世界大賽精彩可期 道奇傷兵多、洋基贏面大

棒球界名氣最大的兩個品牌洋基與道奇，將再次登上十月的主要舞台世界大賽，這不單只是證明哪一支球隊最強，還是大谷翔平與法官賈吉（Aaron Judge）的意氣之爭。到底誰比較強？就看誰先戴上世界大賽冠軍的戒指而定。

美西時間20日晚，道奇淘汰大都會拿下國聯冠軍系列賽，取得前進世界大賽的門票，這也是隊史第22次、過去8年來第4次奪得國聯冠軍。面對美聯強權洋基這一仗不好打，整體陣容觀之更勝道奇，無論是打線與投手戰力。索托（Juan Soto）在洋基的第一個完整球季就直奔世界大賽，他是去年底洋基與聖地牙哥教士隊的七人交易主菜，他的強打能力發揮作用，與法官並列左右門神成進攻主力。

洋基上季在美聯東區以82勝80敗居分區第四，整個冬天球團展開內部的檢討，總教練布恩（Aaron Boone）帶兵功力遭到批評，即便他在前7季有6次帶領洋基殺入季後賽，如今重返世界大賽，他總算是鬆了一口氣，布恩說：「我們能重新打入世界大賽，感覺真的很美妙。我真的為這支球隊感到驕傲，每天能與球員並肩作戰，感覺非常特別。」談及索托的加盟，這位教頭高度肯定說：「他（索托）熱愛棒球，這是偉大球員的共同點，並不是每個人都像他如此熱愛這運動，無論是冬天的體能準備工作、球技的發展。各位知道他是出色的打者，但他也以自己的防守和跑壘功力為榮。當球隊引進一位超級明星時，多少會擔心他人怎樣，但索托就像一般球員，我不必擔心他，大家建立了很好的關係。」索托38場季後賽貢獻10轟，整體攻擊指數 OPS為0.906，在美聯冠軍系列賽打出十月代表作：三支全壘打含那一發把克里夫蘭守護者送回家的關鍵一擊。

除了法官、索托外，美聯冠軍系列賽摘下MVP的史丹頓，亦將成為道奇隊難以忽略的威脅。他五場系列賽僅四支安打，但全部都是關鍵性的全壘打。第一場比賽對薩布羅斯基（Erik Sabrowski）開轟，將洋基領先比分擴大至5：1，第三場比賽從全明星終結者克拉塞（Emmanuel Clase）手裡開砲，讓洋基以4：3領先。第四場比賽，苦主則是史密斯（Cade Smith），史丹頓的三分全壘打將領先擴大至6：2，最後的關鍵比賽，他再貢獻一支兩分全壘打扳平至比分2：2，系列賽還有三次保送，打擊三圍為.222/.333/.889。

洋基以法官(中)、索托(右)和史丹頓(左)為進攻核心，火力非常強大。 美聯社

只是，道奇也不甘示弱，相較於法官、索托和史丹頓，他們擁有當今最強的二刀流大谷翔平，以及兩位MVP 弗里曼（Freddie Freeman）與貝茲（Mookie Betts），絕對不會輕易讓洋基豪取隊史第28座世界大賽獎盃。唯一的變數就是投手輪值，由於傷兵滿營道奇隊進入季後賽至今，並沒有一位可獨撐大局的王牌投手，目前觀之只能依賴三名先發：山本由伸、弗列爾提（Jack Flaherty）以及布勒（Walker Buehler），再來是按先前對決教士、大都會的牛棚車輪戰，藉由後援投手接力方式取勝。

洋基與道奇是經典的對決戲碼，在過去半世紀持續上演，最早可追溯到1941年，當時傳奇人物狄馬喬（Joe DiMaggio） 還在洋基陣中。雙方首次對戰，洋基以壓倒優勢戰勝道奇，但不是洛杉磯道奇、而是布魯克林道奇。接下來13年，洋基持續主導聯盟贏得四座總冠軍。同在紐約的道奇是熬到1955年終於得到回報，第一次打敗洋基贏得在布魯克林的首個、也是唯一冠軍。1958年，道奇從布魯克林搬到洛杉磯，在柯法斯（Sandy Koufax） 和德萊斯戴爾（Don Drysdale）帶領下，在10年內贏下四座冠軍，最令人激賞是1963年世界大賽，道奇隊用四場橫掃洋基奪冠。

洋基1977年開始反擊，綽號十月先生的傑克森（Reggie Jackson）在第六場連敲三發全壘打，助隊奪得冠軍，1978年再下一城重挫道奇。兩隊於上世紀的廝殺最後章節在1981年，道奇先輸兩場又反彈連勝四場奪下第三座冠軍。

道奇隊與洋基隊於世界大賽碰頭是經典戲碼，雙方從上世紀就開始互相爭鬥，洋基取得贏多輸少的絕對優勢。 美聯社資料照片

從此之後，兩隊各自經歷不同路徑成為東西兩岸的豪門而未在世界大賽碰頭，道奇由郝西瑟（Orel Hershiser）領銜贏得1988年世界大賽，洋基在基特（Derek Jeter）領導下於1996年至2009年中共贏得五座冠軍，至2009年為止洋基共獲27座冠軍，仍是聯盟之最，遂奠定他們在世界棒球的王者地位。兩隊交手話題滿滿，鹿死誰手短期賽事難預料，但以整體戰力判斷，洋基勝出機率較高，若道奇投手防線發揮效果，仍有機會逆轉戰局。