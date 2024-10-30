快訊

康芮達中颱上限又強又胖明天登陸 颱風假8縣市有機會

康芮達中颱上限、暴風圈超越蘇迪勒 28年來最胖侵台颱

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／7大自由球員行情好 開市將掀起罕見搶人大戰

聯合新聞網／ Tzuyi
陳子豪若投身自由市場，將會是最年輕的自由球員，他的攻擊火力相當猛烈，必定會掀起各隊搶人大戰。 聯合報系資料照片
陳子豪若投身自由市場，將會是最年輕的自由球員，他的攻擊火力相當猛烈，必定會掀起各隊搶人大戰。 聯合報系資料照片

台灣大賽中信與統一之戰，獅隊王牌古林睿煬傷退，加上牛棚失火苦無解藥，最後沒有意外地由兄弟勝出，宣告今年球季正式結束。休賽季的重頭戲除了備戰世界12強棒球賽外，各球團也針對戰力開始檢討，台鋼及樂天率先發難，在60人保留名單提交前，已開始釋出選手及教練，而富邦則是網羅林威助，打算重新建構農場系統。

更令球迷期待的是好手雲集的自由市場，除了古林睿煬有機會申請旅外自由球員外，今年可取得資格的選手，都是現今一時之選。依照中職規章，預料將有包含林承飛朱育賢林泓育林智平張志豪詹子賢陳子豪等多位球員取得資格，而且行情應該會很不錯。

這幾位球員的共同性，就是都具有不錯的打擊能力，其中朱育賢、林泓育及陳子豪都是重砲手的代名詞。林泓育雖然已38歲，且是超高薪族群，要獲得他代價不低，但他今年體能調整比前幾年更好，他的穩定度及領導力最佳，會是他成為焦點的部份。朱育賢及陳子豪分別為32歲及29歲，都是當打之年，同樣是高薪族群，不過他們至少都可以再戰超過5年，加上頂尖的長打能力，可助球隊打線快速升級，勢必會吸引多隊目光。

暴力猿重砲一代傳一代已有口碑，過去林智勝、陳俊秀都是市場的搶手貨，朱育賢若成為自由身，必定也會是各隊爭相網羅的焦點。 聯合報系資料照片
暴力猿重砲一代傳一代已有口碑，過去林智勝、陳俊秀都是市場的搶手貨，朱育賢若成為自由身，必定也會是各隊爭相網羅的焦點。 聯合報系資料照片

林承飛、林智平、張志豪、詹子賢雖說火力略遜一籌，但已是比上不足比下有餘，在聯盟中已優於大部份球員。林智平、張志豪屬於資深球員，而林承飛、詹子賢則是中生代，他們目前身處陣容厚實的樂天及中信，在球員競爭激烈的情況下，獲得的打席比以往減少許多。但他們還是有成為主將的能力，只是苦無更多機會，若投身自由市場，同樣會成為眾家必爭之球員。

有賣家必定有買家，率先對自由球員拋媚眼的是今年連霸失利的味全龍。他們因為打擊的不振，本季戰況一直處於低迷狀態，雖然克魯茲加盟有所改善，但為時已晚，無緣晉級季後賽。由於台灣並沒有違規接觸球員的規定，早在9月確定遭淘汰時，就曾放話對中信的三位自由球員很有興趣，希望能補強外野戰力及打擊火力。

富邦悍將雖然尚未對自由市場有所評論，但他們向來是不怕砸重本，仍是被認為最有機會出手的球隊之一。最主要在於他們打擊積弱已久，雖本季重金禮聘張育成，卻因缺少其他球員火力掩護，讓他始終無法發揮最大值。這些自由球員無論打擊率、上壘率都比他們陣中其他球員好上不少，還可補上悍將最渴望的長打率，可快速改善球隊體質。此外這些球員或多或少都與陳金鋒或林威助有共事過，只要待遇談的好，也是有可能改披藍衫，力挺昔日老大哥。

林威助昔日在中信執教時，詹子賢是重點培養的第四棒打者，然而改朝換代後出賽機會減少，台灣大賽甚至被棄用，或許是悍將可以爭取的對象。 聯合報系資料照片
林威助昔日在中信執教時，詹子賢是重點培養的第四棒打者，然而改朝換代後出賽機會減少，台灣大賽甚至被棄用，或許是悍將可以爭取的對象。 聯合報系資料照片

台鋼雄鷹同樣有可能出手，他們除了洋砲魔鷹外，本土的火力實在太差，之前交易來的老將們成績雖都比轉隊前優異，卻仍不足以大幅提升戰力。有四位自由球員是以前洪總的子弟兵，加上台鋼的建隊策略是由老將帶新兵，再找幾位來協助老長官，又可以提升戰力，也不是不可能。

今年爭冠失利的獅隊，雖然他們不曾在競價的自由市場出手過，但他們內野戰力相對薄弱，現有兩位即戰力自由球員，不爭取實在可惜。而樂天一直在改造球隊，加上去年中信帶走陳俊秀，今年不無可能也搶回一名重砲。這幾位自由球員的打擊能力好，加上火力也不錯，將會是很有行情的球員，若他們投身自由市場，有機會掀起罕見的搶人大戰。

中華職棒 張志豪 朱育賢 林承飛 林智平 林泓育 棒球專欄 自由球員 詹子賢 陳子豪

Tzuyi

追蹤

相關新聞

浪人晉身洋基王牌終結者 威佛改造秘密是偷學山本由伸！

「邪惡帝國」洋基隊睽違15年再度闖入世界大賽，豪華的陣容居功厥偉，柯爾（Gerrit Cole）、賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）及索托（Juan Soto

史上首次棒球音樂會 用純粹的棒球音樂感動人心

十月中的星期一晚上，統一獅在季後挑戰賽的最後一場，於台南主場擊敗對手樂天桃猿，成功晉級職棒35年的台灣大賽。同一時間，位於台北市區的國家音樂廳，正進行著另一場棒球饗宴，這是由中華職棒和八角塔男聲合唱團

中職／7大自由球員行情好 開市將掀起罕見搶人大戰

台灣大賽中信與統一之戰，獅隊王牌古林睿煬傷退，加上牛棚失火苦無解藥，最後沒有意外地由兄弟勝出，宣告今年球季正式結束。休賽季的重頭戲除了備戰世界12強棒球賽外，各球團也針對戰力開始檢討，台鋼及樂天率先發

快艇神秘力量連挫金塊、勇士 首席助教小范甘迪太搶眼

快艇連續兩天在客場贏球，先打敗金塊再擊退勇士，快艇今年開季改善防守細節，重視輪轉、執行力，即使明星前鋒雷納德傷停缺陣，快艇戰力不降反升。快艇開季2勝1敗，打出精采防守和團隊合作，「新三巨頭」讓人印象深

中職／台灣大賽又坐冷板凳 詹子賢可走陳文杰轉隊重生之路

中信在台灣大賽以4勝1敗贏得今年的總冠軍，奪冠後歡欣慶祝之際，仍有落寞之人，其中一人就是詹子賢。 詹子賢今年名列台灣大賽32人名單內，這已是他生涯第7次打總冠軍賽，不過在先發外野手由岳政華、曾頌

世界大賽前2戰用兵謀略 羅伯茲比布恩更勝一籌

短期的高張力賽事牽一髮而動全身，世界大賽洛杉磯道奇與紐約洋基之戰，不單是大谷翔平、法官賈吉（Aaron Judge）的較量，亦是兩位教頭羅伯茲（Dave Roberts）、布恩（Aaron Boone

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。