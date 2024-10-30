中職／7大自由球員行情好 開市將掀起罕見搶人大戰

台灣大賽中信與統一之戰，獅隊王牌古林睿煬傷退，加上牛棚失火苦無解藥，最後沒有意外地由兄弟勝出，宣告今年球季正式結束。休賽季的重頭戲除了備戰世界12強棒球賽外，各球團也針對戰力開始檢討，台鋼及樂天率先發難，在60人保留名單提交前，已開始釋出選手及教練，而富邦則是網羅林威助，打算重新建構農場系統。

更令球迷期待的是好手雲集的自由市場，除了古林睿煬有機會申請旅外自由球員外，今年可取得資格的選手，都是現今一時之選。依照中職規章，預料將有包含林承飛、朱育賢、林泓育、林智平、張志豪、詹子賢及陳子豪等多位球員取得資格，而且行情應該會很不錯。

這幾位球員的共同性，就是都具有不錯的打擊能力，其中朱育賢、林泓育及陳子豪都是重砲手的代名詞。林泓育雖然已38歲，且是超高薪族群，要獲得他代價不低，但他今年體能調整比前幾年更好，他的穩定度及領導力最佳，會是他成為焦點的部份。朱育賢及陳子豪分別為32歲及29歲，都是當打之年，同樣是高薪族群，不過他們至少都可以再戰超過5年，加上頂尖的長打能力，可助球隊打線快速升級，勢必會吸引多隊目光。

暴力猿重砲一代傳一代已有口碑，過去林智勝、陳俊秀都是市場的搶手貨，朱育賢若成為自由身，必定也會是各隊爭相網羅的焦點。 聯合報系資料照片

林承飛、林智平、張志豪、詹子賢雖說火力略遜一籌，但已是比上不足比下有餘，在聯盟中已優於大部份球員。林智平、張志豪屬於資深球員，而林承飛、詹子賢則是中生代，他們目前身處陣容厚實的樂天及中信，在球員競爭激烈的情況下，獲得的打席比以往減少許多。但他們還是有成為主將的能力，只是苦無更多機會，若投身自由市場，同樣會成為眾家必爭之球員。

有賣家必定有買家，率先對自由球員拋媚眼的是今年連霸失利的味全龍。他們因為打擊的不振，本季戰況一直處於低迷狀態，雖然克魯茲加盟有所改善，但為時已晚，無緣晉級季後賽。由於台灣並沒有違規接觸球員的規定，早在9月確定遭淘汰時，就曾放話對中信的三位自由球員很有興趣，希望能補強外野戰力及打擊火力。

富邦悍將雖然尚未對自由市場有所評論，但他們向來是不怕砸重本，仍是被認為最有機會出手的球隊之一。最主要在於他們打擊積弱已久，雖本季重金禮聘張育成，卻因缺少其他球員火力掩護，讓他始終無法發揮最大值。這些自由球員無論打擊率、上壘率都比他們陣中其他球員好上不少，還可補上悍將最渴望的長打率，可快速改善球隊體質。此外這些球員或多或少都與陳金鋒或林威助有共事過，只要待遇談的好，也是有可能改披藍衫，力挺昔日老大哥。

林威助昔日在中信執教時，詹子賢是重點培養的第四棒打者，然而改朝換代後出賽機會減少，台灣大賽甚至被棄用，或許是悍將可以爭取的對象。 聯合報系資料照片

台鋼雄鷹同樣有可能出手，他們除了洋砲魔鷹外，本土的火力實在太差，之前交易來的老將們成績雖都比轉隊前優異，卻仍不足以大幅提升戰力。有四位自由球員是以前洪總的子弟兵，加上台鋼的建隊策略是由老將帶新兵，再找幾位來協助老長官，又可以提升戰力，也不是不可能。

今年爭冠失利的獅隊，雖然他們不曾在競價的自由市場出手過，但他們內野戰力相對薄弱，現有兩位即戰力自由球員，不爭取實在可惜。而樂天一直在改造球隊，加上去年中信帶走陳俊秀，今年不無可能也搶回一名重砲。這幾位自由球員的打擊能力好，加上火力也不錯，將會是很有行情的球員，若他們投身自由市場，有機會掀起罕見的搶人大戰。

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