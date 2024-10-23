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中職／古林缺陣影響太大 獅隊恐怕要靠奇兵才能致勝

聯合新聞網／ Tzuyi
由於古林睿煬的缺陣及投手群的不穩，獅隊在總冠軍賽陷入逆境中，讓調度更加雪上加霜，未來恐怕必須派出奇兵才有機會扭轉局勢。 聯合報系資料照片
由於古林睿煬的缺陣及投手群的不穩，獅隊在總冠軍賽陷入逆境中，讓調度更加雪上加霜，未來恐怕必須派出奇兵才有機會扭轉局勢。 聯合報系資料照片

統一獅在季後挑戰賽以3勝1負的成績擊退樂天桃猿，睽違2年後再度挺進台灣大賽，讓總冠軍賽不是日籍教練對決，替台籍教頭掙下顏面。不過人算不如天算，獅隊在首戰就失利，而且最慘的是當家王牌投手古林睿煬僅投3局就因傷退場，讓球隊調度亂了套，最終遭到逆轉，賠了夫人又折兵。

古林睿煬是本季獅隊頭號先發，他拿下聯盟防禦率王，勝投及三振都排名第三，成為唯一一位入圍年度MVP的本土球員。他球速最快可達157km，在中職本土排名第二，而且球質水準佳並具有尾勁，加上本季控球大幅進步，「快、狠、準」的球風讓打者難以掌控，讓他正式蛻變成王牌投手，更吸引國外球團關注。然而他的傷退，讓系列賽一開始統一就受到嚴重打擊，不能只祈禱他平安無事，更要思索後續賽事如何調度。

本次賽事獅隊帶了15位投手，除了前四戰掛帥的古林睿煬、勝騎士、羅昂及郭俊麟外，還有林詔恩胡智爲本季有先發登板過，另外林子崴昔日也有進行養成先發的紀錄。雖然看似人手選項很多，但胡智爲及林子崴都是近期傷癒歸隊，他們首戰就有出賽，控球及壓制力表現都不理想。

胡智爲先前因傷所苦，在先發時表現並不理想，無論球威及控球都還沒恢復，不太可能成為關鍵賽事的奇兵。 聯合報系資料照片
胡智爲先前因傷所苦，在先發時表現並不理想，無論球威及控球都還沒恢復，不太可能成為關鍵賽事的奇兵。 聯合報系資料照片

原本統一投手近況就比較不理想，古林睿煬的傷退更是加雪上加霜，讓餅總的調度更加捉襟見肘。第5戰毫無疑問應會讓休息4天的勝騎士再度登板，他雖然在第2戰被擊出較多的安打，但仍是獅子軍目前最穩的先發投手，也是最適當人選。但考量羅昂的狀況及對戰表現真的很不理想，讓他扛背水一戰，恐怕心臟要夠力。因此若戰事延長，第6及7戰勢必需要有其他人選跳出，懂得出奇兵的球隊，才有獲得爆冷勝出的機會。

林詔恩無疑是最有機會頂上先發的人選，他開季就拿下4連勝的成績，是獅隊上半季封王的關鍵人物。不過他因為流感陷入低潮，加上教練團策略性保護，讓他下半季一度銷聲匿跡，直到季末才重返一軍。林詔恩的優勢在於他不怕面對大場面，不會因為年輕就畏懼大賽，有當奇兵的潛力。另一方面他對戰兄弟很有一套，除了曾頌恩及王威晨外，其他球員對他多半沒輒，他若能頂上先發，較有機會延長戰局。

還有一位奇兵則是今年加盟獅隊後整季沒有先發過、還一度成為終結者的裴瑞茲。他早期是以先發養成的投手，近來這幾年雖然主要以牛棚登場，但仍都有支援先發的紀錄。來台後，他原本設定就是可以成為活棋的投手，主要是獅隊牛棚缺人，他才一直沒有先發登板。由於總冠軍賽前三戰都是大比分賽事，比較不需要他上場，養精蓄銳已久，不無可能讓他試試看，而且他對戰兄弟一樣表現不俗，11局投球只失掉2分，也是有機會能夠成為奇兵。

裴瑞茲今年沒有先發紀錄，但他有充沛的體能，對戰兄弟也表現不錯，加上獅隊前面有2場被打爆，讓他無用武之地，或許也可先發個幾局。 聯合報系資料照片
裴瑞茲今年沒有先發紀錄，但他有充沛的體能，對戰兄弟也表現不錯，加上獅隊前面有2場被打爆，讓他無用武之地，或許也可先發個幾局。 聯合報系資料照片

當然獅隊一定還是會期待古林睿煬能夠登板救火，不過就算歸隊也不太可能滿血回歸，傷勢仍可能造成不小的影響。即使他能夠出賽，以最安全的情況下，獅隊還是要備妥雙先發的可能。因此只要戰事延長，林詔恩或裴瑞茲都必須做好準備，出奇才更有致勝的可能，否則只能含淚看著黃色彩帶拋下了。

中信兄弟 中華職棒 古林睿煬 林詔恩 棒球專欄 統一獅 胡智爲 郭俊麟

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