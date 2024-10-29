快艇神秘力量連挫金塊、勇士 首席助教小范甘迪太搶眼

快艇連續兩天在客場贏球，先打敗金塊再擊退勇士，快艇今年開季改善防守細節，重視輪轉、執行力，即使明星前鋒雷納德傷停缺陣，快艇戰力不降反升。快艇開季2勝1敗，打出精采防守和團隊合作，「新三巨頭」讓人印象深刻。

後衛哈登場均25分、11.7助攻、8.3籃板，儘管投籃命中率和三分命中率都不理想，但哈登關鍵球把握性十足，組織創造力驚人，有效帶起團隊。中鋒祖巴茲場均22.5分、12籃板投籃命中率6成3，打出驚人禁區統治力。後衛鮑威爾三戰場均24.7分，投籃命中率5成2，用4成三分命中率三戰投進10個三分球，打出生涯最好一季和開季表現。

擺脫主力傷病，打出更好防守，漂亮輪換用人，快艇教練泰隆魯手裡的牌已經非常有限，但他為快艇調整出更強更緊密防守，出牌如神，主力、替補、角色定位完美，當居首功。

快艇三核哈登、鮑威爾、祖巴茲「三巨頭」打出絕佳狀況，團隊防守更好更有針對性，攻防戰術執行力更強，完美釋放哈登改變比賽和控場能力，泰隆魯執教已經贏得很多掌聲。

由老將哈登領軍，加上鮑威爾、祖巴茲兩位中生代球員，快艇新三巨頭打出不錯的攻守表現。 影片來源：快艇 Youtube 官方頻道

快艇中止勇士開季二連勝，快艇全程洞悉勇士傳球，戰術跑動和掩護路線，製造勇士21次失誤，勇士無球跑動、傳球都被快艇掌握搶斷，成功限制柯瑞和希爾德出手接球空間。

今年快艇板凳多了一股「神秘力量」首席助理教練小范甘迪，可能絕大多數球迷和球評都忽略他的存在。小范過去10幾年都在電視台當NBA球評，上次執教NBA已經是2006-07年火箭，這其間小范多次被請出山，但不是合約談不攏就是球隊天賦現況不符小范理想。

2022年離開ESPN球評位置小范，2023-24年球季被塞爾蒂克請去擔任球隊高級顧問，塞爾蒂克例行賽打出64勝聯盟第一，季後賽一路過關成功奪冠，塞爾蒂克摘下隊史第18冠，超越湖人17冠，獨居史上第一。

小范甘迪過去早有在尼克、火箭擔任多年總教練的經驗，本季他擔任快艇助理教練可說是「紆尊降貴」，不過確實給快艇帶來很大的改變。 美聯社資料照片

2024年夏天小范被快艇請去擔任首席助教，調整防守、擬定戰略、重新定位球員，快艇有眼光，快艇老闆鮑爾默敢砸錢，現在看來泰隆魯如有神助，快艇體質和競爭力都在改變。新快艇除了新三巨頭建構攻防核心骨幹，重視防守有效控制失分，細節、用人都有很大不同。

中鋒祖巴茲戰術角色、出手次數得到更多重視，祖巴茲內線進攻不但效率奇高，籃板防守效率都寫下生涯之最。祖巴茲開季場均22.5分+12籃板，6成3投籃命中率，打出明星中鋒數據和表現。

快艇中鋒祖巴茲(中)生涯平均得分只有9.2分，但本季受到重用，成為球隊得分主力，3場比賽下來平均得分高達22.7分！ 美聯社

先發小前鋒瓊斯、板凳後衛鄧恩成為快艇關鍵防守奇兵，兩人都可以防守對位至少三個位置，有效填補團隊漏洞。此外重新定位老前鋒貝頓、替補3D鋒衛卡菲，快艇擁有更豐富打出優質防守本錢和底氣。

小范神秘存在，成為泰隆魯場內場外最好幫手，協助泰隆魯成就防守體系，調整用人，賦予角色球員更多攻防責任和信任，快艇不僅打出聯盟前五防守效率和失分，進攻效率同樣爬升，成為一支更有韌性和攻防均衡球隊。

以前我很少去吹捧助理教練能力和帶來的改變，但快艇今年開季用人、防守、臨場調整、球權分配都有很大不同，這一切都不是過去幾年泰隆魯執教快艇文化和比賽內容。小范甘迪正在發揮他的作用和影響力，快艇季前被看衰看壞到現在逐漸變身，靠防守連續擊潰金塊、勇士，這一切都跟快艇板凳神秘力量小范甘迪密不可分。

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