洋基vs.道奇像神仙打架 超強火力下的贏球關鍵

根據棒球歷史學家Sarah Langs女士的研究，這次的世界大賽共有五位前MVP參加，是歷史上最多人的一次，這還不含索托(Juan Soto)、孟西(Max Muncy)等人。這次星光熠熠的世界大賽，將會是一場打擊決勝負的系列賽。原因？兩邊的打擊都太不科學了。

洋基是大聯盟最會打全壘打，也是最會選四壞球的球隊，道奇隊則是國聯這兩項技能的第一名；季後賽中道奇隊打了20轟，遙遙領先，第二名就是紐約兩支球隊的13轟，但洋基比大都會少打了4場。洋基在例行賽團隊保送率為10.8%，是三十隊唯一一支超過10趴的隊伍，而他們在季後賽更把這能力提升至13.9％，不過緊追在後的就是道奇的12.6%。洋基隊在季後賽每個打席要看四球以上，道奇隊也接近這數字，兩邊都不會去追打引誘球，都會設定好能揮擊的範圍。兩隊都能讓對方投手感受到巨大的壓力。

美聯、國聯冠軍戰十大精彩好球 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

洋基隊尤其從比賽一開始就能讓對方投手頭痛。在洋基隊九場季後賽中，前兩棒托瑞斯(Gleyber Torres)和索托在首局只出局三次而已，其中托瑞斯只有一場比賽在第一局沒上壘。洋基在首局的上壘率有.409，僅次於只打了三場比賽的釀酒人。但道奇這邊有大谷打第一棒，連法官在世界大賽前都忍不住說『他就是地表上當今最強球員』的男人，他雖然壘上無人時打不大出來，但他在國聯冠軍賽高達.548的上壘率，而且第二棒貝茲(Mookie Betts)恢復正常，中心打線又冒出個MVP級的艾德曼(Tommy Edman)，他上壘後的得分效率奇高。舉例來說，在國聯冠軍賽第四戰，大谷打出首打席全壘打後，接下來就看不到好球了，三度遭到保送，而這三次大都會會付出的代價就是大谷都得分。

美聯冠軍賽MVP被怪力男史丹頓(Giancarlo Stanton)拿走，他在洋基時期就是大好大壞，剛好現在遇到開六六大順，一人連法官的份也carry起來。但索托已經讓洋基老闆不能不簽了，如果不續留下他，恐怕布朗克斯會暴動，除了在美聯冠軍戰第五場那支石破天驚的延長賽致勝轟，他在季後賽連九場上壘，進階數據+wRC高達203，在兩隊中僅次於史丹頓而已。如果法官能恢復他例行賽的水準，洋基打線在有長打、又有選球的情形下，會讓道奇投手從先發到牛棚投手都不好過，尤其七戰四勝制的比賽，道奇又得用牛棚車輪戰起碼一次的狀況，投打間越熟悉，對打者就越有利。這都會是洋基的優勢。

應該沒人會料到史丹頓會在今年季後賽大復活，他與賈吉、索托組成的打線真是無堅不摧！ 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

當然道奇打線也不是吃素的，在國聯冠軍系列戰贏球的四戰共得到37分，六場比賽淨勝大都會20分，是大聯盟季後賽歷史上單一系列戰差距第四大。道奇隊的打線深度或許比洋基還可怕，他們在國聯冠軍系列戰打成這場歷史等級的火力展示，還是在MVP之一的弗里曼(Freddie Freeman)只剩一條腿，當家游擊手羅哈斯(Miguel Rojas)缺席的情況下締造的。道奇得在長打火力和選球上比洋基更洋基，才能在這場神仙打架等級的打擊戰獲得上風。

道奇在國聯冠軍戰系列賽中，得分像喝開水一樣容易！ 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

雙方首戰都會推出王牌投手，洋基是柯爾(Gerrit Cole)，道奇則是弗列爾提(Jack Flaherty)。柯爾雖然在美聯冠軍系列戰對守護者隊那場比賽沒投完五局，但他在分區系列戰對皇家第四戰時的威風八面，讓總教練布恩(aron Boone)還是最相信這位塞揚巨投。而且他能在系列戰出場三次（第一和第五戰先發，如果打到第七戰還能中繼），這對洋基來說是最好的安排。弗列爾提在季後賽最後一次的出賽狀況令人擔心，直球速度掉到只剩90英哩出頭，三局就失8分，更令人咋舌的是他居然連一次三振都抓不到，道奇隊首戰只能繼續相信弗列爾提還是那個例行賽的他。

第二戰道奇已經宣佈要交給山本由伸，但洋基還沒公佈人選，雖然布恩有暗示可能是左投手，但沒宣布前都有變數。第三戰道奇應該是由布勒(Walker Buehler)登板，把牛棚戰壓到第四場，如此看來，先發投手的優勢肯定是在洋基這邊。

至於牛棚，雙方都很有一套。洋基隊在短短一個月內，把原本殘破不堪的牛棚戰力蛻變成頂級水準，甚至比守護者的四本柱還強。在季後賽洋基救援投手群的自責分率僅僅2.56，道奇則是盡量保留勝利組戰力到真正關鍵時刻，羅伯茲(Dave Roberts)教頭最信任的寇佩克(Michael Kopech)、菲利普斯（Evan Phillips）和崔能(Blake Treinen)在季後賽加起來20局只失兩分而已。這兩邊真的得看誰上場機會比較多了。

對於大聯盟總部來說，等了43年才等到這個夢幻對決出現。對一般球迷來說，看星光燦爛，內容精彩的世界大賽也是最過癮的事，期待週六開始，我們能有個最精彩的世界大賽。

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