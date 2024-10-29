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MLB／道奇公布世界大賽G3先發陣容 大谷翔平扛首棒DH

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世界大賽前2戰用兵謀略 羅伯茲比布恩更勝一籌

聯合新聞網／ 陳光立
兵無常勢，水無常形，道奇總教練羅伯茲帶著殘破的先發輪值殺入季後賽，靠著縝密的規劃計算，一步一步將球隊帶入世界大賽舞台，並於前兩戰做出諸多罕見的調度搶勝，可謂是用兵如神！ 美聯社
兵無常勢，水無常形，道奇總教練羅伯茲帶著殘破的先發輪值殺入季後賽，靠著縝密的規劃計算，一步一步將球隊帶入世界大賽舞台，並於前兩戰做出諸多罕見的調度搶勝，可謂是用兵如神！ 美聯社

短期的高張力賽事牽一髮而動全身，世界大賽洛杉磯道奇與紐約洋基之戰，不單是大谷翔平、法官賈吉（Aaron Judge）的較量，亦是兩位教頭羅伯茲（Dave Roberts）、布恩（Aaron Boone）的戰術對決。從打線配置、先發輪值、牛棚調度、推進壘包、更換代打或代跑，每一項決定都造成大局，目前觀之羅伯茲用兵更勝一籌，結果也反映在成績上。

第一場比賽內容就讓人興奮不已，摒除弗里曼（Freddie Freeman）再見滿貫砲，其實有不少細節值得玩味。其中一項，就是投手弗列爾提（Jack Flaherty）與柯爾（Gerrit Cole）先發，嚴格來說柯爾表現完美無瑕，若布恩最終讓子弟兵拼完投的話，我會說道奇將大事不妙。只是，柯爾投到88球時，布恩走上投手丘換人，從洋基退役的名人堂成員基特（Derek Jeter）評論：「柯爾完全主宰全場，你卻因用球數將破百而換人？我不清楚是基於什麼理由，在此時讓霍梅斯（Clay Holmes）登板。」道奇也在柯爾下場後吹反攻號角，得以將局勢反轉。

洋基如果讓柯爾多投一到兩局，世界大賽首戰可會有完全不同的結果。 美聯社
洋基如果讓柯爾多投一到兩局，世界大賽首戰可會有完全不同的結果。 美聯社

相較於布恩作法，羅伯茲對弗列爾提的決策相反，六局選擇讓他面對洋基第三輪進攻。結果，弗列爾提先讓索托（Juan Soto）敲安上壘，下一棒賈吉遭三振，他要面對是史丹頓（Giancarlo Stanton）、剛摘美聯冠軍系列賽MVP的重砲手，球進好球帶略高且靠近內側，嚴格說好球帶落點不差，但仍被史丹頓這「怪力男」撈出去，比數變成2：1洋基領先。

羅伯茲目的很簡單，是提早啟用牛棚，或者讓越投越順的弗列爾提繼續，這教頭選後者雖付出兩分代價，卻為牛棚爭取喘息機會。道奇先發戰力告急、後援投手負擔重，只要先發夠穩，羅伯茲會放人繼續投，與布恩用球數到換將調度相左。羅伯茲貪心一點，因弗列爾提投得不錯、打線也串連起來，所以做出不同決策。隨著場次減少，他往後可放心依賴牛棚，尤其日後在紐約打客場，先發只要不對勁得立刻救火。

打線棒次也是兩者迥異之處。布恩連續兩場棒次完全相同，但羅伯茲卻創造兩套組合，且效果相當成功。當然，原因之一也是有手感滾燙的艾德曼（Tommy Edman）在，怎麼排怎麼都順。雙方對壘第一場艾德曼第九棒出發，乍看降級實則是四大MVP連星。由艾德曼這位國聯冠軍系列賽MVP發起攻勢，接棒的大谷翔平、第二棒貝茲（Mookie Betts）、第三棒弗里曼都是MVP，火力得以延續，亦是延長賽弗里曼致勝轟的佈局。第二場，羅伯茲把專剋左投的艾德曼調第五棒，此舉帶動二局陽春砲先馳得點，又促成三局賀南德茲（Teoscar Hernánde）、弗里曼連續開轟，這套打線給洋基帶來大麻煩。相比之下，布恩進攻策略就是交給索托、法官和史丹頓，除此之外並無其他方案。

艾德曼是道奇隊本季最大驚喜，本為工具人的他在季後賽火力全開，進攻效率延續至世界大賽，成為打線、防守的活棋。 美聯社
艾德曼是道奇隊本季最大驚喜，本為工具人的他在季後賽火力全開，進攻效率延續至世界大賽，成為打線、防守的活棋。 美聯社

不過，道奇拿下兩場相當辛苦，並非外界想像輕鬆，任何一個調度都可能結果翻盤，譬如第二戰9局洋基大反攻，已用33球的崔南（Blake Treinen）險象環生，牛棚待命的維西亞（Alex Vesia）意識到，羅伯茲差不多打電話過來叫人。因為，洋基打線從史丹頓之後都是左打，他熱身相當迅速，當總教練走向投手丘、將手指向牛棚時，維西亞立刻穿越外野草皮接管比賽，他賽後受訪說：「那場景就像我家前院，一群孩子在打棒球，那是我們幻想的關鍵場景。」他只用了一記四縫線塞進內角，就讓代打特拉維諾（Jose Trevino）高飛球出局，拆彈成功結束比賽。

羅伯茲場邊看著崔南被攻城掠地並非無感，季後賽他屢屢建功，但這是連續第二天登板，且已投超過30球，得估算何時把維西亞這壓箱寶推上火線，拿下最後出局數。羅伯茲的計畫，是讓崔南把右打沃爾普（Anthony Volpe）解決掉，他指出：「我不想太早派維西亞登板，此舉會消耗用球數，我相信崔南有實力讓沃爾普出局。」和羅伯茲算的一樣，沃爾普面對偏外角滑球揮棒落空，維西亞登場時間到了！正常來說，這決定不按常理，例行賽總教練就是讓終結者關門，無論是左打還是右打。然而，羅伯茲不尋常用維西亞一球救援，這是1988年全面追蹤投手用球數後首見。

仔細推敲，這調度是合理，有鑑於兩名左打將上場，洋基所剩右打選擇不多，讓左右投於正確時機對換很重要。這套算計羅伯茲成功了！布恩不得不派所剩不多的右打，那就是特拉維諾。維西亞與捕手交換暗號直球對決，他對記者解釋：「滿壘兩人出局，先送一壞球對打者有利，我想一口氣強攻好球帶。」這一球並非完美，但結果無可挑剔，因為道奇贏得勝利。細節牽動著賽果，而兩戰對決後，顯然羅伯茲比布恩更會玩球。

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陳光立

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