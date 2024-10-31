陳睦衡圓父親打球夢 家庭教育「要做就做到最好」

「他聰明、內斂、懂事、運動能力好、不會被左右，很多技術教一次就會」─台北市東園國小總教練賴敏男

「他有自己的想法，國中為了要長高，只喝鮮奶、水跟無糖飲料，讓我印象深刻」─台北市長安國中總教練鄭凱名

「高一進來就是很拚的選手，自律，喜歡看勵志書籍」─穀保家商總教練鄭志強

這是三級棒球教練對即將加盟日本職棒歐力士猛牛陳睦衡的評價，在U18世界盃青棒賽投出身價，陳睦衡自小就是很有想法的小孩，看似順遂的棒球路，曾經兩度想放棄，但總在遇到瓶頸時挺了過去，就像他的父親所說的「一路意外、評估到現在，就像跑馬拉松，留在領先集團，才能跑到終點。」

陳睦衡自小學業成績名列前茅，小四因參加東園國小夏令營而開啟棒球路，父母親當時只是想讓他多運動，不過陳睦衡展現興趣，撐過炎熱的暑假，國小畢業時，家長本希望他國中專心念書，但他這時入選U12亞洲盃少棒國手，再將棒球路延續下去。

陳睦衡(右)與啟蒙恩師、東園國小總教練賴敏男(左)。 陳睦衡提供

到了國二下學期，陳睦衡肩膀受傷，一度想要放棄打球，轉到普通班，長安國中總教練鄭凱名說，我覺得他的未來性很好，是個人才，可先以打擊為主，暫時不投球，好好養傷，加上一些家長也鼓勵他，才繼續下去。

當時陳睦衡的媽媽帶他到處尋醫治療傷勢，陳父說，也許剛好找到合適的醫生對症下藥，獲得適當休息，加上國三這一年長高，讓他最快球速從120公里提升到135公里，到華南金控盃選拔賽時再衝到139公里，讓他又充滿信心。

陳睦衡在長安國中曾因傷一度想放棄打球。 王婉玲／攝影

到穀保家商時期，陳睦衡兩度入選U18國手，高二那年雖非中華隊最突出的主力球員，但也因這次國際賽，奠定他旅外目標，陳父提到，「他覺得自己不輸國外好手，我們也鼓勵他，簽約金不高也沒關係，就當是到國外學東西。」

陳睦衡在高二時期奠定旅外目標。 王婉玲／攝影

「要做就做到最好」，陳睦衡擔任公務人員的雙親在他的棒球路扮演重要角色，原本完全不看棒球的媽媽，一路鼓勵陪伴，是頭號粉絲，爸爸則是觀察者、監督者，「其實我不是很贊同，但又不得不信服他做的決定，他一路很辛苦，但強烈的好勝心、企圖心讓他挺了過去。」

其實喜愛運動的陳父也曾有過棒球夢，陳睦衡的奶奶曾是東園國小教務主任，但在「唯有讀書高」的年代，並不贊成他打球，陳睦衡也算是一圓父親夢想，陳父說，運動讓身體健康，想讓小朋友不要有遺憾，自己跟著小孩運動也很快樂。

有孫易磊、徐翔聖等好友同在日本打球，讓陳睦衡在異國不孤單，陳父提到，能夠達成夢想，真的要感謝阿弟(睦衡)三級棒球教練的指導，旅外是未知旅程，除了球技外，也叮嚀阿弟要注重禮儀、態度，才能成為一個好的運動員。

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