中職／悍將農場太貧瘠 林威助接下超高難度任務

林威助強勢回歸！

前中信總教練林威助在2023年季中被無預警調任，經過1年左右的沈寂後，出任富邦公牛成棒隊的客座打擊教練，近期傳出將加入北部某職棒球隊引起網路上熱烈討論，這消息終於在21日被證實，富邦悍將宣布林威助將加入團隊，擔任球團副領隊兼任農場主管，以期厚植球隊長期競爭力，這是繼陳連宏、洪一中、丘昌榮之後，第4位加入富邦團隊的前他隊總教練。

林威助(左)今年4月加入富邦公牛成棒隊擔任客座打擊教練。 擷圖自富邦公牛FB官方粉絲團

林威助自帶高人氣及擁有總冠軍2連霸的實績，宣布加入富邦後讓許多球迷歡欣鼓舞，不過開心一下下就好，因為林威助面對的挑戰不少，想要培養出能幫助悍將在未來奪冠的好手，難度是相當的高。

林威助的職務之一是農場主管，這也會是他主要的任務，工作內容不出制定二軍管理規則及培育計畫、規劃二軍隊形、列出重點培育球員、追蹤球員養成狀況，以及尋找有潛力的選秀人選等，與中信二軍總教練彭政閔之前做的事差不多；而林威助上任後首先要做的就是熟悉二軍球員，並協助這些潛力股成長，使他們能銜接一軍的強度、強化板凳深度及能進行適時適當的戰力輪替，避免8月因幾名主力受傷而使得戰績一瀉千里的情形再次發生，但就富邦現有二軍球員的品質來說，這項任務並不容易。

富邦悍將於21日正式宣佈林威助加入團隊，任副領隊兼任農場主管。 圖／富邦悍將隊提供

富邦二軍今年在6隊中排第5名，與前2季都是第1名相比退步很多，其中團隊打擊率2成53及防禦率4.22也都是第5名，與過去幾年有明顯落差，當然二軍本來就是練兵的地方，戰績不是最重要，但端看球員的表現，發現成長也有限，先看野手部分，今年在二軍表現較好的就是林澤彬及張冠廷2人，不過2人已不算是新生代球員，且即使表現不錯仍沒有多少在一軍出賽的機會，其餘如蔡佳諺、王念好、劉俊豪等人，球季後半段在一軍表現穩定，實力已被看見，如果沒意外，明年大有可能從一軍出發，這幾人當然也是林威助這位農場主管需持續關心的年輕球員，但除了他們之外，其餘二軍野手中令人期待能長成一軍戰力的看起來並不多。

投手方面的育成難度更高，相較野手還有王念好、蔡佳諺等年輕球員，年輕投手如前幾年的潘奕誠、陳聖文等，這幾年連二軍都無法投出穩定的內容，遑論上一軍支援，二軍教練團看起來也對這點束手無策，林威助要如何協助二軍教練團將這些投手練到至少有上一軍的能力，就是個大難題。

當然這與富邦近幾年的選秀策略及眼光有關係，富邦這幾年選秀順位都在蠻前面，前兩輪多以旅外球員及大學投手為主，但包括前述的潘陳2人在內，有多位選進的投手表現不合預期，又放過好幾位可期待的年輕砲手沒選，使得一軍進攻能力不足，投手戰力也出現缺口，林威助就任農場主管後，對於選秀應有一定的決定權，如果現有的農場素材不足，在離明年選秀會還有快9個月的時間內，儘量搜集情報，挑選自己想要的素材，才能讓貧瘠的農場有豐盛的收成。

林威助(左一)上週現身國家音樂廳舉行的台灣棒球詩篇音樂會，並與中職會長蔡其昌(左二)合影。 擷圖蔡其昌FB粉絲團

最後就是如何給長成的作物有貢獻戰力的機會，那也得考驗林威助與一軍總教練陳金鋒所帶領的教練團之間的溝通，否則再好的素材，長好後遲遲不收成，也只是浪費彼此的時間及資源而已。

實際來說，林威助進富邦後所擔任的農場主管職務，即使有成效也不會在短期內看到，畢竟整個農場的制度建立、重整、選材、養成等，都涵蓋在工作範圍內，是項非常大的工程，可能需要2年以上的時間才能有成果，這還未考慮到他有多少權限及能參與的事情有哪些，且必須與一、二軍教練團都有一定良好的接觸溝通，否則只會變成邊緣人，這工作難度真的不亞於在一軍帶兵的總教練，但林威助過去無論在農場或一軍都有過帶兵經驗及實績，甚至於海外發展也略懂，至少讓富邦球迷感受到一些改變的希望。