浪人晉身洋基王牌終結者 威佛改造秘密是偷學山本由伸！

「邪惡帝國」洋基隊睽違15年再度闖入世界大賽，豪華的陣容居功厥偉，柯爾（Gerrit Cole）、賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）及索托（Juan Soto）等人一字排開，各個都是年薪3000萬美元以上的頂級球星，然而替球隊把守最後一道防線，替球隊守下一場場勝利的，竟是年薪僅200萬美元的威佛（Luke Weaver）。

現年31歲的威佛曾是紅雀隊的首輪新秀，威佛小聯盟時期被當作先發投手養成，在2017年獲選為全美第50號新秀，並於隔年登上大聯盟，不過季末就被當成交易主菜向響尾蛇隊換來明星一壘手高史密特（Paul Goldschmidt），轉戰亞利桑那後威佛並沒有兌現大物身手，只能稱得上平凡的先發投手，近兩季防禦率更是都破6，2023年季末洋基從水手隊的讓渡名單中將其收下。

歷經了幾個失敗的賽季，威佛休賽季曾考慮是否要延續職業生涯，他收到了11份小聯盟報價，其中還包括日職橫濱DeNA隊遞出的150萬美元合約，而洋基給出200萬年薪附帶下個賽季250萬美元球隊選擇權的合約，是當下最好的選項，現在看來，無疑是筆划算的投資。

威佛本季繳出7勝3敗，防禦率2.89的成績單，吃下了84局、投出103次三振都是陣中牛棚投手最多，每9局能三振高達11名打者，投球內容質與量兼具，耐操又好用，是球隊牛棚支柱，來到季末卡位戰更是接替不穩的明星終結者霍梅斯（Clay Holmes），擔綱球隊實質守護神。

威佛在投手丘壓制力大幅躍進，休賽季的調整功不可沒，威佛一直都是名願意接觸運動科學、遵循現代棒球的球員，早在2019年他就自掏荷包購入有「小型Trackman系統」之稱的Rapsodo投球追蹤機，投手就像是台精密運作的儀器，而前幾季遭逢的挫折讓威佛打算從投球機制著手改造自己，原先威佛的投球動作有著傳統的抬腿、前踏，但今年可以明顯看到他在啟動時混入了滑步，乍看之下神似道奇隊的日本強投山本由伸。

Luke Weaver's 2023 Mechanics vs. 2024 Mechanics. pic.twitter.com/PcIo3CnEP1 — Rob Friedman (@PitchingNinja) October 22, 2024

威佛自費購投球追蹤機後，改良投球機制，收到很好的效果。 影片來源：Rob Friedman 推特

威佛告訴記者，他在重新設計自己的跨步時，將山本的投球機制作為參考對象，「我希望能簡化投球動作，不久後看見山本與道奇簽下鉅約，然後我開始檢視他的投球機制，發現了不一樣的東西。」威佛說：「山本將投球動作簡化，我在想，他是怎麼做到的？它們有效益嗎？對我有用處嗎？這是個很酷的模板，可以看到他如何高效率的投球，他是個怪胎運動員，能做到很多我做不到的事。」

簡單的滑步讓威佛在投手丘上產生了更多動能，本季以前威佛速球均速坐落在94英里，本季則是來到95.7英里，更重要的是，威佛的球不僅變快，還變得更難打，無論是球速、轉速、位移數據都和王牌柯爾相差無幾，今年威佛速球的垂直上升位移從平均水準的16英吋飆升至18.6英吋，從普通程度變成棒球界位移最大的速球之一，他的速球Stuff+（標準化球威評比）從去年的88來到今年的142，不只是聯盟前10等級，進步幅度更是該數據史上最高。

這個數字甚至還在上升，在9月來到了19.3英吋，季後賽期間則是19.6英吋，根據統計，今年季後賽至少投出25顆速球的投手中，威佛取得的垂直位移高居第一。

圖說：威佛位移量飆升的速球成為他的殺手鐧，隨著球季進行甚至還在進步。 擷圖自大聯盟官網Baseball Savant

有著威力十足的速球，還需要好的變化球來配合才能混淆打者，洋基的教練團針對威佛的配球策略進行調整，由於威佛擺臂時，手掌比一般投手更往身體外圍翻轉，導致滑球與曲球天生就無法有優秀的橫向位移，本賽季威佛將上述兩項球種完全捨棄，取而代之的是切球與變速球，變速球是威佛的另一項絕殺武器，將握法調整為一縫線後，威佛的變速球上升了2.6英里，同時多了1.1吋的向下位移，這個改變反常到不可思議，道理很簡單，變化球速度越快，就有越少時間能在打擊區前下降。

來到季後賽，威佛光是速球和變速球加起來的用量就高達98% 。 擷圖自大聯盟官網Baseball Savant

到了季後賽，威佛的配球更加簡單暴力，連切球都捨棄了，僅用上竄的速球和下沉的變速球就能吃死季後賽等級的打線，從打者的視角來看，這兩種球路的軌跡可說是往截然不同方向跑，落差範圍讓打者的球棒難以覆蓋，洋基目前在2024年季後賽打了12場，威佛就上場了10場，摘下4救援，防禦率為2.13，上個休賽季一度無球可打的威佛，如今已是條紋軍的王牌後援，也是透過運動科學拯救職業生涯的最新案例。

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