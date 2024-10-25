鐵血士官長巴特勒 逃不出萊里的手掌心

熱火球季開幕戰97：116被魔術痛宰，熱火老大「士官長」巴特勒全場8投1中只得3分、5助攻。除了熱火老大表現失魂落魄，熱火老二中鋒阿德巴約同樣打一團糟，5投1中得9分5籃板，毫無存在感。

巴特勒上上季帶領熱火打出東區「老八傳奇」，直闖NBA總冠軍賽，熱火為巴特勒奉上一分三年1.46億美元合約，今年是合約第二年4870萬美元（2024-25），最後一年合約更高達5240萬美元，巴特勒2025年夏天將有球員選項。

明年36歲巴特勒會不會選擇跳出合約成為自由球員，在自由市場爭取生涯最後一分養老合約？恐怕很難，巴特勒必須再次帶領熱火打出季後賽奇蹟，甚至打進總冠軍賽，才有可能在2025年6月30日前拿到一分熱火兩年1.13億美元的提前續約。

熱火總裁萊里是老狐狸，他不可能會在2025年夏天前給巴特勒一分提前續約，不管是兩年1.13億美元還是四年2.4億美元超級頂薪合約。萊里戰略、目標、現在未來爭冠藍圖都很清析，一切都要看巴特勒場上表現和熱火戰績。巴特勒在熱火五年，肯定了解萊里文化和自己年紀，即使明年熱火奪冠，他也很難拿到一分超級頂薪合約。

巴特勒(左)是在2019年的四隊交易中，被76人換到熱火，接下來在2021年獲得延長合約。5個球季過去，巴特勒(左)與熱火總裁萊里(右)的蜜月期早已過去，兩人現在打得算盤完全都是商業考量，沒有任何情面。 美聯社資料照片

巴特勒心知肚明，除了打好每一場比賽並且保持健康，更得在季後賽拿出MVP表現帶領熱火前進，否則明年夏天他很可能必須大幅降薪續約，甚至只能被迫執行最後一年合約。這種拿不到心裡不爽，卻也不能公開決裂不滿情緒正在熱火內部擴散，巴特勒在熱火球季開幕戰失魂表現，萊里五味雜陳。

巴特勒在熱火五年，三年度帶領熱火打到東區決賽，兩度打進總冠軍賽，儘管都沒能一步登天摘下總冠軍，但巴特勒鐵血堅硬和強悍球風已經成為熱火標誌，不管是上上季東區老八傳奇還是2020年熱火總冠軍之旅，熱火已經是士官長的球隊，巴特勒就是熱火隊魂和邁阿密象徵。

萊里對巴特勒最大不滿是巴特勒不能在季後賽保持健康出賽，這對熱火布局和爭冠帶來很大影響。另外就是巴特勒例行賽出勤率，過去五年熱火生涯巴特勒場均出賽只有58場，上季季後賽全程傷停，萊里所有布局和計畫全毀在這裡。NBA例行賽82場，巴特勒平均每季出賽率只有七成，萊里很難把球隊未來押在巴特勒身上。

巴特勒(左)是大家公認的好球員，球技與拚勁都是一流，但無奈也有「先天玻璃聖體」基因，因傷缺賽場次太多，可能讓萊里覺得他不值得更高的身價。 美聯社

士官長打得好不一定有賞，也不一定有機會在明年夏天以前拿到超級合約，打不好就很容易成為全民公敵和交易籌碼，這就是今年球季巴特勒微妙處境。不過熱火一直是聯盟最鐵血又有韌性球隊，不管巴特勒狀況好不好，心裡是不是真的老大不爽，萊里總有辦法變出各種魔法，做好各種修正與調整，保持熱火最大競爭力。

形勢比人強，掌握局勢和情勢，萊里就是有過人主宰能力，他唯一失算的是2014年夏天，當詹姆斯決定離開熱火另起爐灶、脫離萊里體系文化，不想再受萊里控制主宰，萊里卻束手無策，只能眼睜睜看著詹姆斯離開邁阿密。詹姆斯決定重回老家克里夫蘭騎士效力的決定充滿溫暖，更有著心動迷人故事，詹斯斯不想在萊里文化和掌權控制下打球，這才是最重要原因。

眼前巴特勒沒有詹姆斯那種能量和影響力，而且巴特勒還有兩年合約要走，嚴格來說巴特勒必須更專注在比賽和熱火贏球目標，而不是心猿意馬，一直想著提前續約，讓情緒和憤怒影響自己情緒和打球節奏。

巴特勒不是詹姆斯，可以潚灑地華麗轉身，還是應該想想怎麼把這支球隊先帶回總冠軍賽再說。 影片來源：熱火YouTube官方頻道

如果熱火例行賽戰績可以過得去（至少東區前六），明年夏天熱火才會做出改變，萬一熱火戰績不如預期，巴特勒也沒能打出熱火老大數據和領袖表現，萊里季中就會做出調整，隨時都可能出手做出改變，今年熱火肯定很難平靜。

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