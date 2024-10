班切羅大爆發有如詹皇接班人 魔術本季大有看頭

上季例行賽繳出47勝35敗排名東區第五的奧蘭多魔術,今年賽季前景更是看好,21歲的三年級前鋒班切羅(Paolo Banchero)開季大爆發,其表現將左右魔術今年的成績能推進到甚麼程度。上個球季入選明星賽的班切羅在生涯的第二個球季就展現出他擁有控球前鋒的潛力,例行賽22.6分6.9籃板5.4助攻3.1失誤。第一次打季後賽就繳出27分8.6籃板4助攻1.1抄截4.6失誤,大戰七場才惜敗騎士。

邁入第三個球季的班切羅開季表現更是凶猛,目前場均29分8.8籃板5.6助攻1.0火鍋,更重要的是,持球比例上升,失誤次數卻有效控制下降到僅2.2次失誤,整體表現堪稱擠身頂級球星之林。日前魔術面對溜馬,班切羅更是狂飆生涯代表作,全場豪奪50分13籃板9助攻2阻攻率隊取勝還創下多項紀錄。班切羅成為魔術隊史第四位加入單場50分俱樂部的成員,也成為繼詹姆斯(Lebron James)之後,第二位在22歲前創下50分10籃板5助攻的球員。

the only player since (at least) 1996 to have at least 37 points, 7 rebounds, and 6 assists in a half



the 4th player in Magic history with 50+ points in a game joining Tracy McGrady (4x), Nick Anderson and Shaquille O’Neal



