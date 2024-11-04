史上最難堪一敗後 誰還敢上洋基這台拼裝車？

世界大賽史上單場得失分差距最大的比賽發生在1936年，比數是18:4，一直都在紐約的洋基在總冠軍賽第二戰血洗了當時還在紐約的巨人。儘管當年巨人敗得如此之慘，但鮮少有人視之為世界大賽史上最難堪的敗戰。反之現在應該有不少「基黑」——甚至是洋基迷自己已經把上週四的世界大賽最終戰定義為最可恥的一敗。不說別的，擁有兩百萬粉絲的知名棒球網紅（同時也是洋基鐵粉）Jomboy就把他最新上傳的影片標題定為「世界大賽史上最糟糕的一局」。而開啟這一切的「辣個男人」賈吉（Aaron Judge）也說「這次失利的慘痛記憶他會帶到墳墓」。賈吉並不孤單，因為他「抓了波」（drop the ball）的經典畫面很多洋基球迷也到死都不會忘記。

2024年世界大賽G5的第五局已成為很多洋基球迷難以忘記的驚悚畫面！ 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

但以總管凱許曼（Brian Cashman）為首的洋基高層可沒那個美國時間陪賈吉一起顧影自憐，因為洋基真正的大麻煩就在眼前。第五戰一結束，取得自由球員資格的「第二強助拳人」索托（Juan Soto）立馬宣布歡迎各隊GM來我經紀人波拉斯（Scott Boras）辦公室坐坐。至於價碼，請參考剛剛在世界大賽打敗我們的「最強助拳人」大谷翔平——但別搞錯了，可不是像大谷那樣佛心的「海角七億」，這些錢我索托「全都要而且是現在」。

所有人都知道凱許曼這個冬天的首要之務就是留下索托，但能否取得索托歡心最沒把握的GM恐怕也正是凱許曼。因為索托最看重的真金白銀洋基很可能就是拿不出來。今年團隊薪資最高的洋基怎麼可能會沒錢？問題是總有人比他們更有錢。不說別的，老早就表態要拿下索托的大都會老闆身價足足是洋基老闆十倍有餘。除此之外在場上打敗洋基還不過癮的道奇也有本錢成為索托的新東家。

如果洋基能贏得世界大賽冠軍，索托(右)或許還能提個友情價一起來慶祝一下。但洋基奪冠夢碎後，一切就回歸商業考量，價高者得，索托可能還會留在紐約，但只是換上大都會球衣了！ 美聯茉

偏偏於此同時洋基還有很多「西牆」要補。跟索托一樣取得自由球員資格的洋基主力還有先發二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）、一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）以及左外野手佛度戈（Alex Verdugo）。這兩年打擊火力嚴重衰退的瑞佐自是不做留下之想，本季表現遠不如前幾年的佛度戈也十足是雞肋一根。但這兩人原本佔的都是火力優先的守備位置，跟他們說再見後，洋基仍得找人補上一壘跟左外野。想不借重外援，就得指望老將勒梅休（DJ LeMahieu）及與索托一同被換到洋基的葛利桑（Trent Grisham）恢復四五年前的打擊火力，而凱許曼顯然不至於如此天真。不過最重要的還是托勒斯如果出走，要如何填補二壘這個位置絕勢必成為一大難題。雖說托勒斯最近三年勝場貢獻值（簡稱WAR）年年下滑，但他依舊是個中上等級的二壘手。

如果洋基打算不惜血本簽下索托，又哪來的資源補強一二壘及左外野這些位置？靠交易新秀？凱許曼表示：你在開我玩笑嗎——扣除掉這兩季都被升上一軍的多明奎茲（Jasson Dominguez）後，洋基農場已經沒有半個新人能進入百大新秀榜單。

洋基在小聯盟唯一的優質新秀只剩多明奎茲，但他本季上大聯盟後只有.179打擊率、.304長打率，恐怕明年還難以成為先發外野手。 路透社資料照片

就在凱許曼捉襟見肘的同時，忘記跑上一壘補位的「辣個投手」柯爾（Gerrit Cole）還不忘來個「背刺」——就在上週末柯爾決定行使他合約中的逃脫條款。洋基如果要留人，就得多花一年3600萬美元的代價將他的合約延長到2029年。雖說這是柯爾應有的權利，而且「在商言商」，他也沒必要跟洋基客氣，但如此一來又將造成洋基未來整體預算一定程度的限縮。

回過頭來說索托。事實上除了能開出多高的價碼外，在吸引索托的心理層面上洋基與其他隊相比也有不利之處。未來幾年內洋基都是「賈吉的球隊」已成既定事實，而且土生土長的他不論場上表現或場下影響力都遠遠大於隊友。要今年身不由主被交易到洋基的索托與賈吉合作無間一年不難，要他長期在賈吉的陰影下打球則要打個大問號。反觀大都會跟道奇都沒有這方面的問題。前者的招牌球星林多（Francisco Lindor）同樣是帶槍投靠，也不具備賈吉那種程度的光環。眾星雲集的道奇就更不必說，誰來都得跟大谷、貝茲（Mookie Betts）及弗里曼（Freddie Freeman）乖乖排座次相見歡。即便從利益層面考量，索托留在洋基當二當家所能獲得的場外收入也很可能不如投奔大都會或道奇。

索托(左)要是轉戰道奇或大都會，可能錢賺得更多，也能打得更好。 美聯社

其實洋基最大的隱憂還不在於能不能留住索托，而是就在他們全力追著索托跑的同時，其他能對洋基有所幫助的自由球員也在各自找尋新東家，絕無可能在那邊坐等他們的報價。偏偏眾所周知索托的經紀人波拉斯是出了名的推拖拉，往年被他拖過春訓還沒找到新工作的超級球星比比皆是。洋基想陪波拉斯慢慢玩可以，其他急著找工作的自由球員可沒有這份閒情逸致。對洋基來說，最差的狀況就是把雞蛋全放在索托這個籃子裡，結果到頭來價碼不如人。到時候竹籃打水可不只是一場空而是兩頭空。

眼看洋基在世界大賽輸得如此不堪，最鬱卒的恐怕不是別人而是洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）。平平是大灑幣，苦盡甘來的道奇五年兩冠而且前景大好，我們家洋基別說一冠難求，上次打世界大賽還是歐巴馬剛上任，就連分區冠軍的次數也是一隻手數得上來，甚至季後賽門票也不是十拿九穩，去年還以最高薪陣容打出勝率差點不到五成的戰績。凡此種種都以足以令人灰心喪氣，而未來的路途，洋基這部天價拼裝車可能會走得更加艱難。