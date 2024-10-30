史上首次棒球音樂會 用純粹的棒球音樂感動人心

十月中的星期一晚上，統一獅在季後挑戰賽的最後一場，於台南主場擊敗對手樂天桃猿，成功晉級職棒35年的台灣大賽。同一時間，位於台北市區的國家音樂廳，正進行著另一場棒球饗宴，這是由中華職棒和八角塔男聲合唱團共同主辦的「台灣的棒球詩篇」音樂會。

棒球和合唱團，看似八竿子打不著，但這場音樂演出的棒球成份，一點也不遜於台南球場的季後賽激戰。

知名棒球主播徐展元擔任導聆，不僅僅用其獨特的聲線重現「鋒砲炸裂」、「好想贏韓國！」等棒球迷熟悉的金句，也以歷史性、故事性十足的旁白，貫串十多首代表棒球、代表台灣棒球發展歷程的曲目。《嘉義農林校歌》代表的是日治時期最為人稱道、打進甲子園決賽的棒球勁旅，KANO嘉義農林棒球隊，《早慶戰組曲》訴說早稻田大學、應慶大學兩所名校的棒球交流，在戰後曾將「早慶戰」搬到台灣上演。

知名棒球主播徐展元擔任這場音樂會的導聆人，以其獨特的聲音重現「鋒砲炸裂」、「好想贏韓國」等金句，讓在場觀眾重溫台灣棒球的經典時刻。 丹尼爾／提供

另外當然少不了的是最能代表中職的《職棒元年》，這首陽剛氣十足的歌曲從職棒元年唱到職棒35年，最後那句「揮出勝利的全壘打」似乎永遠不會褪流行。其他經典曲目還包括有「台灣棒球迷的國歌」之稱的《再出發》、在2006年杜哈亞運與棒球結緣的《燒肉粽》、象徵不同世代的學生棒球的《天生好手》、《動靜之間》，曲目的時空縱深涵蓋了超過百年的台灣棒球發展，八角塔合唱團的歌聲伴隨著珍貴歷史照片在大螢幕播放，齊聚國家音樂廳、分屬不同世代的棒球迷、棒球人，都能找到幾首屬於自己的棒球回憶。

當然，對新世代的棒球迷來說，近十年才引入中華職棒的新式應援曲和啦啦隊，才是整場音樂會最能引起共鳴的部份。壓軸的《寶島的啦啦隊組曲》串起六支中職球隊的應援曲：《我們兄弟》、《氣蓋山河》、《藍色狂潮》、《統一尚勇》、《勇敢樂天》、《龍袍使命》，伴著「安打、全壘打」的口號唱唱跳跳的台式應援，在國家音樂廳這樣通常很拘謹的場合出現，一開始或許覺得有些違和、甚至有點滑稽，但這是棒球音樂會，所以觀眾一起唱、一起跳，也完全沒問題。演出之後，在社群媒體上轉發最多、流傳最廣的，也是這些啦啦隊應援曲，因為這已經是當代台灣棒球最具代表性的部份，用全新的合唱方式詮釋這些曲目，既新鮮又特別，即使不是特定球隊的支持者，也很容易被優美的合唱歌聲和熱鬧的氛圍給吸引。

八角塔男聲合唱團團長鄭睦群是這次音樂會的發想人和總策劃，他小時候是中華職棒三商虎隊的球迷，現在除了是合唱團團長，也是歷史學博士、教授，這場演出結合他人生中三個最重要的組成部分：棒球、歷史、合唱，他說，能將台灣的棒球發展歷程，用音樂和合唱的形式呈現出來，這是一場夢寐以求的應用史學實踐。音樂會演出至今已超過兩週，在網路上的迴響仍然相當熱烈，許多人敲碗加場演出，也有人希望邀請他們參與明年的中職明星賽，說不定能把合唱版的應援曲帶進台北大巨蛋。顯示這場在台灣史無前例、將棒球與音樂結合的嘗試，造成的討論熱度遠超乎預期。

八角塔男聲合唱團團長鄭睦群（左二拿麥克風者）是這次音樂會的發想人和總策劃，將歷史、棒球、音樂完美結合，這在台灣是史無前例的創舉。 丹尼爾／提供

不過，很有趣的是，幾乎是現今職棒相關活動必備的啦啦隊女孩，並沒有出現在這次的音樂會中。（據透露，主辦單位原本有意安排幾位中職各隊的啦啦隊女孩參與啦啦隊組曲的演出，但因故這個計畫未能實現。）啦啦隊女孩很重要沒有錯，如果有她們加入演出，也許更能「原汁原味」呈現職棒場邊的氣氛，但即使沒有啦啦隊，音樂會一樣成功、一樣夯，因為帶入歷史的棒球音樂帶來的純粹感動，已十足動人。

棒球音樂會的成功，代表將「運動」與「藝術、人文」各個領域結合的概念和想法，不但不見得沒有市場，甚至可能激盪出新的火花，而藝術也不一定需要有雅俗之分。八角塔男聲合唱團也已經在規劃未來相關的棒球音樂演出活動，錯過這次演出的棒球迷，下次記得早點搶票了。

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