薪資壓力下決意拆雙塔 灰狼全新陣容磨合搭配待考驗

相較於許多曾經戰績連年在後段班的球隊來說，前幾年的灰狼無疑是比較幸運的，在2015年和2020年短短六年內就抽到兩次狀元，分別選到唐斯（Karl-Anthony Towns）和愛德華（Anthony Edwards），加上2014年和騎士交易來的另一名狀元郎維金斯（Andrew Wiggins）組成的天賦狼，曾經每年看起來都充滿期待。

但是在選到愛德華（Anthony Edwards）之前，那支灰狼只有2018年在巴特勒（Jimmy Butler）的率領下打過一次季後賽，然後賽季結束後就傳出不合拆夥，灰狼又回到一直打不進季後賽的窘境。

不過在愛德華加入之後，事情似乎開始變得有些不同，愛德華的超強鬥志開始帶領球隊往更好的方向走，灰狼也從唐斯的球隊，逐漸轉換成以愛德華為主的球隊。

雙塔是否可行，一直是近年快速球風下，大家非常好奇的一個問題，唐斯和戈貝爾（Rudy Gobert）搭配的第一年，灰狼仍然只能在第一輪止步，讓很多人都懷疑球隊會不會選擇在某個時間點把雙塔給拆了，但是上個賽季球隊還是展現了對陣容的信心，這個信心也得到了回報，球隊在第二輪又一次碰到金塊，而這次她們完成了甜蜜復仇，並且一路打到西區決賽。

灰狼全新核心陣容。 美聯社

可惜在西區決賽，雙塔碰到重心不在前場的小牛，發揮不太出防守端的牽制力，反而後場防守被小牛給突破，導致最後在西區冠軍賽僅拿1勝4敗被淘汰出局，而灰狼在新球季的目標，當然就是再次的挑戰西區決賽，甚至更上一層樓。

考慮到灰狼三位核心唐斯、戈貝爾、愛德華本季薪資皆超過4000萬美元，再加上麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）超過2000萬的薪資，光是先發五人就已經超過薪資上限，團隊薪資在全聯盟僅次於太陽，當然也突破第二層硬上限，這讓灰狼完全沒有空間在自由球員上搶人。

只是沒想到在開季前，灰狼與尼克完成了一筆交易，用唐斯換來藍道（Julius Randle）與迪文森佐（Donte DiVincenzo），這筆交易從戰力面來看其實很難說是提升，雖然帳面數據藍道不見得比唐斯差多少，但一方面藍道的投射能力遠不如唐斯，和戈貝爾的搭配在空間上可能更加擁擠，更別說以往季後賽唐斯的表現或許往往不太理想，但這方面藍道絕對沒有比較好，對灰狼來說確實是個很大的賭注。

藍道(右)與迪文森佐。 路透社

這筆交易還有另一個關鍵球員是迪文森佐，由於康利（Mike Conley）年紀越來越大，去年季後賽就已經明顯跟不上小牛後場，迪文森佐的到來就可以給灰狼後場更好的防守和外線能力，迪文森佐去年來到尼克後，打出生涯最佳的成績，場均來到15.5分，三分40.1%，都是生涯最佳，加上從大學三月瘋到進了NBA打季後賽以來，迪文森佐似乎一直都能在重大賽事中表現得比平常更好，這很可能是灰狼願意同意這筆交易的主因。

總之，在這筆交易完成後，灰狼的團隊薪資順利下修，也讓球隊後場的戰力得到補充，不過整體陣容是否真的有提升，恐怕還是要等持續磨合情況才會知道，如果戰績不如預期，兩位被交易來的球員，在季中交易限制解禁後，可能會成為下一次交易的籌碼。