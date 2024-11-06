76人持續強化「安比德護衛隊」 健康狀態仍是一大罩門

自從2017-18球季開始，76人已經連續7個賽季挺進季後賽，只是在這7個球季中，雖然球隊幫當家球星安比德（Joel Embiid）找過各種搭檔，包括生涯早期的西蒙斯（Ben Simmons）、到後來的巴特勒（Jimmy Butler）、哈登（James Harden）等等，但這7次季後賽之旅，卻沒有一次能夠挺進到哪怕東區決賽，頂多就是二輪止步。

在今年夏天，76人再次幫安比德找來新的幫手，從快艇帶回全能明星側翼喬治（Paul George），這次的組合會否成功，能不能幫助球隊突破到東區決賽甚至總冠軍賽，相信許多球迷都拭目以待。

這幾年的76人，球員名單一字排開一直都很豪華，年年都被認為是有機會爭冠的球隊，例行賽戰績也不差，幾乎都是東區前段班，但是到了季後賽，安比德很少完全健康，幾乎每年都是帶傷出戰，今年更是季中就因傷缺賽到例行賽尾聲才帶著未完全康復的傷勢提早復出，連帶讓76人賽季末戰績直直落，最後只以東區第7種子挺進季後賽，第一輪就敗給尼克出局。

烏布瑞(左)與亞布塞萊。 美聯社

當初西蒙斯在76人待了5個賽季，前幾個賽季無疑是成功的，由他與安比德帶領的76人，有著非常好的身材優勢，搭配幾個副手，大有成為聯盟強權的樣子，可惜的是本人的場上心態有著非常大的問題，從三分心魔到現在逐漸影薄，當初這個組合配不起來，現在回頭看似乎也不是什麼奇怪的事情。

而76人將西蒙斯交易出去換回來的是他們心心念念的超級巨星哈登，可惜在安比德與哈登合作的兩個賽季，76人都止步於二輪，並且看不到任何可以突破的可能性，隨即在休賽季，球隊與哈登對於續約價碼產生分歧，最終在兩方無法取得共識下，致球隊把哈登交易到快艇，結束了76人的大雙星時代。

幸好在這段期間，76人成功的養成了馬克西（Tyrese Maxey），打出了新生代明星的身手，並且在今年賽季結束後，馬克西才準備要換新合約，靠著馬克西的薪資紅利和絕大部分球員的合約都在今年暑假到期，讓76人在暑假開市時有著極為巨大的薪資空間，也因此讓他們有機會直接簽下像喬治這樣的頂薪等級自由球員，重新組成超巨組合。

新加盟的側翼好手馬丁。 法新社

在母隊快艇確定不想提供四年頂薪續約後，喬治也立即決定和76人簽下4年2.12億美元的新合約，除此之外76人還從自由市場找來佐蒙德（Andre Drummond）、葛登（Eric Gordon）、C.馬丁（Caleb Martin）、亞布塞萊（Guerschon Yabusele）等，以補強替補戰力，並以空間特例回簽烏布瑞（Kelly Oubre Jr.），並以鳥權和馬克西完成續約。

這個組合可以說是近年來76人前後場戰力最均衡的組合，後場有馬克西主控，側翼與大鎖有喬治來負責，中鋒則是當家巨星安比德，側翼射手還有回簽的烏布瑞和從熱火簽下的防守悍將C.馬丁，陣容的均衡性可能是近年來最好的一次，進入季後賽多半沒什麼大問題，但是能否突破二輪魔咒，甚至挑戰東區霸主的塞爾蒂克，可能就得看他們這個賽季的團隊整合，還有球員的健康狀態了。