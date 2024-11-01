班切羅大爆發有如詹皇接班人 魔術本季大有看頭

上季例行賽繳出47勝35敗排名東區第五的奧蘭多魔術，今年賽季前景更是看好，21歲的三年級前鋒班切羅(Paolo Banchero)開季大爆發，其表現將左右魔術今年的成績能推進到甚麼程度。上個球季入選明星賽的班切羅在生涯的第二個球季就展現出他擁有控球前鋒的潛力，例行賽22.6分6.9籃板5.4助攻3.1失誤。第一次打季後賽就繳出27分8.6籃板4助攻1.1抄截4.6失誤，大戰七場才惜敗騎士。

邁入第三個球季的班切羅開季表現更是凶猛，目前場均29分8.8籃板5.6助攻1.0火鍋，更重要的是，持球比例上升，失誤次數卻有效控制下降到僅2.2次失誤，整體表現堪稱擠身頂級球星之林。日前魔術面對溜馬，班切羅更是狂飆生涯代表作，全場豪奪50分13籃板9助攻2阻攻率隊取勝還創下多項紀錄。班切羅成為魔術隊史第四位加入單場50分俱樂部的成員，也成為繼詹姆斯(Lebron James)之後，第二位在22歲前創下50分10籃板5助攻的球員。

the only player since (at least) 1996 to have at least 37 points, 7 rebounds, and 6 assists in a half



the 4th player in Magic history with 50+ points in a game joining Tracy McGrady (4x), Nick Anderson and Shaquille O’Neal



go off @Pp_doesit https://t.co/6Ci38IITnK pic.twitter.com/MoDVq2nMuw — Orlando Magic (@OrlandoMagic) October 29, 2024

剛開季沒多久就打出生涯代表作，班切羅想成為頂尖球星的企圖心是非常明顯！ 影片來源：魔術官方推特

事實上打從班切羅的菜鳥年開始就宣告著他是貨真價值的狀元郎，以19歲之姿創下史上第一位前三場比賽皆拿20分的紀錄，也是在詹皇之後第一位新秀能在初亮相的比賽就繳出至少25分5籃板5助攻的菜鳥，同時繼詹皇18歲又334天的年齡，班切羅以19歲又358天的年紀成為聯盟史上第二年輕能繳出30分15籃板的球員。多項比肩詹皇的歷史數據與場上全能前鋒的身手，讓班切羅不時被譽為詹皇接班人來與之比較。

論身材班切羅身高6尺10吋250磅，與詹姆斯6尺9吋250磅相當。班切羅上半身非常壯碩，核心力量足夠，下盤夠穩，在小球當道的浪潮中，他主打四號位已是超規格的存在。他前兩個賽季的得分手段多半在油漆區與中距離出手，今年開季以來可以看到他明顯增加三分線投射與突破朝籃框攻擊這兩大項目的比例，統計上相較於上季皆提升3%多。目前他場均能命中2.2記三分球，命中率34.4%，罰球場均出手11.8次，命中率64.4%，雖然命中率還有提升空間，但是班切羅已成為無論內外都需要提防的全能得分手。

班切羅在上季的打法就很像詹姆斯，隨著球技成熟，他的進攻也越來越有詹皇般的霸氣。 影片來源：Basketballreels YouTube 頻道

本季教練團刻意設計戰術讓班切羅增加持球發動進攻與全場推進的比例，這將使他的球風得到更多的開發，並且拓展他的體型優勢。他在防守端持續鎮守側翼、協防內線，進攻端則越打越外面。首先，他的切入破壞性很大並擁有和詹皇一樣的體型與對抗性優勢，在身體接觸後的腳步變換與出手穩定度也有所提升，使得班切羅使出如詹皇般的坦克切入將越來越難阻擋，開季幾個一條龍突破的精彩鏡頭令人印象深刻。

班切羅具備了大個子相當不錯的持球推進技術，要第一時間擋下他發動推進或啟動半場面框進攻，若不付出犯規恐怕沒這麼容易。班切羅至今除了進攻亮點外，他在組織處理球上的一些細節也有所改善，助攻失誤比來到生涯最佳的2.55，顯示出隨著經驗累積，隊型的磨合，他在判讀球賽的理解力更加成熟，有助於他扮演一個好的球隊攻勢發動機，特別當他有強大的吸怪能力，沉穩的傳導、分球就更為重要。

魔術主力陣容中有禁區的卡特(Wendell Carter Jr.)、鋒線上有華格納(Franz Wagner)，外圍還有主力後衛薩格斯(Jalen Suggs)等人，班切羅能得到隊友有內有外的協助，除了前面提到的自主進攻、持球能力的強化，他和隊友之間的走位配合，無球戰術的開後門，創造錯位單打等等，魔術的核心體系有越來越凝聚的態勢。

魔術這批年輕好手一起在挫折中成長，彼此合作已非常有默契，上季已經能殺進季後賽，本季很有機會能突破一輪遊。 影片來源：魔術 YouTube 官方頻道

魔術雖然沒有特別突出的單防球員，但球隊連貫起來的輪轉防守跟溝通換防等環節的交代做得相當不錯，目前場均失分控制，魔術高居聯盟第五，團隊得分僅不過排在第20名，完全可以說魔術是支以防守帶動進攻的球隊。在這樣的團隊中，若班切羅能維持開季的火熱狀態，持續磨練他的持球、攻勢發動與自主進攻，對於不擅長進攻的魔術在面臨球賽焦土戰時，將有核心一哥能跳出來打破僵局，甚至主宰比賽。

班切羅的進化高度將決定魔術能否避免像過去一樣輸掉些很接近的可惜球賽，進而提升關鍵時刻球隊的纏鬥能力、爭取更多勝場數以拚戰季後賽。新賽季才剛始，值得持續關注與期待班切羅這名前場野獸迎來爆發的一季。

商品推薦