世界大賽門票超貴 最低台幣3萬、最高賣1張台積電還不夠

今年MLB世界大賽決賽戲碼是洛杉磯道奇、紐約洋基隊豪門對決，創造新穎話題度。由於身處東西兩岸的大都會，門票價格屢創新高，早在開打前就從美金四位數起跳。兩隊在台灣有諸多粉絲基礎，有人賣股票飛美國現場觀戰，護國神山台積電也為經濟作出貢獻。此外，大谷翔平創紀錄的50轟紀念球，亦被台灣企業優式資本 （UC Capital）高價標下，登美國媒體版面。

道奇和洋基隊交鋒是世紀對決，開打前就衍生各類話題，包括在洛杉磯、紐約兩地看球要多少錢。美國無論是體育賽事、演唱會等票價為浮動制度，主辦單位僅少量獨立售票，大部分是分發第三方票務販售。有關這點請別誤會！他們並非所謂的賣黃牛票，實際上部分規模龐大甚至有股市上櫃，處理動輒上萬張票的經驗老到，絕無網路開賣、門票秒殺事件發生，此舉不僅杜絕門口兜售的黃牛，還提供一般民眾交易多餘門票的管道。相對地，當一場活動的門票需求高於供給量時，票價自然會水漲船高，你不能責怪道奇或洋基隊哄抬價格，因為連主辦方自己都不知道多少錢，全由合法監管的市場供需決定。

美國大型活動均透過多家第三方系統出售門票，主辦單位本身較少介入，黃牛也不像台灣那麼多，因此不太會發生網上門票瞬間秒殺的狀況，價格也以市場供需而定。 美聯社

由此可知，熱門的活動當然票價不低。但總有一些好康流出，只要懂得耐心觀察或抓對時機點，你甚至可在最後一刻撈到超值門票。若少看個一兩局比賽，卻能以面值一半的價格看球賽你要嗎？我知道這類人其實相當多，會熬到票務公司釋出好價格為止。在你瞭解運作模式後，那麼世界大賽到底多少錢一張票呢？這還得看你選擇哪一區，就跟演唱會一樣，搖滾區和看台、包廂都不同，距離舞台越近越貴是鐵律。舉道奇球場第一戰為例，轉售公司 TickPick 公布平均票價約為1,703美元，這是去年世界大賽平均票價的兩倍多。2023年世界大賽由德州遊騎兵隊奪冠，系列賽平均票價為776美元，竟不到本屆二分之一。在今年以前，最昂貴世界大賽紀錄為2016年芝加哥小熊隊 與克里夫蘭守護者隊。平均票價是1,691美元。第一場在洛杉磯市的賽事，最便宜票價一張要975美元，換算台幣要3萬1160元，而在紐約市舉辦的第三戰站票要1,476美元，座位一張為1,790美元。

前言提及，每一場比賽價格有所差異，在道奇球場的第二戰票價下滑，據轉售公司 StubHub資料，最頂端的票價平均1022美元，下層靠球場邊緣的票價平均3802美元，包廂一張票要1萬0938美元。進入第三戰，因洋基隊二連敗處淘汰邊緣，原本高不可攀的主場票價動搖，最便宜一張只要 703 美元，與第一戰四位數起跳相比，已變得親民許多。不過，若想奢華坐在一壘側的好位子，門票一張仍要4萬3743美元，換算台幣接近140萬元，額外服務是擁有休息室、私人停車服務，與一般老百姓買票看球的待遇相比天南地北。

台灣近年經濟蓬勃發展，民眾炒房炒股生財有道，對於花錢這檔事不像早期斤斤計較。一位曾久居洛杉磯的僑民為道奇隊鐵粉，得知打入世界大賽就賣了台積電股票，買了三張1582美元的票、闔家趕周末前飛抵南加州看球，她說：「光是門票就噴掉台幣20萬元，這不包括往返台北、洛杉磯的機票，人生難得瘋狂一次，就是要和家人體驗比賽氛圍，錢再賺就有了！」另有一位鄭先生，原預定要去飛洛杉磯觀賞搖滾演唱會，得知世界大賽開打改變計畫，買了內野上層最便宜的門票，一張要價1227美元，他說難得機會一定不能錯過，尤其第一戰打得非常精彩，所以覺得花台幣4萬元很值得，完全不會心痛。長年撰寫棒球專欄、旅居洛杉磯，有人私下問我能否「弄到」便宜的世界大賽門票。關於這點，我只能說耍特權在美國沒什麼用，想看比賽就是得買票，況且還是以後可跟兒孫分享的大活動，門票價格史上最貴不令人訝異。

有台灣棒球粉絲砸幾十萬台幣買票，趁周末搭機直飛洛杉磯觀賞球賽，坦言是出售台積電股票獲利所得。 陳光立／提供

另一個台灣因大聯盟登上報紙的事件，是破紀錄439萬2000美元、約新台幣1.4億標下一顆棒球。據知，得標的是台灣企業優式資本 。時間點剛好，所以你上網搜關鍵字 ：Ohtani或MLB、Home Run Ball等，就會出現台灣的字樣。根據台媒披露，該公司是操作自有資金而不對外募資，範圍涵蓋台股交易到國外的市場，並大幅擴展各種商品包括 ETF 指數股票型基金、權證、期貨與選擇權，以及可轉換公司債（ Convertible Bonds）等。《財訊》雙週刊報導，該公司是全台規模最大的台股套利王，日交易量高達百億、每月交易金額超過2000億，而ETF交易更占全台近1/10，推估每月獲利逾2億元。

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