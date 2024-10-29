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中職／台灣大賽又坐冷板凳 詹子賢可走陳文杰轉隊重生之路

聯合新聞網／ 福耳
詹子賢近兩次台灣大賽幾乎沒有上場機會，且中信外野好手如雲，或許可以考慮行使FA權利後轉隊以求發展。 聯合報系資料照片
詹子賢近兩次台灣大賽幾乎沒有上場機會，且中信外野好手如雲，或許可以考慮行使FA權利後轉隊以求發展。 聯合報系資料照片

中信在台灣大賽以4勝1敗贏得今年的總冠軍，奪冠後歡欣慶祝之際，仍有落寞之人，其中一人就是詹子賢

詹子賢今年名列台灣大賽32人名單內，這已是他生涯第7次打總冠軍賽，不過在先發外野手由岳政華曾頌恩及宋晟睿等年輕球員擔任的情形下，僅於第2及第3戰，與對手有著大比分差距的情況下才有上場代打的機會，共3打席打出1支二壘安打，之後的2場比賽都未上場，整個台灣大賽就只有這3個打數。

詹子賢在往年參與過的台灣大賽中有著起伏不小的表現，16年新人年就被帶進總冠軍賽，1打數沒有安打；隔年出賽4場有15個打席，打擊率只有1成54；19年5場都是先發，21個打數打出6支安打，有2成86打擊率；20年的7場都有出賽，雖有1轟、3打點，但21個打數只打出4支安打，打擊率1成90，表現被球迷罵翻，且這4年中信都無法拿下總冠軍。

21年中信換由林威助擔任總教練，再度打進台灣大賽，詹子賢一掃去年陰霾，先發4場都有安打，總計12個打數打出5支安打，打擊率高達4成17，前兩戰還開轟，長打率是1.0，不但球隊打破7年6亞的魔咒奪下總冠軍，詹子賢更獲選為台灣大賽MVP，不過這也是他至今最後一次在台灣大賽的榮耀時刻了。

隔年詹子賢因確診及側腹肌傷勢缺陣近半球季，打擊成績也不若上季，中信雖仍打進台灣大賽，但先發外野手的選擇是當年狀況較好的岳政華、陳文杰、林書逸，詹子賢只能坐板凳等待代打機會，這一年中信打擊火力表現不錯，加上直落4就結束戰局，詹子賢首次嚐到被帶進台灣大賽卻完全沒有上場的痛苦滋味。

23年詹子賢打擊復甦，但球隊未進季後賽，今年打擊成績又不盡理想，1轟及28分打點都是成為球隊主力後的最差成績，台灣大賽就如上述只有3打席，在21年獲得MVP之後的連續兩次台灣大賽都坐在冷板凳上，隊友歡欣之際，他心中或許倍感落寞。

中信外野人才本來就很多，在曾頌恩竄起後，搭配岳政華、宋晟睿等年輕球員，還有陳子豪、張志豪等人可在外野及DH間做調配，近年長打火力衰退、速度又不快的詹子賢，功能性相比之下就較顯不足，而在22年台灣大賽擠掉他的先發外野，如陳文杰、林書逸等2人，一個被台鋼挑走，一個更面臨今年季後失業的危機，但前隊友陳文杰的經驗或可讓詹子賢參考，換隊不一定是壞事。

宋晟睿今年季賽打數比詹子賢少，但台灣大賽受到重用。 圖／中信兄弟隊提供
宋晟睿今年季賽打數比詹子賢少，但台灣大賽受到重用。 圖／中信兄弟隊提供

陳文杰22年在中信打出生涯年，打擊率剛好3成，單季安打首度破百，打點也有62分，季後拿到外野金手套，但隔年卻陷入大低潮，出賽99場打擊率不到2成，安打只剩下47支，季後在第二次擴編選秀上被台鋼挑走。

轉戰台鋼後，陳文杰重回主力先發，球季初雖表現不佳，但打擊狀況漸入佳境，最終出賽107場，打擊率有2成65，單季安打再度破百，打點也有42分，對台鋼的進攻端幫助很大，而且守備依舊穩定，奪下個人第2座外野金手套獎，如果沒有轉隊而繼續留在中信，或許不會有太多上場機會，更遑論重返榮耀了。

陳文杰去年在中信陷入大低潮，季後被台鋼選走，今年成功重返榮耀。 圖／台鋼雄鷹隊提供
陳文杰去年在中信陷入大低潮，季後被台鋼選走，今年成功重返榮耀。 圖／台鋼雄鷹隊提供

中職聯盟近日將公告符合FA資格的名單，詹子賢也是其中一人，他及其他球員是否會行使FA權利，又是否會轉隊，是季後要持續觀察的重點之一。

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