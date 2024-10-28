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日職／「42：2」史上最大儲金下剋上 日本一的兩樣情

聯合新聞網／ Hiyan
三浦大輔（左）、小久保裕紀（右）選手時代都是知名選手，率領橫濱DeNA、軟銀兩隊繼2017年之後再度在日本總冠軍賽中對決。 擷圖自日本職棒聯盟官方網站
三浦大輔（左）、小久保裕紀（右）選手時代都是知名選手，率領橫濱DeNA、軟銀兩隊繼2017年之後再度在日本總冠軍賽中對決。 擷圖自日本職棒聯盟官方網站

隨著橫濱DeNA在歷經一戰定生死的決戰擊敗中央聯盟優勝隊伍巨人軍之後，2024年的日本一總冠軍決賽，沒有辦法上演兩聯盟冠軍「軟銀VS.巨人」的直接對決戲碼。「軟銀VS.橫濱DeNA」的系列賽打完前兩戰都是由軟銀在客場獲勝，比數分別是5:3以及6:3。橫濱DeNA雖然暫居下風，不過他們從聯盟第三名開始一路打上來，異軍突起的氣勢也成為這次日本一決戰的一大看點。

在這次的CS（Climax Series）季後賽，橫濱DeNA先是2連勝擊敗了阪神虎隊，接著再經過與巨人軍的6場比賽以4勝3敗勝出（※因巨人取得1場先勝優勢，因此實質為4勝2敗）。中間橫濱拉開過一波5連勝，被巨人逼到絕境之後的最後一戰又以3：2驚險勝出，讓橫濱DeNA在這個季後賽的聲勢達到顛峰。

2024日本一決賽，橫濱DeNA的對手是今年兩聯盟戰績最佳（91勝49敗3和、勝率0.650），也是唯一6成勝率、90勝的超級勁旅軟銀鷹。加上軟銀季後賽4連勝淘汰戰力也不差的日本火腿隊（※因軟銀1場先勝，因此實質為3勝0敗），季賽領先日本火腿隊13.5場勝差。對照央聯冠軍巨人77勝、0.566勝率，先不談日本一最後的結果，軟銀無疑是今年兩聯盟的最強球隊。

但尷尬的問題來了，橫濱今年例行賽戰績71勝69敗3和、勝率0.507，取代了勝差領先高達8場之多的巨人軍，打進日本總冠軍賽，成為日本一決賽史上最低勝率的球隊。接下來的對手軟銀例行賽勝場比敗場的「儲金」高達42場，而橫濱DeNA僅僅只有2場，差一點就是一支年度勝率剛好只有5成的球隊。「42:2」兩隊形成日本職棒總冠軍賽史上最大差距的對戰戲碼。而過去日本職棒總冠軍賽史上最大差距的紀錄剛好也是這兩隊，2017年當時軟銀對橫濱DeNA的「儲金」是「45:8」，差距37場。

2017年的狀況跟今年有點類似，當時橫濱DeNA以央聯第三之姿接連「下剋上」打敗阪神、廣島。軟銀則是以逸待勞4勝2敗擊退樂天，在總冠軍賽中迎戰橫濱DeNA。當時的兩隊監督分別是工藤公康與老外監督拉米瑞茲（Alex Ramirez），兩人都已經離開現職。

工藤公康最後帶領軟銀4勝2敗勝出，獲得2017年日本一總冠軍，並且從這一年起開創了軟銀的日本一4連霸，避免遭到37場落後球隊「下剋上」的尷尬戰情發生。但這一次呢？「42:2」的日本職棒總冠軍賽史上最大儲金差距、最大「下剋上」對戰，軟銀要全力守住，但必須想辦法抵擋住橫濱DeNA一路衝上來的氣勢。

到去年為止，軟銀從2010年之後7度打進日本總冠軍賽，7次全部拿到最後勝利，總戰績28勝8敗1和，勝率是驚人的0.778，2017-2020年中間達成四連霸，是短期比賽的超級常勝軍。不過最近3年洋聯王座都被歐力士奪走，也已經有3年沒有打進總冠軍賽，這次小久保裕紀要帶隊重返榮耀。

至於三浦大輔所帶領的橫濱DeNA，雖然戰績上有很大的落差，不過挾著季後賽餘威，加上王牌左投手東克樹有望傷癒歸隊，也不見得完全沒有機會。尤其過去歷史上以聯盟第二、第三名打進冠軍賽的有6支球隊，其中4隊獲得後來的總冠軍，分別是2007年中日、2010年羅德、2018年軟銀、2019年軟銀，「勝率」也有0.667的高水準。

日本職棒 棒球專欄 橫濱海灣之星 軟體銀行鷹

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