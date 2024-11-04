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中職／古林在平鎮的同梯戰友 曾頌恩、王博玄大雞慢啼

聯合新聞網／ Ramos
曾頌恩(右)與王博玄(左)曾是平鎮高中球員，同期隊友古林睿煬、戴培峰、江坤宇、林靖凱後來都很快就成為職棒主力球員。他們兩人在中職的起步雖然較慢，但經過多年的努力之後，也終於在今年球季打出名堂！ 聯合報系資料照片
曾頌恩(右)與王博玄(左)曾是平鎮高中球員，同期隊友古林睿煬、戴培峰、江坤宇、林靖凱後來都很快就成為職棒主力球員。他們兩人在中職的起步雖然較慢，但經過多年的努力之後，也終於在今年球季打出名堂！ 聯合報系資料照片

中信兄弟「魚住」曾頌恩榮膺台灣大賽MVP，並遞補進入世界12強賽中華隊，他的棒球路走得並不順遂，歷經許多考驗和低谷，終於苦盡甘來，證明機會是留給準備好的人。

曾頌恩在大理國中球速飆到快140公里，以青少棒投手水準算相當不錯，國中畢業他並沒有選擇到南英商工發展，而是進入人才濟濟的平鎮高中，與古林睿煬戴培峰江坤宇、林靖凱當同學，這一批平鎮球員堪稱菁英，後來在職棒都有不俗表現。

統一獅先發投手古林睿煬在平鎮高中畢業後就直接參加中職選秀，在獅隊6個球季逐年進步，今年終於成為10勝級王牌投手！ 聯合報系資料照片
統一獅先發投手古林睿煬在平鎮高中畢業後就直接參加中職選秀，在獅隊6個球季逐年進步，今年終於成為10勝級王牌投手！ 聯合報系資料照片

曾頌恩在平鎮兩年幾乎沒有出賽機會，而且還患了投球失憶症，一度感到自卑，高三轉學到玉里高中，並棄投從打才逐漸找到舞台，到了台東大學長打能力更進化，吸引中信兄弟球探目光，並在2019年選秀第3輪指名選入。

進入黃衫軍曾頌恩並非一帆風順，雖然他的打擊爆發力十足，長打也很有威力，但卻空有力量，不擅打變化球，擊球策略有待加強，後來飽受傷勢所苦，在一軍出賽機會有限。

2022年曾頌恩入選U23世界盃國家隊，並扛起第4棒重任，隔年獲得更多一軍出賽機會，今年更是打出生涯年，出賽112場累計424打席，打擊率0.304，外帶10轟和52分打點，台灣大賽繳出2轟、7分打點，打擊率0.524的高檔成績，榮膺大賽MVP，好身手獲得12強賽中華隊教練團和選訓委員青睞，昔日在平鎮幾乎沒有出賽空間的醜小鴨，經過多年努力終於蛻變成天鵝。

曾頌恩在平鎮高中時期沒有上場空間，轉戰至玉里高中後才棄投從打。在大學時期的努力讓他有機會加入國家隊並打出好成績，最後才能加入中信兄弟。 聯合報系資料照片
曾頌恩在平鎮高中時期沒有上場空間，轉戰至玉里高中後才棄投從打。在大學時期的努力讓他有機會加入國家隊並打出好成績，最後才能加入中信兄弟。 聯合報系資料照片

值得一提的是，台鋼雄鷹新秀王博玄，也是曾頌恩平鎮高中的同學，王博玄命運比較好一點，他在平鎮一軍陣容，只是先發出賽機會有限，和同期內野手江坤宇、林靖凱相較，光芒顯得暗淡。

王博玄高中畢業並沒有挑戰職棒，而是先到北市大磨練，升大三暑假報名選秀落榜，大學畢業後再度叩關，直到第21輪才獲台鋼雄鷹指名，如果不是第6隊的出現，或許他仍是職棒絕緣體。

王博玄(右)就讀平鎮高中時期也是較不起眼的球員，後來也只在業餘球隊，直到中職新軍台鋼雄鷹成立，他才有打職棒的機會。 聯合報系資料照片
王博玄(右)就讀平鎮高中時期也是較不起眼的球員，後來也只在業餘球隊，直到中職新軍台鋼雄鷹成立，他才有打職棒的機會。 聯合報系資料照片

英雄不怕出身低，今年王博玄在新人年出賽108場，打擊率0.283，另有14次盜壘成功，能守一壘和外野手，是台鋼雄鷹重點栽培的新秀，表現令人刮目相看。

2019年中華隊勇奪U18世界盃冠軍，當時中華隊冠軍教頭周宗志曾說過一句名言：「有實力的球員，舞台在後面。」對於曾頌恩和王博玄來說，正是最佳寫照，同時也說明了一個道理，就是不管你是否出身棒球名校，只要肯努力，還是有機會出頭天。

2018年平鎮畢業校友，古林睿煬可望旅日發展，今年戴培峰拿下中職捕手最佳十人和金手套獎，江坤宇是近代中職守備最頂尖的游擊手，林靖凱攻守都有一定水準，加上王博玄和後來轉學的曾頌恩，這一批平鎮球員堪稱黃金世代。

中華職棒 古林睿煬 平鎮高中 戴培峰 曾頌恩 棒球專欄 江坤宇

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