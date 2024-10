K湯危機+熱身賽1勝3敗 獨行俠麻煩大了？

34歲「K湯」湯普森還剩多少油?離開勇士加入獨行俠的K湯能不能幫助球隊衛冕西區冠軍?從獨行俠熱身賽的表現來看,是有些不太樂觀。

K湯季前熱身賽三戰場均7分,三分命中率3成3,投籃命中率更差只有2成4,對快艇一戰9投0中(三分球6投0中),出賽21分鐘0分。不管是熱身還是找狀況培養默契,K湯手感和比賽狀況都不如預期。獨行俠季前熱身賽3連敗後拿下公鹿,1勝3敗季前熱身賽戰績也不理想,團隊合作、角色球員表現和磨合都沒到位。

K湯今夏放棄勇士兩年5000萬美元,放棄湖人四年8000萬美元,最終決定三年5000萬美元加入上季西區冠軍獨行俠。K湯選擇獨行俠看中三點,第一獨行俠是西區冠軍,距總冠軍只差臨門一腳,第二是K湯期待跟唐西奇合作創造未來,第三獨行俠同意給K湯滿意角色和定位。

撇開薪資合約大小,K湯做出很棒選擇和決定,看起來獨行俠也非常需要K湯這支外線和三分球。儘管我都不相信美國媒體相關報導傳聞,湖人很難給K湯四年8000萬報價,特別是在湖人控球後衛羅素選擇執行最後一年1860萬美元合約後,勇士也很難為K湯開出兩年5000萬美元報價。

金錢合約很重要,但對K湯來說,球隊分量和戰術定位、發揮空間更重要。K湯決定離開勇士主要還是勇士已經沒有把他擺在球隊未來核心,K湯想從勇士拿到一分退休合約,但勇士已經決定走不同的路往總冠軍前進。失望的K湯決定加入獨行俠,這個選擇仍需要時間和戰績去證明。

獨行俠季前熱身賽打得非常掙扎,K湯危機只是開端。

獨行俠後衛唐西奇是聯盟最吃球權球員之一,厄文是超級擋拆和單打突破高手,同樣吃球權,獨行俠兩個超級後衛當家直接吃掉超過6成5以上球權。對獨行俠來說最重要關鍵戰術和核心打法就是唐西奇擋拆和厄文單打,打擋拆戰術主要搭檔是中鋒加福德或萊夫利,第三選擇是擁有速度和下切接應運動能力的前鋒華盛頓。K湯大多數時間就是一個空間、等球射手,戰術角色和分量都會不如預期。

獨行俠2號得分後衛和3號小前鋒位置能打的球員很多,前鋒華盛頓和馬歇爾是主力,三名替補後衛丁威迪、哈迪、葛萊姆斯、艾克森都會放進主要輪換,K湯能做的事其實有很多替代品,他們的狀況手感和防守體能都不會輸K湯。

現代NBA更重視防守和速度,更多攻防轉換,K湯上季在勇士手感和得分表現已經起起伏伏,儘管數據不差,場均17.9分,三分命中率還有3成87,但獨行俠後場鋒衛人滿為患,K湯各方面都在退化也是事實。

等球空位射手一直都不好打,把空檔球投進還要專注防守功能很單純,但這種角色球員和戰術定位最難打,K湯需要保持最佳手感和比賽狀況才能建立自己在獨行俠角色。

