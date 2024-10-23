工具人出頭天！ 艾德曼、赫南德茲是道奇奪冠X因子

鑿戰6場擊敗紐約大都會，道奇除了陣中多位巨星連線，季中從紅雀交易得來的工具人艾德曼（Tommy Edman）以及鳳還巢的赫南德茲（Kike Hernandez）絕對功不可沒，前者從最初的第九棒到扛下四番重任，最終敲出平隊史紀錄的11分打點，也獲選國聯冠軍賽MVP；後者勘稱「十月先生」，關鍵時刻的致勝一擊早已多不勝數；這兩位大將例行賽的成績雖不突出，但短期賽為球隊調度帶來的彈性與大心臟，將成為道奇隊最終能否奪冠的X-Factor。

全能工具人——艾德曼

艾德曼在國聯冠軍戰系列賽的打擊率高達.407，並獲選為MVP。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

自紅雀隊時期以來，生涯99的wRC+已經說明艾德曼就是個聯盟平均等級的打者，但他靠著跑壘拚勁與扎實的防守能力，成為各球團都想擁有的一名中流砥柱，尤其他的守備能力突出，不僅能勝任內野多個位置，外野也能游刃有餘，這對傷兵滿營的道奇來說格外重要，當面臨弗里曼（Freddie Freeman）受傷、孟西（Max Muncy）需移防一壘，勒克斯（Gavin Lux）又無力鎮守游擊大位時，艾德曼就成為總教練羅伯茲（Dave Roberts）調度上的一枚活棋。

進攻面上，艾德曼左右開弓使他能面對左/右投的投手（儘管對上左投的成績明顯好上不少），且明顯優於板凳上的泰勒（Chris Taylor），將球打進球場的能力也更勝一籌；國聯冠軍系列戰就扮演起奇兵的角色，6場比賽都敲安，累計29打席敲出11支安打，包含1轟及3支二壘安打，打擊率0.407，攻擊指數（OPS）高達1.022。這種保送不多、積極出棒的進攻型態，不免令人想起2019年帶領國民奪冠的坎崔克（Howie Kendrick）。

大場面實力依舊——赫南德茲

赫南德茲生涯在例行賽的表現都算是普通，但多次在季後賽挺身當英雄，已經打出15支全壘打！ 影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube頻道

回到道奇球場的赫南德茲人氣依然不減，他在場上場下帶來的活力及注入的休息室文化，讓他成為道奇隊的精神領袖；而提到面對大場面的實力，與其說是經驗，不如說赫南德茲就是為此而生，生涯季後賽已經累積239個打席，wRC+是137，遠超生涯平均的93，而且一點也沒有校正回歸的跡象，今年季後賽37個打席繳出 .303/ .378/ .485的打擊三圍、2轟，wRC+更高達145。不僅能在場上表現出色，還能在更衣室中穩定軍心，在季後賽這種高壓環境中，這種無形的領導力也可能會左右戰局。

此外，赫南德茲頂尖的守備能力也不容忽視，作為內外野交錯的工具人，他在外野的防守能力特別出色，防守範圍更勝聯盟平均等級的外野手；雖然作為內野手的進階數據不算太好看，但在艾德曼的接替下，赫南德茲應該不需要接替最困難的游擊防區。

艾德曼與赫南德茲的例行賽數據可能不像某些明星球員那樣耀眼，但他們帶來的戰術靈活性、速度、經驗，以及對比賽的敏銳度，往往成為決定季後賽比賽勝負的關鍵因素。他們能夠在不同守位靈活切換，無論是打線調度，或是組建更堅強的防守陣容，都扮演極具重要的角色。

季後賽往往由一些不起眼的角色來決定勝負，遙想2016帶領小熊破除百年魔咒的工具人佐布里斯特（Ben Zobrist），穩定地為球隊帶來貢獻，最終獲得該年世界大賽MVP；如今艾德曼、赫南德茲棒子正熱，兩位工具人可能就是道奇通往冠軍的X-factor。

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