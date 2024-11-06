天賦炸裂！火箭潛力新星如雲 新賽季將兌換實質成績

4年前正式結束哈登（James Harden）時代，這四年間前面三年在西拉斯（Stephen Silas）的執教下，球隊總共只拿下59勝，沒有一年勝率突破3成，期間火箭累積了大量選秀權，也選下大量優質潛力新秀，但是戰績就是不見起色；直到去年，火箭找來了雖然私德有虧、但執教功力優秀的前塞爾蒂克總教練尤多卡（Ime Udoka）之後，戰績大幅提昇來到5成勝率，球隊的體系也逐漸上軌道。

不過即使如此，火箭所在的西區各隊都不好對付，即使看起來球隊已經有一定競爭力，但要真正打進季後賽可能還需要打出更好的表現，而這個賽季就是檢驗他們是否可以更上層樓的關鍵時刻。

火箭上賽季的前半段，主打的是以森根（Alperen Sengun）起手的半場進攻，這套體系與丹佛金塊圍繞約柯奇（Nikola Jokic）打造的系統頗為類似，整個Pace略偏慢，整個上半季排在了聯盟17名，但是到了森根受傷後，火箭開始打小陣容，把球重新交到格林（Jalen Green）手上，搭配湯普森（Amen Thompson）和史密斯（Jabari Smith），把Pace推到聯盟前5的水平，在這一段期間，反而打出了一波11連勝，甚至一度看到打附加賽的希望。

不過，這樣的變陣也有缺陷，特別是當球隊外線不穩，防守者將防線內縮，進攻效率下滑，防守上的厚度與高度不足，球隊在籃板上與禁區防守的劣勢變得更加明顯，也讓球隊在11連勝後吞下五連敗，徹底無緣附加賽。

范弗利特(左)、格林(右)和主帥尤多卡。 美聯社

在火箭打半場陣地陣容的時候，湯普森缺乏投射的問題被嚴重放大，打不出效果，史密斯放在大前，也不如他在中鋒位置來的有效率，卻是范弗利特（Fred VanVleet）和森根能夠打比較舒適的體系，找到更好的輸出空間；反之當打小陣容的時候，森根的速度問題與范弗利特的高度問題，就會暴露出來，防守上劣勢明顯。

所以火箭是否要分成兩套陣容，怎麼分配球員的上場時間，打什麼節奏，恐怕還是教練團需要傷腦筋的一個問題，畢竟球員總有擅長與否，不是什麼節奏都適合每一名球員。

火箭在自由球員市場沒有太多大動作，對自家新秀們投下了信任票，尤其今年選秀會上火箭還有一張第3順位的選秀籤，並用這張籤選來了Kentucky今年的超頂級射手謝普得（Reed Sheppard），搭配上去年高順位的強森、惠特摩（Cam Whitmore），火箭整體的天賦非常高，而這些新秀需要的是出場時間和球權進一步的成長，因此火箭選擇保留更多的機會給予這些新人，而不是找來老將快速的提升戰力。

火箭去年的防守和進攻都能排在聯盟中段班左右，唯獨三分線命中率可以說慘不忍睹，全隊僅35.2%，和魔術並列聯盟倒數第7位，命中率低於這兩隊的全部都是樂透前段班的球隊，可以知道三分命中率在現代籃球是非常重要的命脈，不過魔術在暑假簽下了凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）來補強投射，但是火箭並沒有任何補強，所以就得看幾個核心的投射能力是否能夠成長了。

湯普森(左)、伊森(右)和史密斯。 美聯社

如果本季火箭能夠提升外圍投射的把握度，加上更成熟的團隊默契，火箭要打入附加賽的機率是很高的，但是能否進入季後賽正賽名單，恐怕難度還是不低，畢竟西區競爭非常激烈，去年光是要打入附加賽至少就需要46勝，保證季後賽名額更是要49勝接近6成的勝率，難度相對比較高，火箭想要重返季後賽，恐怕幾個新生代球員的成績必須要再往上突破。