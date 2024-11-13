中職／台灣大賽MVP曾頌恩 新生代主砲火力放送

【撰文・鄧心瑜】

生涯首度參與台灣大賽，5戰全先發且場場敲安，更貢獻兩發全壘打、台灣大賽在大巨蛋首轟，整個系列賽繳出全隊最佳11安、7打點，打擊率0.524、長打率0.857，宣布台灣大賽MVP時隊友早已準備將他推上最前頭接受喝采，火力貢獻巨大，最有價值球員實至名歸。

回顧前幾年，曾頌恩遇到不少傷勢困擾，2024球季才算是首個完整賽季，在總教練平野惠一重用下，從季初就繳出火燙表現，卡位先發主力，難能可貴平穩維持整個賽季，首度出賽數破百，單季百安、十轟成就陸續達成，打擊率0.304更是全隊最高，未來主砲樣貌漸有雛形。

台灣大賽菜鳥首戰開轟 打出90分表現超預期

曾頌恩首次在總冠軍賽出賽，在首場比賽就在在大巨蛋打出全壘打。聯合報系資料照

中信兄弟近四年三度打進台灣大賽，隊友大多具季後賽高張力經驗，曾頌恩直到今年才參與，G1先發打線一字排開，唯一沒經歷過總冠軍只有他一人，「不要看（宋）晟睿年紀比我小，他也有拿過冠軍了耶！」回憶第一場開賽，大巨蛋主場聽著4萬名觀眾震耳欲聾應援聲，跑向左外野守備時身體忍不住顫抖，「可能是緊張，就算大巨蛋有開冷氣，但還是緊張到流汗，大爆汗！」

首打席站上打擊區，對決投手為統一7-ELEVEn獅ACE古林睿煬，是與自己同齡、從小不打不相識戰友，「當下還是很緊張，但心裡有很強烈不想輸的心情，有一部分因為對手是古林，他是我從國小就認為最強的王牌，今年表現又是全聯盟最好的本土投手，另一部分是大家努力一整年只為了打進這個系列賽，非常想拿到那座冠軍。」曾頌恩台灣大賽首打席纏鬥9球獲得保送上壘，心情也因此平穩不少，第5打席在8局下扛出左外野超大號陽春砲，招牌怪力拉打敲出個人台灣大賽首轟，也是大巨蛋在中職總冠軍賽第一號全壘打，「一直到賽後都覺得像夢一樣，沒想過還能在總冠軍賽敲全壘打，這個夢滿真實的。」

再加上G3三分砲，今年已在大巨蛋這座嶄新場域敲出5轟，「巨蛋王」稱號不脛而走，但曾頌恩總是謙虛說不敢當，只是盡力而為，「大家看我好像打得還不錯，就覺得我抗壓性很好、是大賽型選手，還是會緊張、會擔心打不好讓大家失望，其實我就是很正常、很盡力在做能做到的事情，結果是自然發生的。」

封王彩帶落下，全隊集中在場中央接受球迷喝采，頒發台灣大賽MVP時刻，象隊學長不斷對他說「就是你了！」直到會長蔡其昌親自將他拉到最前方，宣布他獲選為最有價值球員，才卸下所有擔心，高舉雙手歡呼、也肯定自己真的繳出高標表現，「原本目標是不要出太大差錯、至少要有60分，打出來的成績超乎預期太多了，可以給自己90分以上！」

有選球也有長打 重砲再進化

「魚住」曾頌恩在台灣大賽打出身價。聯合報系資料照

2019年加入中信兄弟，近五年來黃衫軍是季後賽常客，21、22年更完成二連霸，然而這兩年曾頌恩其實都有機會被帶進名單，只是沒能把握住，其中22年因傷沒有任何一軍出賽，「那年春訓，林桑（林威助）私底下跟我說，期待我能成為球隊戰力，結果遇到鉤狀骨骨折、盲腸炎開刀，錯過整個球季，去年還不錯，但球隊沒有進季後賽，今年能完成整個球季，對自己而言已經是新突破了，能和球隊一起拿總冠軍意義更不同。」

生涯前幾年都遇到傷痛，今年球季特別小心保持健康，尋求防護員協助、休假日進場保養當日常， 「（周）思齊學長也有說，我這種爆發力比較強的選手，一受傷可能就是大傷，跑壘或揮棒都容易拉傷，會特別注重腿部、下半身放鬆，整個球季難免遇上小傷痛，但要想辦法突破，設法讓球季打得更長久。」有陣子曾頌恩在揮棒後手指扭傷，連帶影響揮棒動作不敢盡全力，雖然回報教練團還能上場，但平野總教練一眼看穿姿勢改變，遭下令「禁賽」休息，「只讓我守備或跑壘，但我是打擊見長選手，只能在板凳幫大家加油，心裡難免不甘心，還好只是小傷，沒有脫離戰線太久。」

今年曾頌恩打出突破性成績，119安、10轟，打擊率 0.304、長打率0.441，儼然是中心主砲等級，一改過去盲砲印象，前幾年球隊攻擊方針講求扎實擊球、增加上壘率，今年在新外籍打擊教練丹尼爾引進運科下，更追求長打及破壞力，綜合兩者優勢打出雙位數全壘打釋放火力，「技術上丹尼爾教練幫助很大，告訴我們兩好球前要追求長打，若球數落後就想辦法纏鬥、消耗對手球數，做好本壘板紀律等等，引進國外比較新的觀念和器材，今年長打增加，丹尼爾教練的指導幫助很多。」

世界棒球12強賽曾頌恩加入中華隊。聯合報系資料照

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