狂電湖人、驚奇5連勝 騎士為何變得那麼強？

騎士134：110狠狠修理湖人，騎士禁區打趴湖人和開季打得像MVP中前鋒戴維斯，三分投穿湖人外圍對位防線(41投17中，三分命中率4成15)，騎士最多領先28分，開季5連勝聯盟第一。全世界赫然驚覺，原來騎士才是NBA最猛球隊。騎士比賽內容貨真價實，騎士新任教練亞特金森很有一套。

騎士開季打出太多優勢和不平凡數據表現 1、防守效率聯盟第四 2、進攻效率聯盟第二 3、三分命中率4成11聯盟第一 4、投籃命中率5成39聯盟第一 5、四名球員三分命中率逾5成(後衛加蘭德、傑諾、勒佛爾，中鋒莫布里)

防守一流、三分神準、籃下終結能力強大，攻防戰力相關數據都顯示，騎士是目前聯盟防守最好球隊之一，進攻爆發力十足，禁區攻勢、得分系統和三分火力非常穩定，攻守均衡，打法團隊幾乎沒有弱點。

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騎士在第一節中段時，突然不斷地用抄截後快攻投三分球，一波14：0攻勢徹底把湖人打暈，可以看出他們在防守上的進步。 影片來源：騎士官方推特

騎士上季48勝東區第四，季後賽第一輪淘汰魔術，第二輪就被塞爾蒂克輕鬆打爆，騎士很不錯，主力年輕團隊嚴謹天賦過人，從奪冠層面和陣容看，騎士還欠一個老將或球星壓陣。

今年夏天騎士核心、主力陣容沒有任何調整，管理階層卻做了一個關鍵決定「更換教練」，執教騎士四年畢柯斯塔夫去辭，前籃網教練亞特金森接手。

亞特金森是我極少數有印象和期待教練，他不像NBA大多數平庸教練，缺乏執教特色和承擔。亞特金森過去四年在快艇和勇士擔任助理教練，以亞特金森對比賽理解和用人，以及他跟球星互動與球員溝通，只要給他重新找到起點，亞特金森有機會展現他帶領球隊整合能力。

亞特金森在季前並不被看好，但他認團隊合作是要良好溝通，球隊會一點一點的進步，他很快就獲得了球員的信任。 影片來源：騎士 YouTube 官方頻道

2019-20年亞特金森季中請辭籃網教練，主因是他發覺自己已經帶不動這支球隊，籃網一號球星杜蘭特整季傷停，二號球星厄文特立獨行，場內場外問題多多，儘管籃網年輕充滿天賦人手充裕，後衛勒佛爾(Caris LeVert)、長人克雷斯頓(Nicolas Claxton)、主力中鋒艾倫(Jarrett Allen)經驗能力都處於生涯上升期，頂尖三分射手哈里斯(Joe Harris)還在當打之年，但亞特金森自覺球隊已經失控，季中辭去教練。

承擔最重要，做教練不能為輸球找各種藉口，不宜怪球員，當你覺得已經帶不動這支球隊，責任與熱情會趨使你做出合適決定。當年亞特金森請辭籃網教練讓人印象深刻，亞特金森可能對自己執教表現沮喪，對球隊和內部整合不易絕望，但他勇敢面對，快刀斬亂麻。亞特金森去快艇擔任助教一年，再轉勇士做助教三年，他是2022年勇士總冠軍教練團成員之一。

騎士新任總教練亞特金森強調防守至上，開季5場比賽下來平均失分低到107.4分，在全聯盟排名第4。他們的得分125.6分則是全聯盟第2，僅次於塞爾蒂克。 美聯社

今年夏天騎士卡著團隊薪資上限，操作不易動彈不得，只能維持原班陣容。

亞特金森做了幾個巧妙微調

第一、先發得分後衛史特魯斯傷停，前鋒韋德先發，韋德擅長外線投射屬空間型長人，不佔球權可打無球又能拉開空間，身高、對位、籃板球都能幫助球隊，攻防效率和給團隊帶來幫助更勝過去兩季。

第二、10人輪換，陣容深度足以打出持續性防守和拉高強度，全隊沒有一人上場時間超過31分鐘，透過防守快速反擊，多持球點和戰術創造力讓對手很難針對。騎士後衛米契爾、加蘭德、勒佛爾、傑若四個主要戰術持球點都能發動攻勢和終結進攻，有效減輕核心球星米契爾球權和得分負擔。

騎士的10人輪換儘量讓主將平均上場時間壓在30分鐘以內，所有球員都能保持良好的攻守狀態。 美聯社

第三、建立防守至上球隊文化，亞特金森執教一向強調防守，從球星到角色球員都投入防守，快速輪轉和全面換防都能無縫接軌，開季幾近完美三分外線手氣讓騎士看起來沒有對手。

可能是畢柯斯塔夫為騎士打下良好基礎和球隊文化，畢竟上季騎士已經是東區第四種子。也可能是亞特金森更有一套，他用好更多角色球員，減輕核心球星持球負擔和得分壓力，為騎士打造全攻全守團隊球風，先發替補完美接軌。

騎士展現非凡競爭力，比起東、西區雙雄塞爾蒂克、雷霆毫不遜色。

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