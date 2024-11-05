快訊

谷月涵開示「選後美股必漲」 PTT卻怕了！網憂：跌到明年初

美國總統大選明登場 北韓今晨又試射彈道飛彈

銀杏颱風1特徵明顯 鄭明典：它將遇冷高壓 兩者互動有變數

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／先發投手強加洋將軍團 古林睿煬如入火腿挑戰不小

聯合新聞網／ 福耳
古林睿煬無疑是中職今年最豐收的球員，一舉拿下防禦率王、最佳九人投手獎及年度MVP，明年有很大機會加入旅外行列。 聯合報系資料照片
古林睿煬無疑是中職今年最豐收的球員，一舉拿下防禦率王、最佳九人投手獎及年度MVP，明年有很大機會加入旅外行列。 聯合報系資料照片

中職年度頒獎典禮昨晚登場，古林睿煬無疑是今年整個中職最風光的球員，不但拿到防禦率王及最佳九人投手獎，更一舉奪下個人首座年度MVP，在頒獎典禮之前，古林也已行使旅外自由球員權利，明年可望轉戰國外，迎接更高一級的挑戰，至於會前往哪一支球隊，據傳火腿正極力爭取，另有多支日職球隊同樣也在關注。

如果古林真的前往火腿，由於火腿曾有多位台灣球員如陽岱鋼王柏融待過，現在仍有孫易磊在陣，是對台灣相當友好的球團，高層及隊友對於台灣球員的習性也都有一定的了解，古林應較能適應日本及球隊文化，只不過也會遇到相當的挑戰。

火腿今年打破眾人眼鏡，從去年的墊底躍升到洋聯第2名，雖然在季後賽被淘汰，仍是奇蹟的一季，最大關鍵在於得分能力的提升，前兩季墊底時的團隊總得分都在倒數2名內，今年打擊率進步到第3，總得分則僅次於軟銀，而投手方面其實在這幾年都維持穩定的表現，團隊防禦率排聯盟第3，因此戰績自然會有所反應。

雖然3.0的團隊先發投手防禦率在洋聯只排第4，與前面3隊的差距卻不大，從22年開始的3季，洋聯達到規定投球局數的投手分別有9、9、12人，其中火腿這3年都各有3人上榜，防禦率也都未超過3.5，顯示至少有3名先發投手是能投長局數且具有壓制力的強投，今年就是伊藤大海、加藤貴之及山崎福也。

甫辭退12強的伊藤，可說是火腿大航海時代的新王牌，從21年新人年以來每年都先發超過20場，今年更以14勝及7成37的勝率奪下勝投及勝率雙冠王，2.65的防禦率也排第6名；控球機器加藤的2.70則排第7名，他在166又2/3局中只投出17次保送，BB/9小於1，本季也有10勝；去年季後行使FA轉來的山崎，防禦率是3.17，也投超過145局，同樣是10勝級投手。

伊藤大海是火腿的新王牌，今年拿下勝投及勝率雙冠王。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團
伊藤大海是火腿的新王牌，今年拿下勝投及勝率雙冠王。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

其餘先發10場以上的還有金村尚真、北山亘基及福島蓮3人，金村投了136局，只差約2場出賽就可以達到規定投球局數，防禦率是優異的2.38；北山開季後表現不錯，卻在6月初因左腳疲勞骨折而休養2個多月，8月中復出仍維持優異投球內容，整季防禦率僅2.31，季後入選12強日本國家隊；福島是21年育成第1指名，先發場次都在8月底前，算是第6號以及在等費爾哈根（Drew VerHagen）上一軍前的後備先發，投球局數雖不長，但表現中規中矩；費爾哈根則是在7月中重返相隔3年多的日職一軍戰場，球季後段的先發表現不算太差，先發9場，防禦率3.12，有2勝2敗，由此可見，火腿的先發投手戰力並不弱。

研究完要與古林競爭的先發投手們，另外從洋將人數方面來討論，火腿近年採用洋將人海戰術，去年7月底補強告一段落後，隊上洋將人數包括王柏融來到7人，前年也是最多同時有7名洋將在隊上，但兩年都以墊底作收，今年季前再度砸大錢，簽下包括回鍋的費爾哈根、有6年大聯盟資歷，張育成前隊友的雷耶斯（Franmil Reyes）及台灣小將孫易磊等6人，加上續留的2人，洋將多達8人創下隊史新高。

台灣小將孫易磊去年加盟火腿，是火腿目前陣中唯一的台將。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團
台灣小將孫易磊去年加盟火腿，是火腿目前陣中唯一的台將。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

經過一個賽季後，火腿來年的洋將佈局目前已確定3人不續約，雷耶斯及馬丁尼茲（Ariel Martinez）續留，費爾哈根與薩瓦拉（Aneurys Zabala）尚待確認，但大量簽洋將的策略在今年收到成效，相信這種方式會繼續下去，假使古林如預期加入火腿，勢必會面臨到競爭者眾多的狀態，要交出足以與其他洋投匹敵的表現才有上一軍發揮的機會，不過火腿應會循王柏融模式與古林簽下複數年約，讓他有較長的適應時間，這也是選擇火腿的最大好處，反正無論到日職哪一隊去都有很大的挑戰。

中華職棒 伊藤大海 古林睿煬 孫易磊 日本火腿鬥士 日本職棒 棒球專欄 王柏融 陽岱鋼

福耳

追蹤

相關新聞

昔日玩槍少年收斂張狂 莫蘭特變身灰熊的哈利伯頓？

你注意到了嗎！灰熊後衛莫蘭特正在打出全新球風。收斂囂張性格卻不失大膽創意，更重視團隊和隊友，還能兼顧贏球和個人攻防效率，出手減少助攻增加，灰熊隊友5-6名角色球員如魚得水。 灰熊開季4勝3敗，戰

布勒季後賽大復活 走出傷痛再次展現少主風采

洛杉磯道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）世界大賽第五戰登板關門，三上三下乾淨俐落的表現，為球隊鎖定勝利登頂。很難想像，幾個月前的他仍在傷兵名單進出，陷入手術後復健的起伏期。

日職／先發投手強加洋將軍團 古林睿煬如入火腿挑戰不小

中職年度頒獎典禮昨晚登場，古林睿煬無疑是今年整個中職最風光的球員，不但拿到防禦率王及最佳九人投手獎，更一舉奪下個人首座年度MVP，在頒獎典禮之前，古林也已行使旅外自由球員權利，明年可望轉戰國外，迎接更

日職／最低勝率的下剋上之後 橫濱要一座更高純度優勝

橫濱DeNA在昨（3）日以11比2擊敗太平洋聯盟冠軍軟銀鷹隊，4勝2敗的戰績贏得2024年日本一總冠軍，同時也是隊史自從1998年以來、相隔26年之久的日本一，擺脫了12球團中最長時間空窗未奪日本一球

史上最難堪一敗後 誰還敢上洋基這台拼裝車？

世界大賽史上單場得失分差距最大的比賽發生在1936年，比數是18:4，一直都在紐約的洋基在總冠軍賽第二戰血洗了當時還在紐約的巨人。儘管當年巨人敗得如此之慘，但鮮少有人視之為世界大賽史上最難堪的敗戰。反

中職／古林在平鎮的同梯戰友 曾頌恩、王博玄大雞慢啼

中信兄弟「魚住」曾頌恩榮膺台灣大賽MVP，並遞補進入世界12強賽中華隊，他的棒球路走得並不順遂，歷經許多考驗和低谷，終於苦盡甘來，證明機會是留給準備好的人。 曾頌恩在大理國中球速飆到快140公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。