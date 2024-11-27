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中職／龍隊鄭鎧文、悍將江少慶 我們來自花蓮縣豐濱鄉

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
富邦悍將江少慶(左)與味全龍鄭鎧文，來自花蓮縣豐濱鄉。聯合報系資料照
富邦悍將江少慶(左)與味全龍鄭鎧文，來自花蓮縣豐濱鄉。聯合報系資料照

【撰文・鍾亞芳】

花蓮縣豐濱鄉依山傍海，東部最大河川秀姑巒溪貫穿中央地帶，直奔太平洋而去，味全龍外野手鄭鎧文及富邦悍將投手江少慶兩人是出身此地表兄弟，純樸幽靜臨海小鎮刻劃繽紛溫馨兒時回憶。

祖父母是兄妹手足，富邦悍將投手江少慶與味全龍外野手鄭鎧文自幼相處玩樂，兩人接觸棒球原因卻沒有太大關聯，江少慶小學時因為打躲避球展現不錯運動能力，教練火眼金睛挖掘上等璞玉，鄭鎧文則待到國中時因緣際會加入球隊。

德興棒球場看職棒關懷盃印象深刻

江少慶(左)代表花蓮化仁國中參加2007年關懷盃比賽。聯合報系資料照
江少慶(左)代表花蓮化仁國中參加2007年關懷盃比賽。聯合報系資料照

江少慶(左)代表花蓮化仁國中參加2007年關懷盃比賽。聯合報系資料照
江少慶(左)代表花蓮化仁國中參加2007年關懷盃比賽。聯合報系資料照

家鄉西側緊鄰高聳海岸山脈，東邊一望無際湛藍太平洋，江少慶與鄭鎧文童年回憶充滿大自然元素，「夏天就往海邊跑，冬天就去河邊，也會往山上跑，游泳、抓蝦都有。」江少慶說道，小時候附近稻田收割後，田地乾乾平平的，鄰里幼童都在該地打棒球，交織無憂無慮棒球回憶。

花蓮孕育無數棒球好手，最著名棒球地標非唯一一座符合職棒標準德興棒球場莫屬，鄭鎧文國小六年級時就曾至此觀賞中職賽事，「記得有兄弟象，那時『黃金三劍客』很紅，只記得棒球場人很多，那時候其實也沒想過，以後會不會打職棒。」鄭鎧文直到升國中時，由部落親友牽線進入化仁國中棒球隊，「當時因為好玩才去打球，學校沒有住宿，爸爸要從豐濱到花蓮上班，每天都是爸爸載我上、下學，單程就要1個小時。」

江少慶在接受正規棒球訓練前就有德興棒球場回憶，「大概國小三年級暑假，棒球場有舉辦夏令營，像是樂樂棒球那種，有大學生當助教，3天 2夜活動，只要交500元還有兩件衣服，爸媽就帶我們去。」

除了德興棒球場，每年冬天關懷盃閃閃發光職棒球星來到花東共襄盛舉，同樣是花蓮小球員共同回憶，「關於花蓮棒球比較有印象就是關懷盃，每年都會在東部舉辦，花蓮、台東輪流，對打棒球小朋友來說滿特別的。」江少慶少棒時參與過關懷盃，當時指導的是「黃金三劍客」彭政閔及鄭兆行，當初小球員追尋前輩腳步踏上職棒殿堂，褪下球員身分的鄭兆行及彭政閔成為教練，持續為台灣棒球付出。

相較台東眾多棒球世家，花蓮較少棒球兄弟檔，「我們比較特別，不會因為哥哥或弟弟打棒球就一個拉一個去打，兄弟檔都打棒球好像台東比較多，像張進德兄弟檔、王躍霖與王維中，還有台東陽家班，楊岱均跟楊強森也來自台東，花蓮就比較少，大家熟悉的應該就是高國輝四兄弟，他們家在光復、在山線，人口比較多，所以小學棒球隊多，我們是海線，人口少，球隊數也沒這麼多。」江少慶說。

上山下海當獵人 江少慶崇拜父親技能

江少慶相當崇拜父親技能。聯合報系資料照
江少慶相當崇拜父親技能。聯合報系資料照

兒時回憶除了與小夥伴上山下海童趣美好，原住民族濃烈文化色彩深深刻劃心中，江少慶父親深諳打獵技巧，尤其鄰近海岸，九孔、龍蝦及海膽等美味珍饈都是餐桌常見菜色，「夏季我爸跟親戚都會下海抓，大家會互相分享往來，海岸線好處就是可以龍蝦吃到飽，山線可能就不太一樣。」除了下海捕魚，上山打獵也難不倒江家爸爸，從孩子還小開始傳承，「小時候會跟爸爸一起上山打獵，爸爸會叫我們抓青蛙，從最基本開始，把原住民狩獵技能都教給我們，爸爸覺得這是原住民該有的，想保存傳統文化，上山下海或是河流都難不倒，他很厲害，原住民技能基本都會，滿崇拜他的，希望這些傳統都能保存下來。」江少慶說。

全文未完，更多內容請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第512期)

兄弟 原住民 台東 爸爸 花蓮

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