日職／五隊換帥！兩冠軍教頭高歌離席 爭議焦點卻在樂天

2024年賽季告一段落，許多球隊也開始進行新一波人事調整。包括西武、中日、阪神、歐力士和樂天，已經確定共有五隊走馬換將。有的球隊換總教練，或許算是還在預想之內，但也有幾位教練的更動，會讓人比較出乎意料。

在這五隊之中，西武和中日換人是相對比較符合預期的。西武今年不僅墊底，戰績更是慘澹的49勝91敗3和，勝率3成50。含前身西鐵獅，隊史上回勝率在3成5以下，已經是遭逢「黑霧事件」假球風暴的1971年了，單季91敗也是隊史最慘。西武在季中已經撤換了原總教練松井稼頭央，渡邊久信則是過渡接管性質。明顯需要大幅改革的西武隊，最終將這份重大責任，交給了原二軍總教練西口文也接手。

另一隻受到戰績因素換帥的就是中日龍。立浪和義自2022年賽季職掌兵符，落得三年都在央聯墊底的慘澹成績。這幾年中日的票房成長不錯，且據說立浪也有人脈廣、頗受贊助商青睞的門面功能，一度讓外界猜測是不是有可能讓他再撐看看。但中日龍過去再怎麼差，也沒有爛到連三年吊車尾，最終換人也還是合理。起碼沒有像小松井一樣被提早解職，已經算幸運了。

這兩支墊底球隊換人，而歐力士和阪神兩支去年還在爭日本一的隊伍，今年總教練卻都不約而同下台。阪神的岡田彰布上個賽季打破「肯德基爺爺魔咒」，為阪神奪下兩聯盟時代的隊史第二冠，今年成績也有個央聯第二，如此亮眼的戰績，自然不會是他下台的主因。

事實上，已經高齡66歲的岡田，體能上本來就比較難以負擔高強度的職棒賽事，不只本來就只簽下兩年合約，也透露去年季中，特別是夏季炎熱的時候，老骨頭尤其感到吃不消，疑似還因此起了提早退位的念頭。如今想拼二連霸未遂，合約也到期了，乾脆就順勢解甲歸田。疑慮在於最後下台時，球隊卻沒有安排公開活動，讓他好好向球迷道別，被懷疑是不是有內部茶壺風暴。無論如何，筆者認為岡田在球員、教練時期都幫助阪神虎奪下日本一，光是有這份功績，不管中間可能有什麼意外風暴插曲，但岡田終究還是會成為載入阪神史冊的一號大名。

宣布辭去歐力士總教練的中嶋聰，則是位奇人。他將長年B段班的歐力士，帶成了洋聯三連霸，並包括一座日本一。此外，他球員時期則是打過29個賽季，和山本昌並列日職最長壽的人物。但一直以來有關他的一切都顯得比較低調，即使有這些輝煌的功績，但相對貢獻接近的其他球員及教練，他明顯少了一點被「力捧」的感覺。

歐力士總教練中嶋聰帶出三連霸佳績，今年一落到第五就立刻辭職。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

今年歐力士少了山本由伸，球隊傷兵狀況也比較多，最終落居第五，中嶋不只秒遞辭呈，還大白話表示球員已經有太習慣當前體系，以致於有些安逸過頭的現象。和岡田一樣，中嶋也曾透露過當總教練不容易，沒興趣當太久的說法。從這幾年他都選擇一年一簽，證實所言不虛，且如今真在球隊下滑之際高歌離席，也算是讓大眾看到了傳聞中，他總愛不按牌理出牌的這一面。

兩位冠軍教頭意外歸意外，但既然是個人因素，求去算有了合理解釋。而樂天決定換掉今江敏晃總教練，則是在這波教練人事裡最引起爭議的。樂天球團在內憂外患下，多數季前評論都不看好能打出什麼名堂，預測墊底者大有人在。然而今江卻帶領樂天拼到第四，直到九月都還有爭季後賽的機會，也拿下隊史第一座交流賽冠軍。帳面雖然是B段班，不過考量各個因素，打出這樣的成績絕對算是能夠交代，樂天卻選擇直接撤換。

有的教練或許成績不錯，但是價碼比較昂貴，小廟養不起大神就放走了。但今江年薪才4000萬日幣而已。要知道2024年日職12球團，過半總教練年薪都在1億日圓以上，今江拿到的合約待遇不只最差，也距離倒數第二的7000萬日圓（新井貴浩和松井稼頭央）有段明顯差距。而且如果只簽一年，不想再續也就罷了，但今江可是簽了兩年約，表現得又不差，結果約沒跑完就急著提早換人，才會讓外界不解樂天球團在想什麼。

不過若是翻開樂天隊史，就能發現這支球隊非常喜歡走馬換將。即將邁入第21個球季的樂天，就已經累計了11任總教練（10人），其中有6人是只待一年就下台。且像是創隊首任總教練田尾安志，當初也是簽下了複數年合約，卻只帶過一年就被開除。包括田尾在內，也有許多輿論替今江打抱不平，重砲猛批樂天高層的決策。或許今江在用人上確實有些爭議，以及季末爭門票輸球時，還說「感覺不錯」等等的不妥言行，但或許這次的人事決定，更和樂天球團本身的內部文化，甚至可能是三木谷老闆的個人好惡有關。

今江敏晃明明與樂天簽下兩年合約，卻被提早解任。 擷圖自今江敏晃個人IG

如今樂天雖然已確定由三木肇回鍋執教，不過也傳出好幾位部門教練，包括打擊教練川島慶三、外野守備跑壘教練岡田幸文都選擇自請離隊。與其說是和今江同進退，更有種出於對樂天球團的不信任，趕快溜之大吉的味道在。樂天想要重整旗鼓，或許首先得面對的，可能是團隊士氣及信任上的疑慮。

商品推薦