雙星合體效應難見功效 公鹿攻守受質疑新賽季邁入期末考

已經連續8年打入季後賽，更在2020-21球季成功贏得總冠軍，公鹿可以說是近幾年的東區強權，不過在奪得冠軍之後，公鹿的戰力卻明顯開始呈現下滑的趨勢，2021-22賽季還能打到第二輪，但近兩年都是一輪遊，也讓公鹿從去年開始打算進行整個陣容的重組。

去年賽季結束後，公鹿先是炒掉了冠軍教練布丹霍澤（Mike Budenholzer），之後又進行了一筆大交易，從拓荒者交易來當家明星里拉德（Damian Lillard），並送走當時還剩下兩年合約的哈勒戴（Jrue Holiday），當時著眼的就是里拉德頂級的進攻能力，可以幫助公鹿拉開空間，讓安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）打的更舒服，發揮一加一大於二的效果。

但這筆交易的隱憂，就是等同於把公鹿最重要的外圍大鎖給交易出去，球隊防守大幅降級，殘破的防守也在今年季後賽一覽無遺，即使里拉德進攻確實相當有一套，但是比起得分，公鹿掉了更多的分數，最終又一次一輪遊，反而是哈勒戴輾轉被交易到塞爾蒂克後，成為塞爾蒂克本季奪冠的最後關鍵拼圖。

米道頓因傷持續缺陣。 美聯社

對於公鹿來說，當年奪冠後選擇與安戴托昆波、米道頓（Khris Middleton）和洛培茲（Brook Lopez）完成續約，就已經沒有太多的薪資空間，同時年紀偏大的米道頓和洛培茲也不會剩下太多交易價值；去年交易哈勒戴已經是公鹿能做的最大改變，換來的里拉德帳面成績下滑的情況下也還在交易價值低點，腦袋正常的總管都不應該輕易在這時候脫手，至於這筆交易對公鹿到底適不適合，恐怕要等時間來驗證了。

今年暑假公鹿看起來似乎決定以不變應萬變，目前為止並沒有發動大型交易，只有利用自己手上的首輪籤賭天賦比較好，但完成度偏低的強森（AJ Johnson），之後選入在G聯賽表現優異的3D側翼史密斯（Tyler Smith），或許不是立竿見影的選秀補強，都是可能在兩三年後收成的高級潛力股。

但最漂亮且重要的，當然就是趁著崔蘭特（Gary Trent Jr.）與暴龍續約不順利的情況下，順利以底薪簽下的操作，崔蘭特有著先發等級的身手，暴龍也預計給他一年超過1500萬的續約價碼，但是因為崔蘭特希望拿到更高的薪資談不攏才進入自由市場。

但或許是誤判情勢，本季有許多原本有中產左右身價的球員最後都找不到他們期望的價格，包括崔蘭特在內的部分球員最後選擇去有發揮空間、但只給得起底薪的球隊發展，希望在來年幫自己爭取一份大一點的合約。

公鹿已經連續兩個季後賽場均失分都排在聯盟後段班，去年124分排名最後，讓對手三分命中率高達45%，今年113分也只排在第二，雖然對手的三分命中率下滑到34.4%，但是場均被出手40次以上三分，是所有球隊最多，球隊的側翼防守是一個很大的問題，而崔蘭特有不差的外圍機動力，還有尚可的三分命中率，會是今年公鹿非常倚重的側翼球員。

瑞佛斯執教能力備受質疑。 美聯社

無論如何，公鹿目前的薪資空間卡得非常死，安戴托昆波與里拉德年薪都在5000萬美元以上，再加上米道頓的3000萬美元與洛培茲的2000萬美元，光是4個球員就超過1億4100萬美元的薪資上限，這也讓公鹿陣容的補強非常有限。

這個賽季可能會是公鹿對這組陣容的期末考，如果瑞佛斯（Doc Rivers）還無法拉抬戰績，或許除了安戴托昆波以外的球員，都有可能成為異動的對象。