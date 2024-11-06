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中職／找到合適定位 陳柏豪、莊昕諺從二軍咖變王牌

聯合新聞網／ Tzuyi
中職各隊投手都超過20人，但卻總是不夠用，實際上陳柏豪、莊昕諺的進步說明教練若能幫助他們找到合適定位，將會冒出更多可用之兵。 聯合報系資料照片
中職各隊投手都超過20人，但卻總是不夠用，實際上陳柏豪、莊昕諺的進步說明教練若能幫助他們找到合適定位，將會冒出更多可用之兵。 聯合報系資料照片

在台灣大賽及頒獎典禮結束後，中華職棒今年球季正式宣告結束，季初歷經「全猿逃走」風波的樂天桃猿，雖無緣拿下金盃，陣中球員卻成為個人獎項的贏家。他們一舉獲得中繼王、後援王、打擊王、盜壘王、最佳進步獎及東山再起獎。其中季前最令人擔心的牛棚，不但兩大獎皆入手中，還同時競逐最佳進步獎，球隊改變讓球迷非常有感！

前幾年的桃猿牛棚由豪勁、賴鴻誠、許峻暘、朱承洋、陳禹勳等人組成，去年則多了陳冠宇的專職及王志煊的崛起。不過今年一口氣又放走豪勁、賴鴻誠、許峻暘及陳禹勳，讓後援陣容亟需更多戰力支援。在熱身賽時，幾乎每個球員上去都成發球機，不少球迷對樂天如何面對新球季感到擔憂。

幾番嘗試後，除了去年的陳冠宇及王志煊外，牛棚總算又找到新的人選。其中包含因為陳俊秀轉戰中信兄弟，樂天投手教練川岸強慧眼看上的補償選手、在中信曾重點栽培的陳柏豪。他原本就有超過150Km球速，也很勇於跟打者硬拚，但因為長期定位不明確，讓他表現起伏很大，一直無法站穩一軍。來到桃猿後，明確以後援身份來做調整，加上運動表現教練広瀬大輔給了他些許建議，讓他投球更輕鬆，且轉速及尾勁都增加，成為頗具壓制力的投手。

中信投手人才濟濟，因此想讓陳柏豪成為活棋，反而無法發揮最佳狀態。他轉戰樂天後在牛棚找到定位，嶄露光芒成為王牌終結者 聯合報系資料照片
中信投手人才濟濟，因此想讓陳柏豪成為活棋，反而無法發揮最佳狀態。他轉戰樂天後在牛棚找到定位，嶄露光芒成為王牌終結者 聯合報系資料照片

另外一位則是原本陣中以先發養成的莊昕諺，在職棒載浮載沉多年後，總算在後援角色找到一片天。青棒時期，他就是具有球速及控球的投手，而且很能吃局數。不過來到職棒後，或許對職業比賽的不適應，讓他穩定度大幅下滑，一度成為二軍敗戰組成員。不過他改從牛棚出發後，球速及球威恢復昔日身手，成績大幅躍進。這樣的進步雖無緣獎項，卻已經讓他成為一軍鐵牛棚之一，並且還變身轉運手，是桃猿本季本土勝投王，最後還入選世界12強棒球賽國手。

其實不只陳柏豪及莊昕諺，像是2021年自日職歸國的陳冠宇及呂彥青，原本球團都期望他們能夠擔任先發。然而，為了成為先發投手，他們在體能調整及配速上要重新適應，反而讓他們球威盡失，沒能大展身手。直到教練團放棄改造後，卻雙雙成為陣中不可或缺的牛棚大將。另外最令球迷津津樂道的則是高建三在生涯後期，已無法負荷先發強度，轉任後援後反而成為中繼王，還多投了8年。

當然也有些球員是從牛棚轉任先發，最近的例子就是2022年的吳哲源。他球速不算太快，但控球好，加上球種搭配，成為當年輪值的救火隊，隔年遞補經典賽，還技壓眾星雲集的荷蘭隊。另外同樣是求準不求快的黃子鵬，在牛棚表現就算是不錯，但成為先發投手後更大放光彩，還拿下久違的本土防禦率王。

吳哲源當時轉任先發雖然是不得已的選擇，但卻也告訴我們，前一年只投1局的投手，只要用對地方，也可能成為扛下百局的王牌。 聯合報系資料照片
吳哲源當時轉任先發雖然是不得已的選擇，但卻也告訴我們，前一年只投1局的投手，只要用對地方，也可能成為扛下百局的王牌。 聯合報系資料照片

球場上的調度就跟企業用人哲學一樣，延攬頂級的人才進來不一定能夠馬上解決問題，擺錯位子、水土不服，會無法發揮所長。重點在運籌帷幄的領導人是否能夠將陣中的人才放在正確的位子，並且以適合的方式給予最佳的調整，將戰力發揮最大值，也才能真正幫助到組織。

許多教練或球團總是希望年輕投手可以多方嘗試，即便如曾峻岳已展現王牌終結者身手，都還有教練曾動心想讓他轉戰先發。實際上，對球隊最有利的方式不是把最好的球員放在最缺的位置，而是放在他最適合的地方。樂天幫助陳柏豪、莊昕諺找到合適定位，讓他們從只能在二軍打拼，搖身變一軍王牌及國手，大幅增進球隊戰力。

中華職棒 吳哲源 呂彥青 棒球專欄 樂天桃猿 陳冠宇 陳柏豪 高建三 黃子鵬

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