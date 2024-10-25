爛隊翻身三年不晚 火箭可望成衝擊季後賽大黑馬

休士頓火箭從因疫情縮水的2020-21球季起連續兩年蟬聯西區爐主，且例行賽17勝55敗、20勝62敗、22勝60敗，連三季勝率不及38%。看似重建黑暗期路遙遙的火箭其實在過去三年囤積了不少天賦，上個球季是他們過去三年的布局獲得重大進展的一年，例行賽戰績大幅提升至41勝41敗，可謂爛隊翻身三年不晚。陣中年輕雙核心格林(Jalen Green)、森根(Alperen Sengun)就是過去三年球隊以戰養戰培養出來的當家門面，兩人逐年進步的優質成績有目共睹，也讓球團趕在2021梯新秀提前續約截止前夕和兩人達成延長協議。

此外，還有許多固定輪值中的優質潛力股如上季繳出13.7分8.1籃板，過去兩年出勤率十分不錯的21歲中前鋒史密斯(Jabari Smith Jr.)，以及體能勁爆的二年級前鋒21歲的湯普森(Amen Thompson)，外加拿過夏季聯賽MVP，全隊最年輕的搖擺人惠特摩(Cam Whitmore)，還有今年選秀探花，來自名門肯塔基大學的謝普德(Reed Sheppard)，這批年輕的火箭人入正慢慢建立起球隊未來的根基，搭配這兩年陸續找來正值當打之年且富有大賽經驗的范弗利特(Fred VanVleet)、大鎖布魯克斯(Dillon Brooks)，以及老將格林(Jeff Green)能替年輕一輩帶來經驗傳承與穩定球隊內部的安定力量，從他們本季熱身賽的3勝1敗可以窺見火箭的進步絕非偶然。

選秀探花謝普德(右)也是不錯的潛力股，他在大學時期三分球就有超遠射程與超高準度，有不少人看好他會成為柯瑞接班人。 美聯社

首先火箭在內線輪值上有了不錯的天賦與深度，今年找來的保鑣亞當斯(Steve Adams)只要能擺脫過去兩年出賽場次偏少的狀況，相當於禁區人手除了森根、史密斯外，又多一名先發級別的戰力保險擺在禁區任教練團差遣。

而來自土耳其22歲，6尺11吋的森根在打法風格上無疑是聯盟中最接近金塊約柯奇(Nikola Jokic)的內線球員，其打法沉穩、閱讀比賽的理解力出色，三個賽季來每年都有感成長，去年繳出21.1分9.3籃板5助攻，1.2抄截。他的學習態度謙虛正面，各項環節都願意替團隊付出，跟約柯奇一樣能在高位策應，替隊友掩護紮實，擋拆的下滑跟進意識也不錯，雖沒有過人爆發力但同樣有著靈活腳步且放球手感柔軟，具備水準以上的長人持球技術，除了射程與三分火侯不像約柯奇那麼全能外，年輕的森根已具備能作為核心長期培養的特質與技術展現，火箭端出5年1.85億美元就留人成功，都算是森根佛心的價碼了。

申根在開季首戰就展現全能身手，以他的潛力和態度來看，未來有機會進化到約柯奇的水平！ 影片來源：火箭YouTube官方頻道

和森根的沉穩不同，格林是球隊中打法最華麗，最具連續飆分能力的得分箭頭。做為當年發展聯盟閃燃隊計畫的一員，格林當時的評價就是攻優於守，爆發力出眾但球技粗糙，且投籃穩定性不佳，屬於高風險高報酬的投資。但火箭經過三個賽季的等待，給予格林大量的空間發揮，確實能在他的身上看見一些價值。

格林上個球季全勤出賽82場，繳出19.6分5.2籃板3.5助攻，可以看見他防守端加強的協防意識，幫忙卡位撿籃板來創造快速反擊機會。進攻端他的飆分能力真的是有潛力成為上得了檯面的優質得分手，立基於強大的體能，他擁有極快的第一步突破能朝攻擊籃框，也能在你面前直接旱地拔蔥跳投。即便他的出手動作依舊不是那麼的流暢，但是跳投點極高並不好封蓋，且手感一來，連續三分命中毫不客氣，的確是個天生的得分好手。

接下來邁入第四個賽季，格林要有所突破的關鍵反倒在於他得懂得在快節奏之間慢下來打。當球隊陷入僵局或關鍵時刻確實需要格林這種帶有侵略性的自主進攻，但他整場比賽肯定是不缺球權的，他得學習冷靜、觀察場上的動態，拿捏收與放的尺度，從而去改善他的投籃選擇，藉由他切入撕裂防線的威脅性，他應該有更多替隊友製造機會的可能。

格林生涯第四季球技更為成熟，本季得分可能有爆發性的成長。 影片來源：火箭YouTube官方頻道

上個球季在森根受傷缺陣期間，格林就表現不俗帶領火箭拉出一波11連勝，相信這個小子未來是有潛力扮演好球隊領袖的。火箭以3年1.06億美元和格林提前續約，也是希望看見未來格林和森根有著更契合的裡外搭配，聯手帶領火箭提升贏球場次，建立屬於他們的贏球文化，進一步挑戰上一個層級的勁旅。

火箭目前的陣容年輕且富有天賦，只要長期保持輪值名單的穩定與健康，新賽季戰績持續上看，成為挑戰季後賽的黑馬都是相當有可能的。

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