狂電湖人、驚奇5連勝 騎士為何變得那麼強？

騎士134:110狠狠修理湖人,騎士禁區打趴湖人和開季打得像MVP中前鋒戴維斯,三分投穿湖人外圍對位防線(41投17中,三分命中率4成15),騎士最多領先28分,開季5連勝聯盟第一。全世界赫然驚覺,原來騎士才是NBA最猛球隊。騎士比賽內容貨真價實,騎士新任教練亞特金森很有一套。

防守一流、三分神準、籃下終結能力強大,攻防戰力相關數據都顯示,騎士是目前聯盟防守最好球隊之一,進攻爆發力十足,禁區攻勢、得分系統和三分火力非常穩定,攻守均衡,打法團隊幾乎沒有弱點。

