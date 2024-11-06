日職／短期決戰當例行賽調度 軟銀當然錯失日本一

日本一系列戰最終由橫濱DeNA海灣之星4勝2敗，力克福岡軟體銀行鷹隊奪冠。在賽前的各家預測中，普遍認為賽季勝率高達6成50、季後賽也以直落三橫掃日本火腿的軟銀贏面大。軟銀雖以二勝零敗拔得頭籌，未料接下來連吞四敗，讓橫濱拿下暌違26年的日本一。

早在九月的專欄文章裡，個人就曾談及軟銀總教練小久保裕紀，過去帶領日本國家隊就暴露過短期賽應變不足的風險。不過，當時主要假想敵是下半季爆發的日本火腿隊，而非現在上演大驚奇的橫濱。那時橫濱排在央聯第四，能否取得季後賽門票還有變數。沒想到先是廣島在季末嚴重低潮，一路從央聯排頭掉到第四，讓橫濱能夠擠進季後賽。接著一路奮戰，連剋阪神虎、讀賣巨人和軟銀，以第三名之姿拿下日本一，打出驚奇表現。

橫濱DeNA臨門一腳殺進季後賽，打出驚奇表現拿下日本一。 擷圖自横浜DeNA海灣之星FB官方粉絲團

軟銀兵強馬壯卻輸球，臨場調度絕對有值得檢討的地方。好比在雙方都打成二勝二敗時的第五戰，軟銀在七局下半雖落後四分，但有了一出局，攻佔一二壘的好機會。此時輪到捕手嶺井博希打擊，然而，明明板凳上還有甲斐拓也能夠接替守備，教練團卻沒更換代打。嶺井雖然帳面打擊率高達五成，但今年一軍僅有4場出賽、6個打數，樣本較小，且缺乏面對一軍投手球路的機會。

本來就不是強打的嶺井，優勢在於過去效力橫濱，對橫濱選手有一定熟悉度。可是橫濱洋投傑克森（Andre Jackson）今年才剛加盟，嶺井也對他相當陌生，更別說本來就沒打幾場一軍，沒什麼對付一軍投手的手感，果然輕易地被解決掉。事實上軟銀這場比賽沒有得分，也只敲出零星的四支安打，但除了海野早早換成嶺井之外，就沒有其他代打換人的調度了。

到了九局上半，軟銀決定讓投完八局的津森宥紀跨局續投。津森在今年例行賽48場出賽，完全沒有投超過一局的紀錄，果不其然慘遭橫濱猛攻，讓雙方的分差再度擴大。當時軟銀還有主力牛棚赫南德茲（Darwinzon Hernández）等人可用，赫南德茲不僅休息天數夠，投完隔天也是休兵日，完全有條件負擔一局，卻寧願讓津森冒著風險續投。這調度讓人不禁懷疑，儘管還有九下進攻機會，但教練團是不是以為還在打例行賽，輸掉後還有很多場機會，所以寧願省著主力後援不用，早早放棄眼下的比賽了。

被聽牌的軟銀再碰上因雨延賽，獲得整整兩天休整，更該讓投手全員待命應付第六戰。即便是保留莫內羅（Liván Moinelo）作為第七戰先發的前提，其他主力牛棚都該隨時準備，一有狀況就當機立斷，力保不失分再說。然而軟銀教練團「捨不得換」的毛病再犯，先發投手有原航平從第二局開始就明顯壓不太住橫濱打線，但不僅沒在失分危機時換人，甚至還讓他續投第三局，導致分差擴大。

軟銀因柳田悠岐的全壘打追到兩分差，此時五局換上了史都華（Carter Stewart Jr.）接替。他在前一場出賽雖帳面失一分，但內容不穩，這回也遇到滿壘危機。結果軟銀還是老樣子「捨不得換」，讓他續投到丟了兩分才肯換人。且在仍有大量失血的危機下，軟銀卻選擇讓菜鳥岩井俊介上場，而不是赫南德茲這種三振能力較優（赫南德茲K/9值13.50，岩井6.92），更適合凍結比分的投手。岩井根本招架不住橫濱的攻勢，這一局直接讓比分從四比二，變成了十一比二。後段雖終於叫上赫南德茲後援一局，但也已經變成敗戰處理了。

赫南德茲三振功力驚人，卻沒有讓他在危機時上陣止血。 影片來源：太平洋聯盟TV YouTube 頻道

除了投手調度外，軟銀從第三戰開始打線熄火，後四戰加總只得三分，且一度連續29局沒有得分，也是系列戰落敗的關鍵。除了前述關鍵場合沒有適時更換代打之外，另一個因素則出在第四棒山川穗高。山川在系列戰六場比賽中，僅有第二戰猛打賞外帶一轟，其他場次就連一支安打都擠不出來，只選到一次保送上壘，系列戰打擊率才一成三六而已。

從例行賽來看，山川本來就是起伏較劇烈的打者。儘管拿下洋聯的全壘打及打點雙冠王，但好的時候狂轟猛炸，不理想時頻頻吞K並不少見。從他2成47的打擊率，3成18的上壘率及OPS.801來看，本來就稱不上有多「穩定」。他在洋聯季後賽狀況好，拿下系列戰MVP，但在日本一第三戰開始陷入低潮。若是前一、兩場還在觀察期無可厚非，但橫濱扳平戰局後，教練團沒有考慮拔除先發也罷，但就連換個棒次也不肯，非得讓山川卡住四棒不可，就讓人難以認同了。這讓人又不禁懷疑，教練團又再次把短期決戰當成例行賽調度，想的還是只要山川打多了，成績自然會校正回來。

本次系列賽裡，山川前後的今宮健太、柳田悠岐和近藤健介，打擊率都在三成以上，尤其傷癒復出的近藤打擊依舊威猛，打擊率高達三成八五且場場上壘，可是卻因為山川的低潮無法有效串聯。另外從季賽開始，近藤就始終固定在五棒位置，而不是棒次盡量往前，讓這位能轟長打的上壘機器多打。結果遇到山川大低潮，讓近藤就算上壘了，接下來也開始輪到後段棒次，難以構成威脅。棒次錯誤排放的風險，終究在最關鍵的日本一引爆了。

近藤健介打擊表現堪稱洋聯第一，但卻整年被安排在五棒位置。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

如今賽季打完，日本一也結束了。軟銀很可能像往年一樣，繼續砸銀彈做大型補強。小久保再怎麼說，也至少拿下洋聯冠軍，不至於馬上被撤換，但教練團更該好好分析這次的敗因，否則不管球隊補強了多少戰力，下次再碰上短期決賽，恐怕只會重蹈覆轍。