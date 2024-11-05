布勒季後賽大復活 走出傷痛再次展現少主風采

洛杉磯道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）世界大賽第五戰登板關門，三上三下乾淨俐落的表現，為球隊鎖定勝利登頂。很難想像，幾個月前的他仍在傷兵名單進出，陷入手術後復健的起伏期。

布勒受傷前，與本季例行賽是判若兩人，原本是承接克蕭（Clayton Kershaw）火炬的王牌投手，其代表作發生在2021年球季：16勝、207.2局、2.47防禦率，賞打者212次三振，171 標準化防禦率 ERA+在大聯盟名列前茅。然而，接踵而至的傷病錯過2022年、2023年大部分球季，重出江湖快速球下降超過1英里，今年回歸戰績1勝6敗、防禦率5.38，三振保送比全變了樣。布勒自承狀態不佳：「總的來說，抓兩好球對我有點難，經常處於球數落後，即使感覺更接近（顛峰）。」例行賽這位30歲的少主先因右髖部發炎錯過近兩個月，重返投手丘怎麼投都不對勁，他解釋：「我似乎被困住，身體重量出現轉移，手的位置可能去任何地方。我覺得實際上身體前傾、動作稍微變快，如果向左偏兩呎，手又會告訴我偏。」

處於迷航的昔日王牌，道奇用人孔急之際只能硬推布勒上火線，將他納入季後賽第三號先發。不過，事情從此出現轉機，整季在找狀態的布勒，竟意外於紐約發現尋覓已久的四縫線速球。在寒冷的紐約花旗球場先發，他意外找到一種側投姿勢，雖然比揮臂投球耗體力，需花更大力氣達到理想球速，但有助於穩定投球機制。此外，這種姿勢可以干擾打者揮棒時機，這一場他是投4局無失分。

這些年來的例行賽，布勒投球持續追加新武器，至少有四種球路使用率達15%。其中，卡特球表現最突出，讓對手打擊率低到2成38。然而，對手打他的四縫線很順手，打擊率來到3成42，長打率達0.696，只要扔出直球就遭狙擊，直到投球姿勢改變為止。賽後，福斯體育台（Fox Sports ）訪問，布勒說：「這麼說有點殘酷，但我需要有腎上腺素的刺激，才能投入狀態。我對自己投的每一場比賽都很亢奮，但今年季後賽確實有些不同。感覺是有那麼一支球隊依賴我今天贏下一場，那種重量是我喜歡的，把我的精神帶到另一種境界。」

在例行賽布勒四縫線速球使用率為29%，對大都會隊降到27%。到世界大賽第三戰，他一舉提升到45%，可以填滿每一塊好球帶。對上大都會四縫線進壘率 （FF zone rate）38%，對紐約洋基隊則增加到68%，可以說投得得心應手。在與大都會隊對決時製造的揮空，均來自彈指曲球（Knuckle curve）和滑曲球（Sweeper），但碰上洋基打者或許腎上腺素刺激，布勒選擇直球對決，讓洋基打者揮空六次，這是他自2021年以來之最，顯示其速球找回來了！道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）場邊看得頻點頭，賽後評價說：「我覺得布勒這一場的球質，是今年以來最好一場，他的直球有生命力、卡特球出色、曲球也好。能控制所有角度，讓對手無法輕易出棒。」

布勒在對大都會之戰時突然大復活，讓對方打者多達18次揮空 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

由於道奇與洋基對峙的每一場都至關重要，羅伯茲選擇牛棚次要成員接力第四戰，藉此換取喘息機會，押寶第五戰弗列爾提（Jack Flaherty）複製前幾場好投，未料1.1局就被打爆，被迫提早牛棚開機，殊不知過程布勒均看在眼裡，萌生登板關門的想法。實際上，當天稍早道奇隊搭巴士前往洋基球場，布勒便主動找總裁弗里德曼（Andrew Friedman） 、總經理高姆斯（ Brandon Gomes ）說：「嘿！如果今晚（第五戰）情況有變，我可以上場投。」弗里德曼沒把話放心上，因為眼前這位主動請纓的投手，兩度開韌帶移植手術、兩天前才扔76球。弗里德曼敷衍回話：「對、對、對，很好啊！」一轉身眼珠子一翻。未料布勒也注意到反應，進一步說：「不！我是認真的。」

以當時情勢分析，福里德曼判斷前一天（第四戰）道奇用一場敗仗讓牛棚獲得休息，主力手臂新鮮、火力全開，應處於不錯的領先位置。最壞情況是輸掉第五戰，返回洛杉磯派山本由伸拼第六戰，布勒排第七戰一決勝負。對此，布勒反問：「但是，後面情況若變糟呢？為何不今天第五戰拿下來？」當晚進入六局，道奇奇蹟式靠對手荒唐的失誤取分，創下世界大賽罕見局勢，但問題是羅伯茲已派出六位牛棚主力，包含維西亞（Alex Vesia）、寇佩克（Michael Kopech）與崔南（Blake Treinen），還差一個人來終結比賽。此時，布勒又去找福里德曼講話，後者沒理會他，而是打電話安排山本由伸提早搭機回道奇球場備戰。

布勒問說：「你看這場比賽，算是出狀況的一種定義嗎？」戰情告急下，總教練羅伯茲也加入對話，說服福里德曼道奇隊應該搶勝第五場，並和布勒展開一場對話：「嘿！兄弟，我需要你發揮最佳狀態。必須從現在就開始。」道奇封王後，布勒接受訪問也重複這一段對話：「他（羅伯茲）就是這樣跟我說的，然後我就做到（關門）了！」

世界大賽第五戰進展超出道奇教練團預料，布勒(左)掌握機會主動請纓關門，幫助球隊鎖住勝利後贏得世界大賽奪冠。 美聯社

經此一役布勒立了大功，且成為自1912年以來，世界大賽先發投手最低防禦率前三傑： 第一名是「瘋邦」邦賈納（ Madison Bumgarner）0.29、第二名布勒 0.47，第三名為 比林漢（Jack Billingham ）0.48。

若布勒真找回少主身手，進自由市場後道奇隊要簽回來嗎？他的合約今年底到期，在經歷一個糟糕的例行賽球季後，他用難忘的季後賽表現大幅加分。受傷前的他在2018到2021年的564局繳出39勝13負、防禦率2.82佳績，被上壘率僅0.98，還有620次的三振。目前，道奇與球員談約尚未啟動，但布勒先前提過：「所有這些事情（談約）第一步都在於球隊，這將會很快得到結果，不論是哪一種情況。」可確定是，憑藉其季後賽的績效和尚有一番作為的年紀，主動上門的球隊應該不少。