中職／台灣大賽又坐冷板凳 詹子賢可走陳文杰轉隊重生之路

中信在台灣大賽以4勝1敗贏得今年的總冠軍，奪冠後歡欣慶祝之際，仍有落寞之人，其中一人就是詹子賢。

詹子賢今年名列台灣大賽32人名單內，這已是他生涯第7次打總冠軍賽，不過在先發外野手由岳政華、曾頌恩及宋晟睿等年輕球員擔任的情形下，僅於第2及第3戰，與對手有著大比分差距的情況下才有上場代打的機會，共3打席打出1支二壘安打，之後的2場比賽都未上場，整個台灣大賽就只有這3個打數。

詹子賢在往年參與過的台灣大賽中有著起伏不小的表現，16年新人年就被帶進總冠軍賽，1打數沒有安打；隔年出賽4場有15個打席，打擊率只有1成54；19年5場都是先發，21個打數打出6支安打，有2成86打擊率；20年的7場都有出賽，雖有1轟、3打點，但21個打數只打出4支安打，打擊率1成90，表現被球迷罵翻，且這4年中信都無法拿下總冠軍。

21年中信換由林威助擔任總教練，再度打進台灣大賽，詹子賢一掃去年陰霾，先發4場都有安打，總計12個打數打出5支安打，打擊率高達4成17，前兩戰還開轟，長打率是1.0，不但球隊打破7年6亞的魔咒奪下總冠軍，詹子賢更獲選為台灣大賽MVP，不過這也是他至今最後一次在台灣大賽的榮耀時刻了。

隔年詹子賢因確診及側腹肌傷勢缺陣近半球季，打擊成績也不若上季，中信雖仍打進台灣大賽，但先發外野手的選擇是當年狀況較好的岳政華、陳文杰、林書逸，詹子賢只能坐板凳等待代打機會，這一年中信打擊火力表現不錯，加上直落4就結束戰局，詹子賢首次嚐到被帶進台灣大賽卻完全沒有上場的痛苦滋味。

23年詹子賢打擊復甦，但球隊未進季後賽，今年打擊成績又不盡理想，1轟及28分打點都是成為球隊主力後的最差成績，台灣大賽就如上述只有3打席，在21年獲得MVP之後的連續兩次台灣大賽都坐在冷板凳上，隊友歡欣之際，他心中或許倍感落寞。

中信外野人才本來就很多，在曾頌恩竄起後，搭配岳政華、宋晟睿等年輕球員，還有陳子豪、張志豪等人可在外野及DH間做調配，近年長打火力衰退、速度又不快的詹子賢，功能性相比之下就較顯不足，而在22年台灣大賽擠掉他的先發外野，如陳文杰、林書逸等2人，一個被台鋼挑走，一個更面臨今年季後失業的危機，但前隊友陳文杰的經驗或可讓詹子賢參考，換隊不一定是壞事。

宋晟睿今年季賽打數比詹子賢少，但台灣大賽受到重用。 圖／中信兄弟隊提供

陳文杰22年在中信打出生涯年，打擊率剛好3成，單季安打首度破百，打點也有62分，季後拿到外野金手套，但隔年卻陷入大低潮，出賽99場打擊率不到2成，安打只剩下47支，季後在第二次擴編選秀上被台鋼挑走。

轉戰台鋼後，陳文杰重回主力先發，球季初雖表現不佳，但打擊狀況漸入佳境，最終出賽107場，打擊率有2成65，單季安打再度破百，打點也有42分，對台鋼的進攻端幫助很大，而且守備依舊穩定，奪下個人第2座外野金手套獎，如果沒有轉隊而繼續留在中信，或許不會有太多上場機會，更遑論重返榮耀了。

陳文杰去年在中信陷入大低潮，季後被台鋼選走，今年成功重返榮耀。 圖／台鋼雄鷹隊提供

中職聯盟近日將公告符合FA資格的名單，詹子賢也是其中一人，他及其他球員是否會行使FA權利，又是否會轉隊，是季後要持續觀察的重點之一。

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