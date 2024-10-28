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中職／統一獅11年奪1冠 缺少一點底蘊的強隊

聯合新聞網／ Ramos
統一獅在中華職棒總冠軍賽以1勝4敗輸給中信兄弟，大約符合賽前多數球迷的預期。獅隊近4次打進總冠軍賽僅贏得1次驚險奪冠，在大賽的戰鬥力似乎是弱了一點。 聯合報系資料照片
統一獅在中華職棒總冠軍賽以1勝4敗輸給中信兄弟，大約符合賽前多數球迷的預期。獅隊近4次打進總冠軍賽僅贏得1次驚險奪冠，在大賽的戰鬥力似乎是弱了一點。 聯合報系資料照片

台灣大賽上週落幕，中信兄弟以4勝1敗擊敗統一獅，拿下隊史第10座總冠軍，同時也是中信兄弟這4年當中的第3冠，堪稱近年常勝軍，在此，先恭喜黃衫軍。

回顧今年台灣大賽，從投手、打擊、守備、跑壘、戰術、臨場應變能力、大賽抗壓性、凝聚力等各方面來看，中信兄弟表現都優於統一獅，只花5戰奪冠可說完全沒有僥倖成分，統一獅若有健康的古林睿煬和布蕾克，或許還有機會一搏，只可惜沒有，可以說，台灣大賽首戰古林投完3局傷退，整個戰局就走向對中信兄弟有利的方向。

台灣大賽很重要的一個觀察指標，我覺得是「長打」，中信兄弟5戰掃出17支長打，包含13支二壘安打和4發全壘打，長打率0.461，反觀統一獅長打只有5支，包含4支二壘安打和1三壘安打，全壘打掛零，長打率0.302。

中信兄弟在這次總冠軍賽展現強大長程火力，5場比賽攻下33分，統一獅隊則是只得到19分。 聯合報系資料照片
中信兄弟在這次總冠軍賽展現強大長程火力，5場比賽攻下33分，統一獅隊則是只得到19分。 聯合報系資料照片

很明顯地，今年台灣大賽就是機關槍對大砲的決鬥，你可以看到有時候統一獅單局2、3支安打卻沒得分，中信兄弟適時長打就能進帳分數，得分有效率得多，這也是近年全球棒壇流行「飛球革命」，有長打能力的打者把球往天空打，盡可能製造長打多推進壘包，道理就在於此，也可以看出兩隊打擊教練提供的擊球訓練模式和策略大不同。

統一獅從2007年至2013年期間，7年奪5冠，包含2007至2009年的3連霸，「南霸天」 的稱號當之無愧，然而從2014年到今年，11年期間統一獅只拿到1次總冠軍，就是2020年台灣大賽在1勝3敗逆境中，上演3連勝大逆轉奪冠戲碼，堪稱經典。

如果再細看的話，統一獅在2018、20、21、24年打進台灣大賽，這4次全都是不被看好的一方，只有在2020年驚險奪冠，換句話說，過去那支戰力明顯壓過對手的獅子軍，近年已經不復存在了。

在各隊都積極補強的情況下，統一獅近年已無昔日「南霸天」那種輾壓對手的超強戰力。 聯合報系資料照片
在各隊都積極補強的情況下，統一獅近年已無昔日「南霸天」那種輾壓對手的超強戰力。 聯合報系資料照片

2011年La new熊北遷桃園更名「Lamigo桃猿」，一直到2019年季後轉賣給日本樂天集團，Lamigo桃猿9年豪取6冠，洪一中執教的猿軍絕對是當代最強軍團。

中信兄弟在歷經7年6亞苦熬期，如今搖身一變成為4年3冠常勝軍，逐漸打造良好的體系和文化，並配備戰力強大的洋投群，也讓中信兄弟總教練無論怎麼換，幾乎都有台灣大賽可打，就可知道一支職業球隊的體系和文化，以及球團母企業所給的後勤資源有多重要。

中信在接手兄弟之後，努力打造出新的奪冠班底和球隊文化，現在已成中職近年來最有競爭力的球隊。 聯合報系資料照片
中信在接手兄弟之後，努力打造出新的奪冠班底和球隊文化，現在已成中職近年來最有競爭力的球隊。 聯合報系資料照片

當然，統一獅絕對是一支強隊，也有逐鹿中原的本錢，陣中明星球員很多，洋投戰力也算相當不錯，只是為什麼遭遇聯盟頂級強隊常落居下風，讓統一獅球員在台灣大賽對戰起來有一股很深的無力感，這或許值得球團高層深思。

中信兄弟 中華職棒 古林睿煬 台灣大賽 棒球專欄 統一獅

Ramos

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