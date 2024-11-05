昔日玩槍少年收斂張狂 莫蘭特變身灰熊的哈利伯頓？

你注意到了嗎！灰熊後衛莫蘭特正在打出全新球風。收斂囂張性格卻不失大膽創意，更重視團隊和隊友，還能兼顧贏球和個人攻防效率，出手減少助攻增加，灰熊隊友5-6名角色球員如魚得水。

灰熊開季4勝3敗，戰績持平，但這支球隊正在因為莫蘭特的轉變、展現更全面領導能力、分享球權，灰熊正在變得更全面更難針對。莫蘭特今年場均20分、9.8助攻，助攻創生涯最高，跟上季比莫蘭特上場時間每場少8分鐘，出手少4次，但隊友數據表現和球隊陣容深度都跟著明顯提升。

莫蘭特自我調整和分享球權，展現領導能力，為灰熊帶來很多體質上改變，有點像哈利伯頓當初在加入溜馬之後，幫助整個球隊全面升級。

灰熊哪裏厲害了？ 1、場均助攻30.7次，跟勇士並列聯盟第一 2、團隊投籃命中率4成88聯盟第三 3、進攻效率聯盟第10 4、中鋒傑克森(命中率5成9)、長人艾爾達瑪(命中率5成，場均13.3分7.9籃板)、中鋒赫夫(場均11分，投籃命中率6成1，三分命中率5成56)，都打出生涯最佳表現和投籃命中率 5、菜鳥前鋒二輪新秀威爾斯(場均10.3分)、一輪新秀中鋒周志豪(場均9.1分) 6、灰熊全隊七人得分達二位數 7、灰熊12名主力輪換陣容中沒有一人上場時間超過30分鐘（跟勇士一樣）

灰熊在先發球員中排入兩個菜鳥周志豪(左2)與威爾斯(右2)，在莫蘭特(左1)的協助之下，他們表現是中規中舉。 美聯社

眼前這支灰熊競爭力更強，韌性更好，即使兩名先發主力傷停，灰熊還是能打出高效防守和團隊籃球，攻防兩端都保持相當實力。

「莫蘭特打球節奏更沈穩，解讀比賽節奏、掌控情勢更精準，他正在幫助隊友和球隊打出更好籃球，你們正在看見一個成熟莫蘭特，成為更好球隊領袖」灰熊教練簡金斯為莫蘭特開季表現感到興奮，收斂鋒芒減少張狂，數據沒有那麼搶眼，但半數以上隊友和角色球員都打出生涯最佳表現。

莫蘭特沒有把灰熊團隊更完整功勞攬在自己身上，因為今年夏天剛從雙向合約轉為正式合約替補控球小皮本，正在幫助灰熊打出爆發力。小皮本從板凳出發每場出賽25分鐘，場均11分、7.3助攻，投籃命中率5成，三分命中率4成1，小皮本拿著底薪200萬美元，打出驚奇效率和表現，這張成績單已經可以拿到一份千萬美元年薪。

小皮本年薪僅僅200萬美元，但擔任灰熊第6人打得非常出色！莫蘭特身為球隊老大哥，不只在場上給予小皮本協助，也不吝給他更多讚美！ 美聯社

莫蘭特期待小皮本爆發：「小皮本傳球更好，非常聰明，傳切投總是讓對手防不勝防，為球隊帶來更多幫助。」

莫蘭特不只推崇小皮本出色表現證明自己還成就團隊，他也不斷給日本172公分後衛河村勇輝信心，在球隊生活、訓練比賽中給河村更多指導和鼓舞，甚至還教河村球場上垃圾動作「太小」等各種譏諷手勢。

過去兩季場外爭議行為不斷，超速、直播亮槍、在社群媒體言行囂張脫序，莫蘭特經歷將近一個賽季禁賽，閉門思過重新出發，一個收斂但全新的莫蘭特正在重新出發，用成熟球技和帶隊能力證明自己。

莫蘭特重新出發，心態變得更加成熟，期待他能向哈利伯頓看齊，而不是落得亞瑞納斯或是法蘭西斯的下場。影片來源：灰熊 YouTube官方頻道

簡金斯認為灰熊還沒有打出防守水平，隨著賽季進行整合，他有信心灰熊能打出聯盟前五防守效率，莫蘭特也會成為灰熊防守尖兵和帶動者，他是灰熊重新回到爭冠球隊熱門行列最重要指標。

莫蘭特正在享受比賽和重新回到球場喜悅，帶動更好團隊，幫助半數以上隊友打出生涯最佳表現，樂於分享球權和光環，他的數據很難成為年度MVP競爭者，但現階段他只要努力提升灰熊競爭力就可以。

灰熊還不是西區最好球隊之一，但灰熊會是為西區帶來最多變數和意外的黑馬，一切都因為莫蘭特回來了。