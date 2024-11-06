費城人老闆放話開錢包 盼攬索托組國民同學會

隨著洛杉磯道奇奪下2020年代的第二座總冠軍，休賽季的軍備競賽正式拉開序幕。今年自由市場的最大標的——索托（Juan Soto）——無庸置疑將成為多支豪門球團爭奪的焦點。另一方面，費城費城人剛結束了一個令人失望的賽季，從2022年與世界大賽冠軍擦身而過、2023年止步於國聯冠軍戰、到2024年止步於國聯分區系列賽。面對陣中核心球員的巔峰期即將過去，球隊制服組的首要目標是在休賽季大肆補強。老闆米道頓（John Middleton）近日更表態：「願意再簽下一名有影響力的球員」。若能成功攬下索托，費城人便能集結哈波（Bryce Harper）、透納（Trea Turner）、史瓦柏（Kyle Schwarber）等人，開啟「國民同學會」，再度衝擊多年來未能實現的世界大賽冠軍。

索托(右1)、透納(左2)與哈波(中)曾是國民隊友，前兩人還一起在2019年幫助國民贏得世界大賽冠軍。費城人老闆想重金簽下成為自由球員的索托，讓過去的老隊友們一起在費城發光。 美聯社資料照片

25歲超級球星 具未來名人堂潛力

索托的進攻實力早已不容置疑。年僅25歲，他的生涯平均wRC+達到158。2024年加盟紐約洋基後，他的表現更上層樓，交出.288/.419/.569的打擊三圍，並敲出生涯新高的41支全壘打。洋基得以進軍世界大賽，索托無疑成為不可或缺的重要拼圖。有些人質疑他在洋基主場受惠於右外野較短的特性，但根據Baseball Savant的數據顯示，他的預期全壘打數甚至高於實際數字，這歸功於全方位的打擊能力——他擁有極快的揮棒速度，平均出棒速度達到75.5英里/小時，遠超聯盟平均的71.5英里/小時，這讓他製造出57.0%的扎實擊球率（擊球初速達到95英里/小時）及.463的xwOBA，這兩項進階數據皆位列聯盟前1%的水準。

此外，索托的選球能力同樣出色，本季保送率高達18.1%，甚至高於他的三振率16.7%。這數字有多驚人？聯盟平均的BB/K（保送三振比）為0.36，而索托高達1.08，這已是他生涯第5次保送數超過三振數，說他是聯盟最強的選球機器並不為過。

索托過去不論是在國民、教士還是洋基，都能維持極佳的選球紀律，並打出非常優異的成績。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

入圍金手套投票名單 守備卻有疑慮

然而，索托在防守端的表現一直以來稍嫌不足，儘管他本季入圍金手套決選名單，但防守能力仍遠低於聯盟平均。他具備平均以上的傳球臂力，卻缺乏守備範圍（OAA -4）、反應速度和判斷力，2024賽季的UZR為-5.1。費城人的外野防守本已是老問題——不論是卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）或偶爾移防外野的史瓦柏都非防守見長的球員。如果索托加盟，費城人兩名角落外野手都將成為防守上的潛在漏洞。

防守能力是比較可以挑剔索托的地方，太大的球場對他可能是相當不利。 美聯社資料照片

能在25歲前累積超過36.3WAR的球員，無一例外皆為名人堂級選手。對於索托這等級的球員而言，問題不在於球隊「需不需要」，而在於球隊「應為其清出位置」。若他加入費城的打線，開路先鋒由「核彈頭」史瓦柏擔任、二棒是游擊手透納，三棒則由上壘率優異的索托接棒，四棒交給一棒清空壘包能力的哈波——這條打線正好前四棒皆曾在國民隊效力，如今都正值巔峰。若這些頂級打者能在費城重聚，「國民同學會」或許能讓費城人再度站上世界大賽舞台，屆時就莫怪國民球迷「跑票」，支持同區仇敵了。