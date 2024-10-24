12強賽／國手打台灣大賽出問題 呂彥青、曾頌恩是替換首選

台灣大賽昨(23)日打完第4場比賽，中信在客場再度獲勝呈現聽牌狀態，只要在25日贏下最後一場，便可奪回失去一年的總冠軍，由於前幾場都是一方以大比分獲勝，這系列賽事的精彩緊張的程度有些不若去年，且也讓多位即將在11月中參加12強世界棒球錦標賽的國手成為傷兵，影響台灣國家隊的戰力。

投手方面最大的變數當然就是古林睿煬的傷勢，古林19日扛下台灣大賽首戰的先發，前3局有效壓制中信打線，第4局熱身時卻無預警退場，之後球團回報是背部肌肉緊繃，他的退場也讓統一的投手安排亂掉，接替上來的6名投手都有失分，終場統一團隊失掉10分落敗。

球賽落敗是一回事，古林的傷勢則是更重要的問題，古林在22日開始恢復傳接球，要視傷勢狀況及賽事發展，才能決定他是否還會在總冠軍賽上場，如果傷勢恢復不理想，等於今年中職球季宣告結束，這樣的身體狀況也根本不可能再應付10天、半個月後的熱身賽及12強正賽，勢必得換人，本屆12強的主戰王牌因傷無法參加，中華隊還未比賽就大受打擊。

古林睿煬在台灣大賽首戰傷退，如果傷勢嚴重，不但影響統一戰力，也是國家隊的損失。 中華職棒聯盟提供

另一個出狀況的是統一的邱浩鈞，邱浩鈞本季出賽48場是隊上最多，在中繼及終結者角色間互換，投出2.84防禦率、14次中繼、6次救援成功的優異成績，WHIP也是生涯最低的1.11，因此獲選為12強國手，但其實他在9月的狀況並不好，尤其是控球，7又2/3局就投出8次保送，單月防禦率高達4.70。

邱浩鈞在台灣大賽的首戰及第3戰都有登板，但2場加起來面對7個打席只解決1人，首戰投出2次保送，22日則被打出4支安打，丟掉5分自責分，防禦率是爆表的135.0，這樣的投球內容使得他在剩下賽事或許已無太多的上場機會，而這種狀態要面對更強上一級的外國打者，實在令人擔憂。

邱浩鈞(圖)近況很差，或可考慮以呂彥青替換。 聯合報系資料照片

打者部分則又是傷兵困擾，統一的重砲手林安可在挑戰賽首戰傷到腳跟，針對林安可的傷勢，總教練林岳平表示他的還需要一 點時間恢復，因此在台灣大賽前3戰都沒有先發，第3戰甚至完全沒有上場，雖然第4戰先發，但只能擔任DH，腳如果沒有完全復原，要去打12強也有很大的疑慮；而在第2戰被自打球擊中膝蓋的邱智呈，在第3、4戰仍擔任先發，不過他在台灣大賽的打擊近況並不理想。

上述4名12強國手除了邱智呈狀況較正常外，其餘3人如因傷勢復原緩慢或狀況調不回來，考量到球員職業生涯及國家隊戰力，都應有輪替的方案，而對手中信的一投一打都是可以考慮的對象。

呂彥青在台灣大賽已出賽3場，總共投2又2/3局無失分，只被打出1支安打，表現穩定，尤其是在第3戰只領先3分的6局下，1人出局滿壘緊急上場救援，成功化解危機，更是該場中信贏球的關鍵，賽後呂彥青也獲選為單場MVP，呂彥青今年狀況雖不若上季，仍有24次中繼成功，如果近況不錯，取代邱浩鈞是個選擇。

呂彥青在今年例行賽雖然表現不若上季，但在台灣大賽卻是狀況頗佳。 聯合報系資料照片

今年打出3成04打擊率、10轟、52分打點生涯年成績的曾頌恩，由於功能性而被摒除在先前公布的12強外野手名單外，但他在台灣大賽的打擊表現十分突出，前3戰13個打數打出6支安打，其中還包括2轟，長打威力展現無遺，而他例行賽10轟中有3轟是在大巨蛋擊出，3場在大巨蛋的總冠軍賽又轟出2發，累積5轟，儼然是「大巨蛋王」，如果林安可的腳傷還是有疑慮，那曾頌恩絕對是第一順位的替補人選。

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