日職／先發投手強加洋將軍團 古林睿煬如入火腿挑戰不小

中職年度頒獎典禮昨晚登場，古林睿煬無疑是今年整個中職最風光的球員，不但拿到防禦率王及最佳九人投手獎，更一舉奪下個人首座年度MVP，在頒獎典禮之前，古林也已行使旅外自由球員權利，明年可望轉戰國外，迎接更高一級的挑戰，至於會前往哪一支球隊，據傳火腿正極力爭取，另有多支日職球隊同樣也在關注。

如果古林真的前往火腿，由於火腿曾有多位台灣球員如陽岱鋼、王柏融待過，現在仍有孫易磊在陣，是對台灣相當友好的球團，高層及隊友對於台灣球員的習性也都有一定的了解，古林應較能適應日本及球隊文化，只不過也會遇到相當的挑戰。

火腿今年打破眾人眼鏡，從去年的墊底躍升到洋聯第2名，雖然在季後賽被淘汰，仍是奇蹟的一季，最大關鍵在於得分能力的提升，前兩季墊底時的團隊總得分都在倒數2名內，今年打擊率進步到第3，總得分則僅次於軟銀，而投手方面其實在這幾年都維持穩定的表現，團隊防禦率排聯盟第3，因此戰績自然會有所反應。

雖然3.0的團隊先發投手防禦率在洋聯只排第4，與前面3隊的差距卻不大，從22年開始的3季，洋聯達到規定投球局數的投手分別有9、9、12人，其中火腿這3年都各有3人上榜，防禦率也都未超過3.5，顯示至少有3名先發投手是能投長局數且具有壓制力的強投，今年就是伊藤大海、加藤貴之及山崎福也。

甫辭退12強的伊藤，可說是火腿大航海時代的新王牌，從21年新人年以來每年都先發超過20場，今年更以14勝及7成37的勝率奪下勝投及勝率雙冠王，2.65的防禦率也排第6名；控球機器加藤的2.70則排第7名，他在166又2/3局中只投出17次保送，BB/9小於1，本季也有10勝；去年季後行使FA轉來的山崎，防禦率是3.17，也投超過145局，同樣是10勝級投手。

伊藤大海是火腿的新王牌，今年拿下勝投及勝率雙冠王。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

其餘先發10場以上的還有金村尚真、北山亘基及福島蓮3人，金村投了136局，只差約2場出賽就可以達到規定投球局數，防禦率是優異的2.38；北山開季後表現不錯，卻在6月初因左腳疲勞骨折而休養2個多月，8月中復出仍維持優異投球內容，整季防禦率僅2.31，季後入選12強日本國家隊；福島是21年育成第1指名，先發場次都在8月底前，算是第6號以及在等費爾哈根（Drew VerHagen）上一軍前的後備先發，投球局數雖不長，但表現中規中矩；費爾哈根則是在7月中重返相隔3年多的日職一軍戰場，球季後段的先發表現不算太差，先發9場，防禦率3.12，有2勝2敗，由此可見，火腿的先發投手戰力並不弱。

研究完要與古林競爭的先發投手們，另外從洋將人數方面來討論，火腿近年採用洋將人海戰術，去年7月底補強告一段落後，隊上洋將人數包括王柏融來到7人，前年也是最多同時有7名洋將在隊上，但兩年都以墊底作收，今年季前再度砸大錢，簽下包括回鍋的費爾哈根、有6年大聯盟資歷，張育成前隊友的雷耶斯（Franmil Reyes）及台灣小將孫易磊等6人，加上續留的2人，洋將多達8人創下隊史新高。

台灣小將孫易磊去年加盟火腿，是火腿目前陣中唯一的台將。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

經過一個賽季後，火腿來年的洋將佈局目前已確定3人不續約，雷耶斯及馬丁尼茲（Ariel Martinez）續留，費爾哈根與薩瓦拉（Aneurys Zabala）尚待確認，但大量簽洋將的策略在今年收到成效，相信這種方式會繼續下去，假使古林如預期加入火腿，勢必會面臨到競爭者眾多的狀態，要交出足以與其他洋投匹敵的表現才有上一軍發揮的機會，不過火腿應會循王柏融模式與古林簽下複數年約，讓他有較長的適應時間，這也是選擇火腿的最大好處，反正無論到日職哪一隊去都有很大的挑戰。