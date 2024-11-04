日職／最低勝率的下剋上之後 橫濱要一座更高純度優勝

橫濱DeNA在昨（3）日以11比2擊敗太平洋聯盟冠軍軟銀鷹隊，4勝2敗的戰績贏得2024年日本一總冠軍，同時也是隊史自從1998年以來、相隔26年之久的日本一，擺脫了12球團中最長時間空窗未奪日本一球隊的魔咒。

橫濱DeNA在這次的日本總冠軍賽主場開球瀰漫濃濃的「懷舊風」，陸續安排請出權藤博、中畑清以及拉米瑞茲（Manny Ramirez）等3名歷任監督擔任開球嘉賓。拉米瑞茲（Manny Ramirez）在2017年帶隊打進日本一決賽，而且跟今年有點類似，以央聯第三之姿接連「下勊上」打敗阪神、廣島。雖然總冠軍賽不敵軟銀，不過已經是2024年之前、最近一次幫助橫濱DeNA打進日本一總冠軍賽的監督。

中畑清則是2012-2015年橫濱DeNA的監督，雖然4年期間橫濱DeNA戰績不佳，第五名2次、第六名2次，通算勝率0.428，不過在他任期間全力栽培兩大投打主力筒香嘉智、山﨑康晃有功，為拉米瑞茲接手之後的球隊體質打下基礎。加上豐富肢體動作以及鮮明的個人風格，中畑清獲得不少橫濱球迷支持，因此戰績不佳，但評價並不差。

橫濱DeNA在日本一第6戰找來2012-2015球季監督中畑清開球。 擷圖自橫濱海灣之星官方推特

至於高齡85歲的權藤博，這次總冠軍賽開球英姿讓大家看到他的身體依舊硬朗，他不僅是26年前帶領橫濱奪冠的監督，這一次現身，也帶領橫濱球迷搭乘時光列車回到上一次日本一優勝的美好時光。

1998年橫濱海灣之星隊例行賽戰績79勝56敗1 和、勝率0.585，與例行賽第二名的中日龍隊之間有4場勝差。在那個還沒有CS季後賽的年代，橫濱直接單挑太平洋聯盟冠軍西武獅隊，結果以4勝2敗勝出，奪下自從1960年以來、隊史相隔38年的日本一榮耀，遠比這一次相隔的時間更久。當時橫濱坐擁石井琢朗、波留敏夫、駒田德廣、鈴墓尙典、羅斯（Robert Rose）等強打。被稱為「機槍打線」的橫濱海灣之星打線，加上現任監督、當時球隊的王牌先發三浦大輔、野村弘樹、齋藤隆、川村丈夫等主力先發，更重要的是牛棚有投出45次救援成功、防禦率0.64成績，全日本最厲害的「大魔神」佐佐木主浩當終結者。因此不少人認為，不僅1998年這一冠，以當時主力球員的身手都還在巔峰，橫濱海灣之星還可以再主宰中央聯盟好幾年。

1998年橫濱奪下日本一當時三浦大輔(左)是陣中主力先發，拿下12勝7敗成績。26年之後則成為帶隊獲得總冠軍的指揮官。 擷圖自日本職棒聯盟官方網站

隨後兩年橫濱打線還具有一定優勢，1999年羅斯以0.369創下史上右打者單季最高打擊率，球隊創下0.294的史上最高團隊打擊率（2003年被有DH指定打擊制的大榮鷹隊0.297所超越，至今仍為中央聯盟最高紀錄），以及單場雙位數安打場次超過單位數安打場次的特殊紀錄。到了2000年再加入了新人王金城龍彥，一加入職棒就以0.346獲得打擊王，儘管球隊團隊打擊率下降到0.277，但仍是聯盟第一。不過，橫濱打擊群持續保有優勢，但可惜投手群整合失敗，連續兩年都只獲得中央聯盟第三，廣被看好的連霸未能成功。更沒想到的是，錯過了連霸的機會之後，橫濱從1998年之後就再也沒有拿過中央聯盟冠軍，這一等又是26年的時間過去。

日本職棒近幾年陸續有球隊突破長年空窗的魔咒，包括了2021年洋聯優勝歐力士（1996年→2021年）、2016年央聯優勝廣島鯉魚（1991年→2016年），都是相隔25年。

當橫濱在不被看好的情況下演出「下剋上」，繼1998年之後再奪日本一總冠軍之後，可以給悶了很久的橫濱球迷帶來很大的安慰以及鼓舞！不過畢竟因為他們不是以中央聯盟優勝的姿態獲得，甚至橫濱DeNA今年例行賽戰績只有71勝69敗3和、勝率0.507，成為史上最低勝率的日本一球隊，使得這座日本一的「純度」一定會受到影響。就看他們能否在明年球季，在確定續任的三浦大輔監督帶領下，藉由完整的投打陣容，拿到渴望已久的中央聯盟冠軍，實現貨真價實的日本一美夢。