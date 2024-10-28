硬調棒次等於自亂陣腳 洋基第三戰只能相信賈吉

季後賽前兩輪幾乎一路順風順水的洋基終於在世界大賽面臨背水一戰的巨大壓力。孰令為之？如果沒有總教練布恩（Aaron Boone）開幕戰最後一刻的連番爭議調度，大有機會在首戰告捷的洋基至少能與道奇戰成一比一平手。但真要抓戰犯，兩場都吞下三K，零保送且九打數只有一支一壘安打的另一個「阿倫」賈吉（Aaron Judge）顯然才是公認的不二人選。

早在首戰失利後，布恩就被媒體問到是否考慮重排打序，讓賈吉跟近況火熱連四場轟出全壘打的四棒史丹頓（Giancarlo Stanton）對調棒次？結果布恩的回答只有兩個堅決的「NO」。如今兩戰皆北的洋基已是許勝不許敗，「該不該調賈吉去打第四棒」的話題自然又浮上檯面。但對布恩來說正確答案仍只有一個：NO。

當過美國職棒總教練的人都知道，陣前換將是兵家大忌。洋基總教練布恩戴著4000米防水的名表開口說No時，就表示他勇於挑戰這個巨大的壓力。 美聯社

賈吉在季後賽尤其世界大賽前兩戰表現之掙扎，確實已經到了任何人肉眼都能一望即知的地步。第二戰開打前轉播單位還特別調出賈吉前一場三度揮空三振的片段加以討論。面對首戰先發弗列爾提（Jack Flaherty）第一局投出的滑球、三局的曲球甚至是六局上並不算快的快速球，賈吉要嘛是揮棒姿勢完全變形仍撈不到球，要不就是大棒一揮卻揮了個寂寞。第二戰九局上洋基最後反攻，面對道奇救援投手崔能（Blake Treinen），打序在賈吉之前的索托（Juan Soto）、史丹頓與奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）個個都順利擊出安打，反觀又三度揮空吞下三K的賈吉卻選擇追打一記不折不扣的大壞球，其畫面可以說是慘不忍睹。

凡此種種都顯示賈吉的打擊已經亂了套，輿論會想來個「變陣」、提出讓他退到後面棒次的想法也是應有之義。問題是棒球比賽不像籃球，本身更近似一場棋局，而棒次也不是籃球場上臨陣不斷變換的攻守戰術，並不存在像NBA季後賽常有的「變陣」一說。

賈吉的揮棒似乎是有些亂了節奏，不過他畢竟是球員選出的年度最佳球員，身為洋基的YYDS，應該是能快速調整。 影片來源 FOX Sports YouTube官方頻道

人是習慣的動物。與其他運動相比，棒球比賽更注重保有穩定的常態，準備比賽要按表操課自不消說，許多球員甚至為了尋求穩定有著近乎迷信的執著。其中一個著名的例子是名人堂打者柏格斯（Wade Boggs）每場比賽前都得來盤雞肉，還因此被冠上「雞肉人」（Chicken Man）的雅號，就只因為拿過五屆打擊王並且是三千安俱樂部一員的柏格斯堅信「場場有雞肉吃」是他年年打出三成的不傳之秘。而決定上場打擊先後與時機的棒次同樣有許多打者奉之為重要的習慣。前兩年長時間擔任第二棒的賈吉因索托的到來本季被調往第三棒，整季下來包括季後賽在內無一場例外。到如今才要求他改打第四棒會不會反弄巧成拙是布恩不得不考慮的問題。

更重要的是，儘管賈吉季後賽持續表現低迷，但打序分別在他前後的索托跟史丹頓可是火力四射。第二戰又轟出陽春彈的索托最近四場比賽三支全壘打，整個季後賽打擊三圍高達.350/.460/.700，至於勇奪美聯冠軍賽MVP的史丹頓（.279/.354/.744）更不在話下。眾所周知，年年被大量保送的索托這一季之所以能打出生涯新高的41支全壘打，與對手投手忌憚在他之後上場的賈吉不敢投得太閃，以免造成賈吉打擊時壘上有人大有關係。即便陷入低潮，目前看來賈吉這方面的震懾力仍然不變。一旦將他與史丹頓棒次對調，雖說後者確實近況奇佳，但如此一來索托還能不能有那麼多好球可打也會是個問號。

賈吉打不好是事實，但索托因為有他在後面保護，才得以有更多好果子吃。 影片來源：美國職棒 YouTube官方網站

以上這些理由雖然無法用數據驗證是否正確，但無疑是會影響賈吉、索托以至於史丹頓心理層面的變數。基於此按兵不動可能才是洋基迎接第三戰時最好的選擇，而不是妄想「換座位試手氣」的賭徒思維。但賈吉打擊不振的問題又該如何解決？

只有一個字：等。事實上半年前布恩就已經等過一回。今年開季打完二十多場比賽，賈吉僅僅擊出兩支全壘打，打擊三圍掉到只有.174/.308/.337。當時賈吉單場吞下4K被主場球迷噓爆的畫面恐怕很多人都早已忘得一乾二淨——只因為此後賈吉狂轟56發全壘打。有過這樣的經驗，在此關鍵時刻布恩想必會選擇再次相信賈吉。

賈吉在季初也曾低潮過，但他打順之後就一路轟個不停。而且本季他在主場的火力比在客場更猛，洋基可以期待他下一場建功。 影片來源：美國職棒 YouTube 官方頻道

儘管在季後賽的短期決戰中主場優勢影響較小，但回到地利人和兼備的主場應該對賈吉走出低潮會有相當幫助，再加上上一戰盜壘弄傷肩膀的大谷翔平傷勢如何仍狀況不明，這是道奇的不幸，對洋基來說卻是猶如天助。第三戰不僅是洋基今年甚至是他們近年來最為關鍵的一役。此時此刻賈吉如果還無法振衰起敝及時打出MVP等級的實力，那也只能說洋基真的是大勢已去。

商品推薦