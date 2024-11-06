擺脫高薪低就前主帥夢魘 活塞不缺天賦著眼重塑球隊文化

上個賽季如果要比慘，活塞說他第二恐怕沒多少隊敢說自己第一了，在開季前三場取得2勝1敗之後連輸28場比賽，整整兩個月一場球都沒贏，一舉打破過去NBA最長連敗記錄紀錄，如此一來整季戰績自然也不可能好，2023-24球季僅拿到14勝聯盟墊底，季末的樂透抽籤幸運之神也仍然沒有眷顧活塞，以戰績最差的姿態獲得第5順位，往好處想只能說幸好活塞缺的不是天賦，而是重新整頓整個陣容與球隊文化。

活塞在去年才以6年7800萬的史上最高薪簽下前年度最佳教練威廉斯（Monty Williams），沒想到卻打出了史上最長連敗的難堪成績，身為教練的威廉斯難辭其咎，期間不乏許多難以理解的調度，包括康寧漢（Cade Cunningham）受傷後扛起球隊後場重任的艾維（Jaden Ivey）一直不受到重用，不曉得怎麼用湯普森（Ausar Thompson）乾脆直接冰起來，大量重用巴克斯（Alec Burks）和海耶斯（Killian Hayes）等等。

其實威廉斯去年休賽季被太陽開除就有類似情況，原本他打算休息一陣子先不考慮任何教練工作，不過活塞給的錢實在太多了，才成功說服他接掌兵符，結果存在已久的老毛病看起來也沒有什麼變化，因此活塞休賽季第一件事就是開除這位史上最高薪教練，找來比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）打算重新塑造球隊文化。

比克斯塔夫才剛剛與騎士結束了5年合作，這五年來他幫騎士一共贏得170勝，勝率51.6%，特別是幫助球隊從2020-21球季的22勝谷底翻身，之後的3個賽季勝率都超過5成，雖然季後賽的成績不佳成為他與騎士分道揚鑣的導火線，但是以活塞的角度來看，現階段他們更需要教練帶領球隊從例行賽墊底的深淵中爬出來，而這明顯是比克斯塔夫曾經做到過的領域。

比克斯塔夫打算重新塑造球隊文化。 美聯社

單從陣容上來看，近幾年累積大量樂透新秀的活塞不能說缺乏天賦，包括今年剛剛獲得頂薪續約的2021年狀元康寧漢，2022年第5順位艾維和第13順位的杜倫（Jalen Duren），2023年第5順位的湯普森，加上球隊又在今年用第5順位選下霍蘭德（Ron Holland II），天賦可以說是活塞最不缺的環節。

另外自由市場開跑後，活塞以2年5200萬的合約簽下自由球員哈里斯（Tobias Harris），並且用葛萊姆斯（Quentin Grimes）與獨行俠交易換來小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和3個次輪。對於活塞來說，這兩位球員能提供一定程度的外圍火力，又在聯盟打滾多年，能帶給年輕的活塞陣容一定的經驗幫助。

更重要的是，哈里斯和小哈德威職業生涯都還算健康，考慮到去年活塞僅有艾維和薩瑟（Marcus Sasser）能夠出賽超過70場，賽季前間受到不小的傷病影響，或許這也是活塞今年休賽季在陣容補強時的考量，選擇能穩定出賽的球員，期望降低傷兵對下賽季的影響。

新加盟的哈里斯和小哈德威帶給活塞不小幫助。 法新社

同時活塞目前的薪資結構依然非常靈活，本季團隊薪資是全聯盟最低，康寧漢簽下的4年頂薪合約要下個賽季才起跑，而其他新人仍在為自己未來的合約打拼，而哈里斯的合約僅有兩個賽季，不會影響到後面艾維與杜倫的新合約，如果球隊認為這些新人養成不順利，也可以用薪資空間搭配交易，球隊在下季中仍然有非常大的操作空間。

不過活塞想在新球季就重返季後賽的難度相當高，畢竟暑假並沒有大動作的補強，更像是對現有陣容進行小補強，期望下個賽季球隊新人的成長。

相信在更換教練後，活塞下季應該能夠擺脫墊底，只是戰績能夠有多大的進步，還是要看幾個新秀的技術成長幅度而定。