級國際賽事，面對臨場壓力及強力的國外打者，投球局數或許不會太長。

替補入隊的郭俊麟在15年第一屆12強投出精采內容，面對義大利及波多黎各投7及8局，9年時間過去，已無法期待傷後的郭俊麟能再有那種表現，他今年在統一出賽20場，14場先發只有4場投到6局，先發時的防禦率是4.93；今年出賽30場，也是先發後援兩頭跑的江國豪，這屆被賦予先發的責任，季賽先發出賽的場次大多在上半季，13場先發同樣只有4場投到6局，10月初的最後一次先發也是4局，先發時的防禦率是更高的5.16，2人的球威及續航力都不算太好。

這次中華隊的牛棚與WBC相比雖然沒有曾峻岳、宋家豪等人，加上旅美的潘文輝稍早辭退，陳柏豪、呂彥青、陳韻文也未入選，但仍有林凱威、陳冠偉、吳俊偉、王志煊這些強力後援投手在陣，不過這4人在季賽多以投1局為主，王志煊更常以一人左身份登板，不太擔任長中繼的工作，在先發投手續航力不足的狀況下，如果比賽前半段就需要中繼投手上場，那就得靠張奕及陳冠宇2人了。

張奕曾參與過19年的第二屆12強，投13又2/3局未失分，拿下大會的防禦率王、勝率王及全明星先發投手，是12強史上第1人，之後跟郭俊麟一樣因傷影響表現，今年季中加入富邦，出賽24場都是後援，防禦率4.24，表現雖不算優異，不過他選秀前在二軍多以先發出賽，體力及長局數的投球不成問題，在這次先發戰力較薄弱的中華隊中可擔任雙先發或長中繼的角色，有其功能性。

張奕在2019年12強賽中勇奪3項投手個人獎，但傷後影響表現，今年已不在先發輪值規劃中。 聯合報系資料照片

陳冠宇今年投出回台最佳表現，出賽54場，有26次中繼成功，防禦率僅有1.97，擁有左投優勢的他，必要時可以在面對打線中左打者較多的球隊時擔任長中繼的角色，且他與張奕2人都曾旅日，自己也是12強賽的3朝元老，比起其他隊友在面對更強一級的打者時有更多經驗。

陳冠宇今年投出返台最佳一季，有26次中繼成功，防禦率也僅有1.97。 聯合報系資料照片

中華隊的首戰在13日登場，2連戰後於15日休兵一天，接著再連打3天賽程，6天5戰對於投手的需求不小，尤其是在先發戰力較薄弱的情況下，牛棚的負擔是可預期的，如果前2戰的先發投手能投長最好，這樣可以減輕牛棚的耗損，把資源集中在休兵日後的3連戰，也幸好這次沒有晚接午的賽程，否則牛棚的壓力會更大。