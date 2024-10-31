弗里曼與老爹等球星齊名 擠身世界大賽最傳奇演出之列

今年世界大賽最風光的球員莫過於道奇隊的弗里曼(Freddie Freeman)。本文截稿前道奇隊仍以3比1領先洋基，而弗里曼則以世界大賽首支再見滿貫砲及連四場開轟的紀錄，擠身世界大賽史上最偉大演出之列。至於弗里曼的表現有多偉大，接下來會以最客觀的數據WPA(Win Probability Added，勝出機率提升指數)來分析，看看弗里曼到底是跟哪些傳奇齊名。

弗里曼在世界大賽前四場繳出.313打擊率、1.540OPS、4全壘打、10打點的恐怖成績。除了第一戰石破天驚的再見滿貫砲之外，他也是繼2017年太空人隊史布林格(George Springer)後，第二位在單屆世界大賽連續四場都開轟的球員，且創下史上最長世界大賽跨季連六場開轟的紀錄。而弗里曼在本系列賽累積了1.0的WPA，是世界大賽近50年來勝隊打者當中第4高的。

生涯跨季連六場在世界大賽開轟，弗里曼寫下極難打破的紀錄。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

WPA可反映出一位球員在一場比賽、一個系列賽所扮演的關鍵角色，而不單單只是看傳統數據。近10年的世界大賽MVP有8年都是頒給當年WPA最高者，可說相當精確。有的球員或許在傳統數據上較普通，但若所做出的貢獻都至關重要，WPA相對就會比較高。而近50年世界大賽勝隊WPA最高的打者是2011年紅雀隊佛瑞茲(David Freese)的1.10，該年他讓曾面臨差一個好球就被淘汰的紅雀奇蹟奪冠，是當年「憤怒鳥」最令人難以忘懷的球員，相信許多球迷都能認同那年的他是近50年最偉大的世界大賽演出。

佛瑞茲在2011年世界大賽頻頻建功，第6戰的再見全壘打最為關鍵，球隊最後在驚濤駭浪之中於第7戰贏得世界大賽冠軍。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

WPA僅次於佛瑞茲的是2017年史布林格的1.07，他在該年世界大賽敲出5發全壘打，追平「十月先生」傑克森(Reggie Jackson)與厄特利(Chase Utley)的紀錄，不過該年太空人隊的冠軍因偷暗號事件蒙上陰影，相信不少球迷不能認同史布林格的表現。排名第三的則是2011年與佛瑞茲同為紅雀冠軍成員的柏克曼(Lance Berkman)，他那年的WPA也高達1.01，也一樣讓曾面臨差一好球就被淘汰的紅雀死裡逃生，但就差佛瑞茲一支再見轟讓他該年的表現常被遺忘。

太空人強打史布林格在2017年世界大賽中擊出5支全壘打，幫助太空人在第7戰擊敗道奇奪冠。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

今年弗里曼的1.0WPA排在第4位，他的四發全壘打當中除了第一戰的再見滿貫砲外，第三戰的那支兩分砲也相當重要，因為那是讓道奇隊立於不敗之地的勝利打點。而排在弗里曼後面是大家所熟悉的2013年「老爹」歐提茲(David Ortiz)的0.94，他那年世界大賽打擊率與OPS是誇張的.688與1.948。排名6到10位的分別是1993年藍鳥隊的莫里特(Paul Molitor)與懷特(Devon White)、2020年道奇隊的席格(Corey Seager)、2018年紅襪隊的皮爾斯(Steve Pearce)、2009年洋基隊的松井秀喜。

紅襪強打歐提茲在2013年世界大賽的打擊率是離譜的.688，上壘率則是.760！ 影片來源：Plepleus YouTube頻道

值得一提的是，若把投手也加入近50年世界大賽勝隊最高的WPA排名，1991年雙城隊的莫里斯(Jack Morris)與2014年巨人隊的邦賈納(Madison Bumgarner)都高於佛瑞茲，分別以1.34與1.21的WPA高居前兩名。兩人當年在世界大賽史詩般的表現相信仍為球迷津津樂道。投手當中排在3到5位的分別是2003年的貝基特(Josh Beckett)、1984年老虎隊的莫里斯與2001年響尾蛇隊的「巨怪」強森(Randy Johnson)，前五名當中有四位都是該年世界大賽MVP得主。

能與這麼多世界大賽傳奇表現齊名，代表弗里曼今年也是傳奇等級。儘管WPA這數據仍會隨著每場出賽增減，且今年世界大賽也不知最後會打到第幾戰，但能確定的是有看到弗里曼前四戰表現的球迷們都見證到了歷史！

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